Por el operativo militar de EE. UU. en Venezuela que permitió la captura de Nicolás Maduro, Gobierno de Colombia convocó reunión de la Celac

La directriz elevada por funcionarios del jefe de Estado Gustavo Petro busca que todos los cancilleres de los países de la región que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se reúnan para dejar su posición de manera oficial ante lo ocurrido en el país vecino

La decisión fue anunciada por parte de la directora del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia) Angie Rodríguez - crédito Celac / sitio web | @realdonaldtrump | Catalina Olaya/Colprensa

El domingo 4 de enero de 2026 se confirmó que el gobierno de Colombia, en cabeza de Gustavo Petro, convocó a una reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Esto con el objetivo de definir una posición regional frente a la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, informó que el encuentro busca articular una respuesta conjunta de la región ante el ataque estadounidense.

Rodríguez recordó que el presidente Gustavo Petro ejerce la presidencia pro tempore de la Celac.

Lo anterior de traduce en que le otorga a Colombia un papel central en la coordinación diplomática de la situación.

Las declaraciones se dieron en Cúcuta (Norte de Santander), principal paso fronterizo con Venezuela, donde el gobierno colombiano instaló un puesto de mando unificado (PMU) como respuesta a los acontecimientos.

A su vez, el gobierno de Brasil (liderado por Luiz Inácio Lula da Silva) expresó que se evaluaba la posibilidad de celebrar la reunión ministerial de la Celac el mismo domingo, en formato de videoconferencia, pasado el mediodía.

El exconcejal Daniel Briceño criticó que el presidente no estuviera presencialmente en la instalación del PMU en Cúcuta - crédito @Danielbricen/X

La confirmación definitiva queda pendiente de la presidencia de la organización, en manos de Colombia.

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó este sábado que la operación militar se efectuó en territorio venezolano y que tanto Maduro como Flores fueron capturados y trasladados fuera del país.

Horas más tarde, Maduro fue visto esposado al descender de un avión militar Boeing 757 en Nueva York, escoltado por fuerzas de seguridad estadounidenses.

Colombia, en su calidad de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, promovió además la convocatoria de una reunión urgente de este órgano, prevista para el lunes.

La propuesta recibió el respaldo de Rusia y China, miembros permanentes del Consejo, y fue aprobada por la presidencia rotatoria, que este mes corresponde a Somalia.

Adicional a todo lo anterior, el gobierno colombiano solicitó una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en línea con el mensaje publicado por el presidente Petro en la red social X durante la madrugada del sábado 3 de enero.

El desarrollo de estos encuentros internacionales serán claves para definir la reacción regional e internacional frente a la intervención militar y sus consecuencias políticas en Venezuela y la región.

Maduro en su llegada a Nueva York saludó a los agentes de la DEA y hasta les deseo el feliz año - crédito @RapidResponse47/Handout

Colombia y otros países emiten comunicado conjunto ante la operación de EE. UU. en Venezuela

Sumado a la resolución anterior, el gobierno de Colombia, junto con Brasil, Chile, México, España y Uruguay, expresó su preocupación por la operación militar de Estados Unidos en Venezuela que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

A través de un comunicado conjunto, los países firmantes señalaron que la intervención estadounidense crea un precedente peligroso para la paz y la seguridad regional, además de poner en riesgo a la población civil.

Según el documento, difundido en redes sociales y en el sitio web de la Cancillería colombiana, las acciones militares de Estados Unidos “contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.

El comunicado hizo hincapié en que la situación en Venezuela debe resolverse por vías pacíficas, mediante el diálogo y la negociación, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional.

Comunicado de Colombia, Brasil, Chile, México, Uruguay y España - crédito Cancillería de Colombia

Los gobiernos firmantes reiteraron que solo un proceso político inclusivo y liderado por la propia sociedad venezolana puede conducir a una solución democrática y sostenible.

La declaración conjunta también incluyó un llamado a la unidad regional y a mantener a América Latina y el Caribe como zona de paz, basada en el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención.

Los países exhortaron al Secretario General de las Naciones Unidas y a los Estados miembros de los organismos multilaterales pertinentes a intervenir para contribuir a la desescalada de las tensiones y preservar la paz regional.

Por último, el comunicado expresó preocupación ante posibles intentos de control gubernamental o apropiación externa de recursos naturales y estratégicos en la región, advirtiendo que estas acciones ponen en riesgo la estabilidad política, económica y social.

