Colombia

Alias Timochenko salió en defensa de Gustavo Petro y ‘despidió’ a militares cubanos que protegían al exdictador Maduro

Rodrigo Londoño, líder del partido Comunes, aseguró que las intenciones de Donald Trump de intervenir militarmente en Colombia son consideradas como una política imperial

Rodrigo Londoño aseguró que las
Rodrigo Londoño aseguró que las intenciones de Estados Unidos de atacar al presidente Gustavo Petro hacen parte de una política imperialista - crédito Colprensa/Presidencia

Las recientes advertencias del presidente estadounidense Donald Trump contra su homólogo colombiano Gustavo Petro, que incluyen una posible intervención militar en el país, siguen generando reacciones divididas en diversos sectores políticos.

De hecho, en la mañana del lunes 5 de enero, el líder del partido Comunes, Rodrigo Londoño, aseguró que las intenciones del mandatario norteamericano constituyen una supuesta política imperialista en contra de América Latina.

En publicaciones realizadas a través de su cuenta de X, el desmovilizado de las Farc y ahora político extendió su apoyo al presidente Petro y pidió la unión de todas las regiones del continente para hacer frente a las políticas de Trump.

“Los demócratas del mundo rechazamos y condenamos la criminal política imperial de Trump. Nuestra América es región de paz, donde el pueblo es soberano y la justicia social es horizonte político. Solidaridad con el Prte Petro ante la amenaza imperial. Arriba la espada de Bolívar”, señaló alias Timochenko.

Sin embargo, Londoño también generó división en las redes sociales, después de que hiciera otra publicación en la que extendió un saludo y un “homenaje” a los militares del régimen cubano que llegaron hasta Caracas para proteger al exdictador Nicolás Maduro.

En su publicación, “Timochenko” recordó su pasado en las armas y llamó “camaradas” a los militares caídos en combates durante las acciones militares de Estados Unidos para capturar y extraer a Maduro en la madrugada del 3 de enero.

“En nombre propio, del Partido Comunes y de los firmantes de paz de las extintas FARC-EP rindo honores a los heroicos combatientes cubanos caídos en la acción criminal del imperialismo. Nuestras condolencias para sus familiares, camaradas y amigos. La Patria Grande vencerá“, señaló el político.

El mensaje de Londoño se dio como respuesta al comunicado emitido por el régimen cubano en el que reconoció la labor de los soldados en la defensa del autoproclamado presidente de Venezuela.

“Honor y gloria a los bravos combatientes cubanos que cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial, que secuestraron y sacaron ilegalmente de su país al Presidente de #Venezuela y esposa, cuyas vidas ayudaban a proteger los nuestros por solicitud de esa hermana nación”, escribió Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Régimen Cubano.

El presidente Gustavo Petro afirma que tomaría las armas por la defensa de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este lunes 4 de enero a través de su cuenta de X que, por defender la patria, estaría dispuesto a retomar las armas, pese a haber jurado no hacerlo tras el Pacto de Paz de 1989.

En un extenso mensaje, afirmó: “Juré no tocar una arma más desde el Pacto de paz de 1989, pero por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”.

En el mismo pronunciamiento, Petro recordó que su administración ha priorizado la lucha contra el narcotráfico y reportó una operación histórica: “Ordené la mayor incautación de cocaína en la historia del mundo y comencé un gran plan de sustitución voluntaria de cultivos de coca, que ya alcanza 30.000 hectáreas. Esta es una prioridad de política pública bajo mi dirección”, sostuvo, defendiendo su gestión ante cuestionamientos de autoridades de Estados Unidos.

La autoridad militar también fue tema central al indicar que la Constitución ordena a la fuerza pública proteger la soberanía y, en consecuencia, todo soldado que prefiera la bandera de Estados Unidos a la de Colombia debe abandonar la institución de inmediato.

“Todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de EE. UU. a la de Colombia se retira inmediatamente de la institución por orden de las bases y la tropa y mía. La constitución ordena a la fuerza pública defender la soberanía popular”, manifestó el presidente.

Petro rechazó calificativos sobre su legitimidad y reiteró que no tiene vínculos con el narcotráfico: “No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aún pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso”.

El mandatario insistió en su confianza en el pueblo colombiano e instó a la ciudadanía a defender al presidente contra cualquier acto violento ilegítimo. Solicitó a la fuerza pública no disparar contra la población civil, pero sí “al invasor”.

