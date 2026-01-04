Colombia

La CAR alertó que los embalses proveedores de agua a Bogotá perdieron capacidad en el cierre de 2025

La autoridad ambiental indicó que el volumen almacenado en el principal reservorio de la ciudad, el sistema Chingaza, descendió hasta el 69,16% al 31 de diciembre

El descenso sostenido en los niveles de los embalses que abastecen de agua a Bogotá marcó el cierre de 2025, consolidando una tendencia que preocupa por su continuidad a lo largo de varios meses.

Según registros de la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca, el volumen almacenado en el principal reservorio de la ciudad, el sistema Chingaza, descendió hasta el 69,16% al 31 de diciembre, tras una reducción diaria constante en la última semana del año. Aunque este valor se sitúa por encima del registrado doce meses antes, cuando el nivel rozó mínimos de 47,12%, el comportamiento descendente reaviva el debate sobre la seguridad hídrica y la necesidad de monitoreo permanente.

El análisis de los promedios mensuales publicados por Alerta Bogotá expone la magnitud de la disminución en el sistema Chingaza durante el segundo semestre de 2025: desde el 30 de julio, cuando el embalse alcanzaba un 92,44%, el sistema registró descensos sucesivos hasta quedar en 77,72% al 30 de noviembre y finalizar diciembre por debajo del 70%. Este deslizamiento no fue abrupto, sino progresivo: en la última semana del año, el nivel pasó de 71,76% el 24 de diciembre a 69,16% el 31, perdiendo casi 2,6 puntos en solo siete días.

A pesar de la tendencia negativa, la comparación interanual sugiere una mejora sustancial respecto a la situación de 2024. A finales de ese año, el temor al racionamiento predominaba en Bogotá. El sistema Chingaza operaba al 47,12%, uno de los registros más bajos, lo cual evidencia que, aunque 2025 finalizó en descenso, el volumen actual supera ampliamente el del ciclo anterior.

La composición interna del sistema muestra discrepancias relevantes entre embalses. De acuerdo con datos de la CAR, el embalse San Rafael exhibió una notable recuperación: desde el 24 de noviembre, cuando estaba en 28,40%, subió hasta 55,93% al finalizar diciembre, mientras que Chuza, aunque mantuvo un nivel mayor (73,01%), experimentó un recorrido descendente que arrastró el promedio del sistema. Estos matices internos anticipan retos diferenciados en la gestión de los recursos hídricos.

El sistema Norte aporta una cuarta parte del consumo bogotano y cerró el año en 62,74%, según cifras recolectadas por el medio citado. En este grupo, el embalse Neusa mostró estabilidad en 83,84%, mientras Sisga (68,99%) y Tominé el (58,79%) experimentaron descensos persistentes. Por su parte, el sistema Sur alcanzó un promedio de 88,3% al 30 de diciembre, con Chisacá en 89,69%, tendencia ascendente, y La Regadera en 85,61 %, con leve retroceso. La CAR aclaró que los datos del Sur corresponden al penúltimo día del año.

En el panorama nacional, los embalses del sistema interconectado mantuvieron un repunte destacado. Según cálculos de XM, operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del Mercado de Energía Mayorista, el nivel agregado nacional llegó a 84,03% al 30 de noviembre de 2025, superando en 17 puntos porcentuales el registro de noviembre de 2024 (67,02%). Este avance deja al país por encima de la referencia establecida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), con volúmenes almacenados que permiten mayor holgura en el sistema de generación hidráulica.

La segmentación regional destacó diferencias marcadas: el Caribe registró el máximo volumen útil con 98,01%, seguido por Antioquia (97,48%), Oriente (86,92%) y Caldas (86,77%). La región Central cerró en 72,63%, mientras el Valle presentó la cifra más baja con 54,24%.

En cuanto a los aportes hídricos, XM informó que noviembre promedió 87,61%, lo que representa 237,07 GWh-mes, por debajo de la media histórica (270,61 GWh-mes). El análisis geográfico reveló los siguientes aportes: Oriente registró 68,65%, Valle 106,51%, Centro 76,95%, Antioquia 93,31%, Caldas 73,17%, y Caribe 118,78%.

Temas Relacionados

EmbalsesChingazaCARAgua Bogotáreservas de aguaracionamiento de aguaAlcaldía de BogotáColombia-Noticias

