Pasaje de buseta en Ibagué sube $400 en 2026: nuevas tarifas urbanas y sin aumento para transporte rural

La Alcaldía y los gremios transportadores acordaron el ajuste tras años de operaciones con tarifas desactualizadas. El aumento busca garantizar la sostenibilidad del transporte público, mientras se protege la economía de los usuarios rurales

Usuarios reportaron su preocupación por
Usuarios reportaron su preocupación por el aumento en el pasaje urbano de Ibagué. - crédito Alcaldía de Ibagué / Facebook

A partir del 1 de enero de 2026, el pasaje de buseta en Ibagué sufrió un incremento de $400, afectando a miles de usuarios del transporte público urbano. La decisión fue tomada tras una concertación entre la Alcaldía de Ibagué y los representantes del gremio transportador, buscando mantener un equilibrio entre la sostenibilidad del servicio y el cuidado del bolsillo de los ciudadanos.

El ajuste en la tarifa del pasaje urbano será del 13,8%, un porcentaje inferior al aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional, que para 2026 quedó fijado en 23%.

Con este incremento, las tarifas quedaron definidas de la siguiente manera:

  • De lunes a sábado: el pasaje sube de $2.900 a $3.300.
  • Domingos y festivos: el costo pasa de $3.000 a $3.400.

De acuerdo con El Tiempo, una joven que trabaja en un almacén del centro de la ciudad expresó su inconformidad: “El año pasado pagaba 2.900 pesos por recorrido, pero hoy que me subí a la buseta el conductor me dijo: ‘le faltan 400 pesos, señorita, la tarifa subió este año’. Me parece excesivo este aumento”.

El secretario de Movilidad, Ricardo
El secretario de Movilidad, Ricardo Rodríguez, explicó que el ajuste busca equilibrar sostenibilidad y economía de los usuarios. - crédito Colprensa

Transporte rural mantiene sus tarifas

Una de las decisiones más destacadas de la Alcaldía es que no se aplicará incremento alguno en las tarifas del transporte rural, protegiendo la economía de los campesinos y habitantes de veredas y corregimientos.

Ricardo Rodríguez, secretario de Movilidad de Ibagué, explicó según el medio ya mencionado: “Hemos concertado no subir las tarifas diferenciales que tenemos para el sector rural, esto con el fin de sostener el equilibrio económico en el sector campesino”.

Actualmente, más de 900 busetas afiliadas a las cooperativas Cotrautol y Expreso Ibagué, junto a otras empresas como Cámbulos, Tures Tolima, La Ibaguereña, López de Galarza y Translaín, prestan servicio en la ciudad, movilizando a cientos de miles de pasajeros al mes.

El transporte rural mantiene sus
El transporte rural mantiene sus tarifas, protegiendo la economía de campesinos y habitantes de veredas. - crédito Alcaldía de Ibagué.

Usuarios manifiestan inconformidad por el aumento

El alza de $400 ha generado críticas entre los usuarios, quienes aseguran que el incremento afecta directamente su economía.

Gonzalo, vendedor ambulante del centro de la ciudad, comentó ante El Tiempo: “Cuatrocientos pesos es un alza que dispara los gastos del hogar. El año pasado pagaba 5.800 pesos diarios para ir y volver del trabajo; este año la suma subió a 6.800 pesos diarios. Soy trabajador independiente y ese dinero sale directamente de mi bolsillo”.

Otros ciudadanos sugieren alternativas como adquirir una moto, argumentando que con el dinero que se gasta en pasajes se podría pagar la cuota mensual de un vehículo propio. Además, reclaman busetas nuevas y más cómodas, ya que muchas unidades antiguas generan incomodidad y contaminación.

Un joven, que prefirió mantener su identidad en reserva, señaló: “La ciudad tiene busetas modernas, pero todavía se ven muchas muy viejas; incluso algunas solo tienen entrada y salida por la puerta delantera, lo que genera incomodidad”.

Representantes de Cotrautol destacan los
Representantes de Cotrautol destacan los altos costos de operación y mantenimiento de las busetas. - crédito Alcaldía de Ibagué / Facebook

La perspectiva de los transportadores

Desde el gremio, Carlos Beltrán, presidente del consejo de administración de Cotrautol, explicó que durante años no se autorizaron alzas acordes con la tarifa técnica, lo que obligó a los transportadores a operar prácticamente a pérdidas.

“La esperanza es que la tarifa de este año nos permita alcanzar un equilibrio financiero, porque los costos del transporte son muy elevados”, afirmó Beltrán según el medio. Añadió que una llanta de buena calidad tiene un costo cercano a $1.200.000 al año, sin contar otros gastos como SOAT, seguros, impuestos, salarios de conductores, cambio de aceite, parqueadero y combustible.

Según estadísticas del sector, una buseta transporta en promedio 200 pasajeros por día, con un movimiento mensual que oscila entre 4.000 y 4.500 usuarios, lo que evidencia la alta demanda del transporte público en Ibagué.

