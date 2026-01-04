Katherine Miranda contestó a mensaje de Susana Muhamad pidiendo una manifestación luego de la captura de Maduro: “La dictadura que tu gobierno defiende”

Las diferencias entre Susana Muhamad y Katherine Miranda surgieron por el llamado a movilizaciones luego del operativo estadounidense y las distintas percepciones sobre las protestas realizadas en la capital colombiana - crédito Colprensa y @susanamuhamad

Durante las primeras horas del sábado 3 de enero, autoridades estadounidenses informaron sobre la detención y traslado de Nicolás Maduro, dentro de la acción militar identificada como Operación Resolución Absoluta.

Tras la captura y traslado de Nicolás Maduro, surgieron reacciones divididas: mientras ciertos sectores expresaron satisfacción, otros manifestaron críticas hacia la intervención estadounidense. Entre las voces críticas se encuentra Susana Muhamad, exministra del gobierno de Gustavo Petro.

Debido a sus declaraciones, la representante a la Cámara Katherine Miranda le contestó con un mensaje en su cuenta de la red social X. “La dictadura que tu gobierno defiende”, comentó la legisladora.

En un mensaje en su cuenta de X reaccionó a una noticia sobre una manifestación en París donde varias personas protestaron contra la operación militar estadounidense en Venezuela. Muhamad planteó su inquietud sobre la falta de movilización en Colombia frente a los acontecimientos en la región.

“Bueno mi gente! Para cuando la manifestación masiva en Bogotá?? Esto no fue al otro lado del mundo es aquí pasando la frontera y seremos los primeros afectados!”, escribió la exfuncionaria pública del Gobierno Petro en su mensaje.

La representante a la Cámara Katherine Miranda respondió a la posición de Susana Muhamad, señalando que las movilizaciones masivas en Colombia han estado protagonizadas por ciudadanos venezolanos. Miranda enfatizó que esas manifestaciones ocurrieron no solo en la frontera, también en el centro de Bogotá, en la Plaza de Bolívar.

“Mírala y de venezolanos, las víctimas de la dictadura que tu gobierno defiende. Esta movilización masiva es de víctimas del régimen, no en la frontera, sino en la propia plaza de Bolívar”, escribió en su publicación la legisladora perteneciente a la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

El mensaje de Miranda hace referencia a la movilización registrada este sábado en la Plaza de Bolívar, donde un grupo de residentes venezolanos se reunió para celebrar la captura de Nicolás Maduro.

La concentración, realizada en el centro histórico de Bogotá, incluyó manifestaciones de apoyo a un posible cambio político en Venezuela, con cánticos, banderas nacionales y mensajes visibles en el espacio público.

Aunque de igual manera hubo manifestaciones en contra de la captura del exdictador venezolano en la capital Colombiana.

Frente a la anterior respuesta de la representante del Partido Alianza Verde, Muhamad no guardó silencio y le contestó, aclarando que comprendía la alegría de los venezolanos ante la caída de Nicolás Maduro debido a la opresión sufrida bajo su régimen.

Sin embargo, Muhamad insistió en que su preocupación principal es la intervención militar de un gobierno extranjero con el objetivo de controlar recursos por la fuerza, lo que representa una amenaza directa para Colombia, de acuerdo con las palabras de la exministra.

“Entiendo su alegría producto de la opresión del régimen de Maduro. Ese no es el punto. El problema es la intervención militar de un gobierno extranjero para dominar sus recursos a punta de fuerza bruta, no de derecho, y la amenaza sobre Colombia”, contestó de regreso la política colombiana, afín con el Gobierno de Gustavo Petro.

Además de la respuesta de Katherine Miranda, el representante Andrés Forero también se pronunció ante los comentarios de Susana Muhamad. Forero compartió imágenes de la movilización de venezolanos en Bogotá, destacando la participación de exiliados que celebraron la captura de Nicolás Maduro. En su mensaje, Forero también cuestionó la posibilidad de que Muhamad reúna apoyo para defender al mandatario venezolano.

“Mire ex-ministra, hoy hubo una movilización masiva en Bogotá.Son los miles de venezolanas en el exilio que celebran la caída de su verdugo.Y no pierda el tiempo. No creo que logre convocar mucha gente para defender al dictador venezolano”, escribió el legislador del Centro Democrático por medio de un mnesaje en su cuenta de la red social X.