Armando Benedetti criticó el silencio de las Cortes y del Congreso ante amenaza de invasión militar de EE. UU.: “Son narcos”

Armando Benedetti, ministro del Interior - crédito @MinInterior/X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó a las Cortes y al Congreso de la República por su “silencio” ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible invasión militar a Colombia.

El funcionario afirmó que el país no es un Estado fallido y sostuvo que los presidentes del Congreso y las Cortes deben defender la independencia nacional.

“Colombia no es un Estado fallido. Miembros del Estado también son los presidentes de las Cortes y el Congreso de la República quienes tienen por mandato constitucional defender la independencia nacional”, señaló Benedetti.

Armando Benedetti afirmó que Colombia no es un Estado fallido y sostuvo que los presidentes del Congreso y las Cortes deben defender la independencia nacional - crédito Ministerio del Interior

Por este motivo, el ministro del Interior cuestionó el “silencio” de los presidentes del Congreso y las Cortes de Colombia, al afirmar que esa actitud los haría parte de “ese Estado fallido” y los calificó como narcos.

“Su silencio ante la amenaza de una invasión militar, además de demostrar su cobardía y su oposición al Gobierno, aceptan que hacen parte de ese Estado fallido y son narcos, van en contra de las razones de Estado y de la patria y estarían de acuerdo que ellos, miembros del Estado, no tienen legitimidad”, señaló Benedetti.

Y agregó: “Se describió a una Colombia enferma, ustedes me dirán si son de Marte”.

El ministro Armando Benedetti reconoció los pronunciamientos de los candidatos presidenciales de oposición , quienes rechazaron las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que Colombia no es un Estado fallido.

Armando Benedetti sobre el "silencio" de los presidentes de las Cortes y el Congreso de Colombia - crédito @AABenedetti/X

“Hasta los candidatos presidenciales de la oposición han sido estadistas y han reconocido que Colombia no es un Estado fallido y tienen las garantías para competir por el apoyo popular”, aseveró Benedetti.