Tras 5 años en un refugio del distrito, un perrito anciano por fin logro ser adoptado de manera definitiva

La adopción de Aurelio ahora llamado Obi, ha generado ternura en redes sociales y ha despertado la conciencia de la adopción responsable en Bogotá

Aurelio Aureliano, ahora conocido como Obi Wan, encontró a su familia para siempre. Después de 10 días de prueba, este adorable perrito anciano demostró que merecía un lugar en sus corazones - crédito @animalesbog / Instagram

La vida de Aurelio Aureliano, un perro que pasó años esperando un hogar, se transformó por completo tras una larga travesía marcada por la paciencia y la resiliencia.

Su historia comenzó hace más de 5 años, cuando ingresó a la Unidad de Cuidado Animal del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) debido a una urgencia veterinaria. Desde entonces, su nombre figuraba con frecuencia en publicaciones y campañas que buscaban, sin éxito inmediato, una familia comprometida con la adopción responsable.

En abril de 2024, las características de Aureliano fueron resaltadas en redes y plataformas del Idpyba: se le describía como un perro “activo, juguetón, afectuoso y capaz de adaptarse tanto a una casa como a un apartamento, siempre que hubiera tiempo para juegos, paseos y cariño”.

A pesar de todas estas cualidades, el anhelado hogar seguía sin aparecer. El paso de los meses sumaba nuevos intentos y renovaba la esperanza, aunque la situación permanecía inalterada.

Aureliano llegó para llenar un vacío y recordar un amor pasado. Su historia es un hermoso testimonio de cómo la adopción transforma vidas - crédito @animalesbog / Instagram

Para diciembre de 2025, el panorama de Aureliano no había variado en cuanto a la espera, pero sí en su bienestar. El perro, con más de 8 años de edad y plenamente recuperado tanto física como emocionalmente, fue nuevamente presentado por el Idpyba como un animal amoroso, tranquilo y sociable, apasionado por los paseos y los juguetes, pero también marcado por una espera que se prolongaba año tras año.

La oportunidad definitiva surgió gracias a la campaña Hogar de Paso Navideño, impulsada por el Idpyba en diciembre de 2025.

Durante este programa, Aureliano convivió durante 10 días con una familia que, cautivada por su ternura y comportamiento, decidió convertir la experiencia temporal en una adopción permanente. En un video difundido por la entidad distrital, la nueva familia expresó: “En estos 10 días hizo solo méritos para ganarse su puesto en esta familia. Nos enamoró”.

Posteriormente, la adopción se formalizó y Aureliano fue rebautizado como Obi Wan. Ahora, lejos de ser simplemente un perro en adopción, se convirtió en parte inseparable de una familia que optó por la adopción responsable y por brindar un hogar definitivo.

La historia de Obi Wan se enmarca en una realidad en la que más de 76.000 perros y gatos siguen abandonados y cerca de 12.000 han sido dejados por sus propios tutores en Bogotá, según datos difundidos por el Concejo de Bogotá y el Idpyba .

Ambas instituciones reiteran el llamado a la ciudadanía para que adopten en vez de comprar, recordando que cada animal rescatado tiene detrás una historia de espera y esperanza similar a la de Aureliano.

El video compartido por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en Instagram muestra el momento en que la familia oficializó la adopción. En las imágenes, Obi Wan avanza feliz entre una calle de honor formada por voluntarios y empleados que lo despiden entre aplausos.

Una de las voces en el video relata: “Venimos a formalizar la adopción de Aurelio Aureliano. Que ahora se llama Obi. En estos diez días, Aurelio Aureliano, eh, hizo solo méritos para ganarse su puesto en esta familia. Fue muy bien recibido, nos enamoró. Estamos muy contentos con él. Entonces, va a ser su hogar para toda la vida”.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en multiplicarse. Los usuarios agradecieron a la familia adoptante y expresaron su alegría por el destino de Obi Wan con mensajes como: “Que bonito Aurelio y va muy feliz, gracias bellas personas!!”, “Que bendición. Que tengan todos unas felices fiestas” y “Besos a ese negrito simpaticon!!!!”.

De esta manera, la historia de quien fue invisible durante años, se convierte en ejemplo de esperanza y transformación, e impulsa el mensaje de la adopción responsable en Bogotá.

