Colombia

Reabren paso de Paraguachón, zona de frontera entre Colombia y Venezuela

El corredor fue la única zona fronteriza que fue cerrada tras los ataques que derivaron en la captura de Nicolás Maduro

Tras la caída de Nicolás
Tras la caída de Nicolás Maduro, militares venezolanos habían puesto barricadas en el paso fronterizo - crédito Colprensa

Tras más de 24 horas de cierre en la frontera entre Colombia y Venezuela, específicamente en el punto de Paraguachón, jurisdicción de Maicao (La Guajira), fue restablecido el paso entre ambas naciones, bajo un riguroso dispositivo de seguridad y con el Puesto de Mando Unificado (PMU) activo.

El paso fronterizo fue habilitado en las primeras horas de la mañana del domingo 4 de enero de 2026, luego de que militares venezolanos habían puesto barricadas para impedir el traslado de colombianos y venezolanos en la zona binacional, elementos que fueron retirados por los efectivos del vecino país.

La medida busca evitar un impacto económico negativo para Maicao, municipio que depende en gran parte del comercio con el estado venezolano de Zulia, como advirtió el secretario de Gobierno de Maicao, Alain Andrioly, en declaraciones a La FM de RCN Radio.

“Desde horas de la mañana se está permitiendo el paso peatonal. Ayer, por directriz del alcalde, nos reunimos todos los secretarios y posteriormente se realizó un encuentro con todas las entidades involucradas para evaluar esta situación”, mencionó el funcionario al citado medio de comunicación.

La reapertura del paso fronterizo en Paraguachón (La Guajira) fortalece la conexión entre Colombia y Venezuela bajo estrictas medidas de seguridad - crédito X

Desde el primer momento, las autoridades nacionales y locales implementaron un esquema preventivo para garantizar el orden en este punto fronterizo, aunque el secretario advirtió que hay normalidad en el tránsito de ciudadanos en este punto.

“En este momento hay total tranquilidad, total calma. La frontera se encuentra militarizada y tenemos un Puesto de Mando Unificado activo, haciendo seguimiento permanente”, expresó.

En cuanto al número de personas que podrían utilizar el paso durante la jornada dominical, Andrioly precisó que hasta el momento no se registró una afluencia masiva, aunque se prevé un retorno gradual de ciudadanos que viajaron a Venezuela por la temporada de Navidad y Fin de Año.

Se espera que regresen a Colombia quienes pasaron fin de año en el vecino país, pero hasta ahora todo transcurre con normalidad y sin inconvenientes”, mencionó.

El municipio de Maicao fue el único punto fronterizo de Colombia afectado directamente por los hechos vinculados con Nicolás Maduro - crédito X

Por último, Alain Andrioly subrayó la naturaleza preventiva de los controles y anunció que la administración municipal mantiene constante monitoreo del flujo y las condiciones en la frontera.

“Pedimos a los connacionales que sean prudentes y viajen a Venezuela solo si es necesario. La vía está resguardada y hay suficiente seguridad. Desde la administración municipal estamos atentos a cualquier situación”, concluyó.

Este fue el único punto fronterizo en Colombia que permaneció inhabilitado como consecuencia directa de los eventos en Venezuela vinculados a las acciones que derivaron en la captura de Nicolás Maduro por tropas militares de Estados Unidos.

El Ejército Nacional y la
El Ejército Nacional y la Policía refuerzan la presencia en el sector fronterizo para garantizar el orden y la seguridad de los viajeros - crédito Mario Caicedo/EFE

Normalidad en otros puntos de la frontera colombo-venezolana

Entre tanto, en el puente Simón Bolívar, zona fronteriza entre Cúcuta (Colombia) y San Antonio del Táchira (Venezuela), el Ejército Nacional colombiano reporta normalidad en el flujo de personas por este corredor.

En declaraciones a W Radio, el teniente coronel Jonathan Arcos, comandante del grupo de caballería N.º 5, indicó que no se han presentado afectaciones o hechos de alteración al orden, pero no descarta que organizaciones armadas pretendan efectuar acciones ilegales que podrían afectar a la población civil.

De acuerdo al monitoreo, hasta el momento podemos dar un parte de tranquilidad en nuestro desarrollo de la línea fronteriza”, mencionó el alto oficial al medio citado.

Incluso, el militar no descartó que el ELN pueda aprovechar esta situación de caos para afectar los intereses de las poblaciones.

Este grupo armado organizado siempre ha tenido la misionalidad de afectar al pueblo colombiano. Entonces, nuestra alerta y nuestra misión, siempre será la protección de la población civil, porque es nuestro deber institucional y nuestra misión constitucional, la defensa del pueblo colombiano y más de estas organizaciones armadas”, explicó.

El vicecanciller Mauricio Jaramillo destaca
El vicecanciller Mauricio Jaramillo destaca la importancia humanitaria, económica y de integración de mantener abiertos los pasos fronterizos con Venezuela - crédito Colprensa

Gobierno Petro no cerrará la frontera con Venezuela

Por su parte, el vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir descartó que el Gobierno de Gustavo Petro vaya a adoptar el cierre de la frontera con Venezuela, en caso de que se aumenten las tensiones en el vecino país.

En entrevista concedida al mismo medio de comunicación, el funcionario señaló que para el país resulta “indispensable” mantener abiertos los pasos limítrofes, dada la importancia humanitaria, económica y de integración regional que representa la zona.

Colombia tiene una trayectoria histórica de apego a la multilateralidad y al derecho internacional (...) Es vital que estas zonas de frontera sigan siendo lugares de integración”, declaró.

EN VIVO - Colombia vs.

Tomás Uribe y Martín Santos

Médicos cuestionaron los posibles efectos

Karen Sevillano regresó a Bogotá

Abelardo de la Espriella envió
Esto fue lo que se

Karen Sevillano regresó a Bogotá

EN VIVO - Colombia vs.

