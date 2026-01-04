Petro respondió a columnista que aseguró que la bandera “Guerra a muerte” es del cartel de los Soles: “No denigre”

Petro asegura que la bandera roja y negra simboliza la lucha popular y la paz -venezolanos - crédito @infopresidencia/X - @HELIODOPTERO/x

En medio de la situación que vive Venezuela por la caída del régimen del dictador Nicolás Maduro, que fue capturado por las autoridades de Estados Unidos, han surgido críticas directas e indirectas contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

En redes sociales, el consultor, estratega digital de medios y columnista Diego Santos, compartió la imagen de la bandera “Guerra a Muerte” que el primer mandatario ha exhibido en varios eventos públicos, y la cual ha buscado resignificar, indicando que su significado es “Libertad y Paz”, asegurando que está relacionada con una organización criminal.

“No olviden esta bandera. La bandera de los narcotraficantes del Cartel de los Soles”, aseveró el columnista en la red social X.

El consultor y columnista Diego A. Santos aseguró que la bandera que suele presentar el presidente Petro en sus eventos es del cartel de los Soles - crédito @DiegoASantos/X

El presidente Petro reaccionó al comentario del estratega, defendiendo la bandera. Según indicó, la bandera recuerda la historia de Colombia y de Simón Bolívar, que, de acuerdo con su explicación, levantó la bandera. Además, recalcó el significado que para él tiene el símbolo: libertad. Por eso, señaló a Santos de denigrar su historia al rechazar la bandera y vincularla con una organización ligada al narcotráfico como el cartel de los Soles, presuntamente liderada por el dictador Maduro y otros altos funcionarios del Gobierno venezolano.

“No señor no denigre de su propia historia, porque usted es hijo de ella, es descendiente de Manuela Santos, no lo olvidé nunca, santandereana y rebelde, patriota; si usted denigra de su historia, sus hijos mismos se lo demandarán”, indicó el primer mandatario, en respuesta al consultor.

Recalcó que esa historia que, a su juicio, el columnista no reconoce, es la base de las naciones de América y que representa la libertad y no el esclavismo.

“Es de ahí que nacen nuestras repúblicas, es de hay que nace el fundamento de nuestras naciones (sic). Me dijo el representante de EEUU en Colombia, que a Bolívar, Washington le regaló una cadena con su retrato y pelo suyo, nunca la dejó Bolívar hasta su muerte. América es tierra de libertadores y no es tierra de esclavistas”, precisó.

El presidente Gustavo Petro defendió la bandera de color rojo y negro que fue vinculada por un columnista al cartel de los Soles - crédito @petrogustavo/X

Santos respondió al mandatario haciendo un nuevo señalamiento: aseguró que lo que representa la bandera derivó en el asesinato del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay. El congresista fue víctima de un atentado en junio de 2025 y falleció en agosto, pese a los esfuerzos del personal médico por salvarlo.

“Esa bandera fue la que mató a Miguel Uribe”, indicó.

El columnista Diego A. Santos aseguró que la bandera que suele presentar Petro en sus eventos “mató” al senador Miguel Uribe - crédito @DiegoASantos/X

El jefe de Estado ha sido blanco de críticas por el magnicidio de Miguel Uribe y varios integrantes del país político lo han señalado en varias oportunidades de ser el responsable político de los hechos. Esto, debido a comentarios que hizo en su momento contra el congresista y contra la oposición. Sin embargo, el presidente se desligó de cualquier culpabilidad por lo ocurrido.

Al igual que Santos, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia se refirió a la bandera en cuestión, mostrando una fotografía del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, en la que se evidencia que porta la bandera en su chaleco antibalas.

“Diosdado Cabello en representación de la fracasada dictadura lleva los mismos símbolos que promueve Petro”, aseveró.

El mandatario respondió a su publicación, exponiendo el significado que tiene. “Es la bandera de Bolívar, igual que se parecen las banderas tricolor de nuestros países que Bolívar trajo desde Haití para libertar cinco repúblicas”, indicó.

Petro se ayudó de la IA para responderle a Valencia - crédito @petrogustavo/X

En otras oportunidades, el jefe de Estado ha tratado de explicar de qué se trata la bandera y por qué, desde su perspectiva, es importante tenerla presente y no rechazarla. Así lo hizo en la Convocatoria por la Democracia, la Dignidad y la Independencia Nacional, llevada a cabo el 3 de octubre de 2026 en Ibagué, Tolima.

“Esta bandera tiene que seguir en el corazón del pueblo colombiano, y me dicen que no la resignifiquemos como libertad o muerte, sino libertad o paz, o la libertad y la paz. Al final, libertad y paz es la vida y ahora aquí vengo, después de algunos años, a decirle al pueblo del Tolima que se acabó el ser re godos, y que ahora el Tolima tiene que enseñarle a Colombia de nuevo, qué es la libertad”, dijo.