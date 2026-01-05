Álvaro Uribe reiteró su apoyo a las acciones de EE. UU. para que Venezuela no sea igual que Cuba, que “ha matado 5 generaciones”

El expresidente Álvaro Uribe expuso su visión sobre la legitimidad de las operaciones internacionales de Estados Unidos - crédito @AlvaroUribeVel/X

Tras la operación militar realizada por Estados Unidos en la madrugada del 3 de enero de 2026 en territorio venezolano, que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el escenario político regional quedó marcado por reacciones opuestas y múltiples interrogantes sobre soberanía y democracia.

En medio de ese panorama, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez reaccionó de forma pública y centró su mensaje en las consecuencias de los regímenes prolongados, al escribir en su cuenta de X: “Cuba ha matado 5 generaciones, ojalá Venezuela no anule más generaciones”.

Para una parte de la población del país, la operación que ordenó el presidente Donald Trump representó un acto de “libertad”, mientras que otros sectores plantearon interrogantes sobre soberanía y democracia; fue sobre ese escenario que Álvaro Uribe centró su discurso en la necesidad de frenar lo que definió como la expansión de un régimen.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez señaló que no quiere que a Venezuela le ocurra lo de Cuba, por eso apoya la intervención de Estados Unidos - crédito @AlvaroUribeVel/X

Uribe reiteró su apoyo a las acciones militares lideras por el presidente Donald Trump

Junto al mensaje escrito en la red social, el líder del partido Centro Democrático difundió un video correspondiente a uno de sus conversatorios, espacio en el que abordó temas de política regional y en el que participó la senadora Paloma Valencia, candidata presidencial por la colectividad. Desde allí, Uribe explicó su lectura de los hechos y su respaldo a la actuación de Estados Unidos, siempre desde su interpretación de los riesgos que, según afirmó, enfrenta la región.

En uno de los fragmentos del video, el expresidente afirmó: “Yo le quiero decir a los colombianos que al escuchar hoy la narración que ha hecho la senadora Paloma de todos estos acontecimientos relacionados, ya no menciono a (Fidel) Castro, pero están relacionados con Castro. Profesor, patrocinador y beneficiario de (Hugo) Chávez. Relacionados con Maduro”.

“Yo quiero dejar en claro que el Centro Democrático apoya totalmente la actuación de los Estados Unidos. Y lo dijimos muy temprano para que no quedara o tuviera lugar a dudas”. En ese mismo bloque, mencionó a otros integrantes de su colectividad y expuso coincidencias internas sobre la conveniencia de la acción.

El exmandatario abordó además el debate internacional sobre legalidad y legitimidad, asunto que llegó a escenarios multilaterales como la ONU - crédito Colprensa

El exmandatario también abordó la discusión sobre legalidad y legitimidad, aspecto que es discutido entre los distintos líderes de las naciones y que fue llevado ante la ONU, por lo que señaló: “La legitimidad no tiene que ser necesariamente una acción ajustada a la ley. Por ejemplo, Estados Unidos ha dicho que actuó en su legítima defensa. ¿Qué alega Estados Unidos? Estados Unidos alega que no tenía manera distinta de capturar a una persona que encabeza el cartel de los Soles y que se ha convertido en una gran agresión a los Estados Unidos”.

En el desarrollo de su análisis sobre la situación actual, el exmandatario trajo a colación un hecho ocurrido durante su administración, al recordar la operación del 1 de marzo de 2008, cuando unidades militares de Colombia bombardearon un campamento de las ahora extintas Farc-EP en territorio de Ecuador, una acción que dejó más de 20 personas muertas.

“Siempre he dicho, lo repito al hermano pueblo, lo de nuestro gobierno, que el único responsable soy yo. Lo de nuestro gobierno no fue contra el hermano pueblo ecuatoriano ni contra su soberanía. Fue contra un grupo terrorista invasor”, con esta mención, estableció paralelos entre decisiones pasadas y los hechos recientes.

El expresidente Uribe reiteró su apoyo a Estados Unidos tras la operación en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro - crédito Colprensa

En una de sus afirmaciones señaló: “La ONU ha sido eficaz para proteger la guerrilla. Pero ¿por qué? Yo no he visto ninguna acción eficaz para proteger al pueblo venezolano, para proteger la democracia venezolana”. También mencionó evaluaciones de observadores electorales y cuestionó la falta de acciones posteriores frente a los resultados que, según dijo, evidenciaron irregularidades.

Al reiterar su preocupación por el futuro de Venezuela, el expresidente Álvaro Uribe insistió en la necesidad de evitar que se repitan experiencias como la de Cuba —tras la Revolución Cubana liderada por Fidel Castro, que tomó el poder en enero de 1959, se fundó un sistema comunista y socialista desde hace más de 60 años— que tiene cero relación con Estados Unidos y que fue un aliado del régimen venezolano.