Armando Benedetti criticó el silencio de las Cortes y del Congreso ante amenaza de invasión militar de EE. UU.: “Son narcos”

El ministro del Interior reconoció los pronunciamientos que realizaron los candidatos presidenciales de oposición respecto a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Armando Benedetti, ministro del Interior
Armando Benedetti, ministro del Interior - crédito @MinInterior/X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó a las Cortes y al Congreso de la República por su “silencio” ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible invasión militar a Colombia.

El funcionario afirmó que el país no es un Estado fallido y sostuvo que los presidentes del Congreso y las Cortes deben defender la independencia nacional.

“Colombia no es un Estado fallido. Miembros del Estado también son los presidentes de las Cortes y el Congreso de la República quienes tienen por mandato constitucional defender la independencia nacional”, señaló Benedetti.

Armando Benedetti afirmó que Colombia
Armando Benedetti afirmó que Colombia no es un Estado fallido y sostuvo que los presidentes del Congreso y las Cortes deben defender la independencia nacional - crédito Ministerio del Interior

Por este motivo, el ministro del Interior cuestionó el “silencio” de los presidentes del Congreso y las Cortes de Colombia, al afirmar que esa actitud los haría parte de “ese Estado fallido” y los calificó como narcos.

Su silencio ante la amenaza de una invasión militar, además de demostrar su cobardía y su oposición al Gobierno, aceptan que hacen parte de ese Estado fallido y son narcos, van en contra de las razones de Estado y de la patria y estarían de acuerdo que ellos, miembros del Estado, no tienen legitimidad”, señaló Benedetti.

Y agregó: “Se describió a una Colombia enferma, ustedes me dirán si son de Marte”.

El ministro Armando Benedetti reconoció los pronunciamientos de los candidatos presidenciales de oposición , quienes rechazaron las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que Colombia no es un Estado fallido.

Armando Benedetti sobre el "silencio"
Armando Benedetti sobre el "silencio" de los presidentes de las Cortes y el Congreso de Colombia - crédito @AABenedetti/X

“Hasta los candidatos presidenciales de la oposición han sido estadistas y han reconocido que Colombia no es un Estado fallido y tienen las garantías para competir por el apoyo popular”, aseveró Benedetti.

