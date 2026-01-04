Colombia

Millonarios confirmó su quinto refuerzo para el 2026: el chileno Rodrigo Ureña regresa al FPC

“Allí en Chile nace el cóndor” fue el mensaje con el que el Embajador anunció el fichaje del jugador que ha pasado por América de Cali y Deportes Tolima

Rodrigo Ureña firmó por dos
Rodrigo Ureña firmó por dos años con Millonarios, con lo que refuerza su medio campo - crédito Millonarios FC

Millonarios puso fin a la novela del fichaje de Rodrigo Ureña, volante chileno proveniente de Universitario de Deportes de Lima y con pasado en clubes del fútbol profesional colombiano como Deportes Tolima y América de Cali. Tras superar los exámenes médicos y completar la documentación, firmó un contrato por 2 años con el club.

Procedente de Universitario de Deportes, el futbolista chileno, nacido en Conchalí el 7 de marzo de 1993, llega con una trayectoria que incluye pasos por equipos del fútbol chileno como Unión Española y Universidad de Chile en los inicios de su carrera.

“El mediocampista se distingue por su orden táctico, intensidad en la recuperación, lectura del juego y capacidad para equilibrar el equipo, cualidades que le permiten aportar solidez y dinamismo en la primera línea del medio campo” destacó Millonarios en su comunicado de prensa.

Los Andes chilenos y el Cóndor de los Andes fuero protagonistas del video de presentación de Rodrigo Ureña como nuevo jugador de Millonarios FC - crédito Millonarios

El video de presentación de Ureña incluye imágenes de varios cóndores sobrevolando la cordillera de los Andes, las cuales son utilizados por el voalnte para describir su estilo de juego.

“Nace donde la tierra toca el cielo, donde la piedra aprende a ser eterna. Allí, en Chile, despierta el cóndor. Fuerte, orgulloso, valiente. Creció entre vientos que nunca perdonan. Aprendió a volar sin miedo, porque quien nace alto jamás aprende a rendirse. Entonces, mira hacia el horizonte y entiende su destino. Volar más lejos, volar más alto, volar donde la historia lo espera. Cruza montañas, atraviesa cielos, abraza una ciudad de altura y encuentra un corazón que late en azul. Aquí no termina mi vuelo. Aquí recién comienza”.

Ureña podrá ser tenido en cuenta por Hernán Torres para los partidos de pretemporada en Uruguay, en donde Millonarios FC se medirá ante River Plate e Independiente, ambos clubes de Argentina. Estos son los otros refuerzos de Millonarios: Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia y Julián Angulo.

Esta fue la polémica con el fichaje de Rodrigo Ureña

Rodrigo Ureña ha jugado 122
Rodrigo Ureña ha jugado 122 partidos con clubes del fútbol colombiano (Deportes Tolima y América de Cali) - crédito Millonarios FC

El administrador de Universitario de Deportes, Franco Velazco, abordó la salida reciente de Rodrigo Ureña a Millonarios, refiriéndose a la postura financiera del club como factor determinante en la dilación de las negociaciones. En un contexto marcado por el tricampeonato nacional obtenido con Ureña como figura, Velazco insistió en la importancia de la disciplina económica y en los esfuerzos realizados para asegurar una transición satisfactoria para todas las partes. Así lo expresó al medio Tiempo Crema, donde desestimó los rumores de una negociación conflictiva y precisó que “en Universitario no vamos a regalar la plata”.

En las declaraciones finales recopiladas por Infobae, Velazco enfatizó que Universitario de Deportes realizó “un esfuerzo en facilitar la salida de Rodrigo a Millonarios, y para eso teníamos que ceder en el monto acordado y la penalidad de la cláusula de salida”. El administrador explicó que, pese al reconocimiento y aprecio por el mediocampista chileno, la dirigencia no podía simplemente “poner luz verde y que las cosas fluyan y corran y nosotros convertirnos en actores pasivos de la operación”. Reveló que la parte económica resultó ser “una de las causales de la demora”, puesto que existían discrepancias sobre el monto pendiente correspondiente al tercer año de contrato de Ureña.

Velazco dejó en claro que Rodrigo Ureña ya había mostrado interés por emigrar desde inicios de año, destacando que su experiencia previa en Colombia hizo del Millonarios una opción atractiva para el futbolista. A pesar de ello, sostuvo: “Nosotros por el reconocimiento, el aprecio que le tenemos a él, en ningún momento intentamos bloquear o cortarle las alas; por el contrario, de parte del club siempre hemos facilitado toda la negociación con Millonarios”, según relató al medio Tiempo Crema.

Rodrigo Ureña se marcha de
Rodrigo Ureña se marcha de Universitario de Deportes luego de ser Tricampeón del fútbol peruano - crédito Universitario.

Al abordar el centro de la controversia contractual, Velazco especificó que el chileno mantenía “un contrato por tres años y había un monto pendiente por el tercer año. Ese era el punto en disputa”. Aclaró que, lejos de deber una suma al jugador de 32 años, la discusión giró en torno a la interpretación legal y contractual del acuerdo: “Pero no es que es un monto que el club adeudaba y que no quería pagar ni por el estilo, era simplemente interpretar si ese monto debía o no pagarse. Era un tema de interpretación jurídica, contractual, deportiva legal”.

Para Velazco, la política de Universitario de Deportes es clara: en la institución deben permanecer los que tengan el deseo real de continuar. Por ello, el directivo consideró fundamental facilitar la salida del ‘Pitbull’ y suavizar el impacto financiero para Millonarios, ajustando la cláusula de salida acorde con la realidad del mercado y el reconocimiento a la trayectoria de Ureña.

Finalmente, tanto el club peruano, el jugador y los directivos de Millonarios lograron consensuar los términos, lo que permitió cerrar la negociación de manera positiva para todas las partes involucradas.

