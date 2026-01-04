Gustavo Petro calificó como un “secuestro” de Estados Unidos la captura del dictador Nicolás Maduro: así fue su polémica defensa

Con un nuevo mensaje en X, el presidente Gustavo Petro defendió al dictador venezolano Nicolás Maduro - crédito Presidencia - suministrado a Infobae Colombia

Con un largo mensaje en sus redes sociales, en la tarde del domingo 4 de enero de 2026, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió una vez más a la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Y, como no había sucedido antes, la calificó como un secuestro por parte de las tropas de este país: que irrumpieron en la madrugada del sábado 3 de enero en Caracas y detuvieron al jefe del régimen y su esposa, Cilia Flores.

Petro, que sigue sin rechazar de manera tajante a este personaje y su accionar, pese a las graves acusaciones por la reiterada violación de derechos humanos, se refirió al impacto de la acción estadounidense: tanto en la soberanía venezolana como en el equilibrio geopolítico del continente. Y utilizó duros calificativos con los que arremetió contra el mandatario norteamericano Donald Trump y su ofensiva para poner fin, según ha argumentado, con esta era.

“Sin base legal para realizar una acción contra la soberanía de Venezuela, la detención se convierte en secuestro”, advirtió Petro, en el que replicó un video del papa León XIV. Con esta afirmación, el jefe de Estado introdujo una categoría distinta a la utilizada en los pronunciamientos habituales, pues ubicó la detención de Maduro fuera del derecho internacional, y más cercana a un delito; pese a que en contra del este sujeto existe abundante evidencia.

Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro rechazó la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro; lo que causó controversia - crédito @petrogustavo/X

De la misma manera, Petro hizo un paralelo entre los métodos de Donald Trump y los del propio régimen venezolano. “Condené las detenciones políticas de opositores en Venezuela y pedí una amnistía general para todos, pero exactamente lo mismo que hacía el gobierno de Maduro lo hace ahora, con centenares de muertos venezolanos, el gobierno de Donald Trump”, expresó Petro, que hizo su propia interpretación sobre la legitimidad de los actores políticos involucrados.

Las evidentes contradicciones de Gustavo Petro con Venezuela

A pesar de lo que podrían ser algunos señalamientos al sistema instaurado por Maduro, Petro recordó su postura de no reconocimiento; aunque esta se contradiga con su posición de mantener representación diplomática en Caracas y de no cerrar el canal diplomático con el régimen. Y es que si bien reiteró que no lo ha aceptado como un gobierno legítimo, tampoco rechazó las inconsistencias demostradas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

“Yo no reconocí nunca el último gobierno de Nicolás Maduro, porque las elecciones de abril (fueron en julio) no fueron libres por la exclusión de candidatos, por las detenciones y por el bloqueo y la puesta de dinero para asesinar a uno de los candidatos por el poder judicial de los EE. UU. Por eso no reconocí el gobierno que se declaró electo”, indicó el primer mandatario, que dijo haber hecho profundas objeciones a la legitimidad institucional en el país vecino.

Agentes de la DEA fueron los encargados de trasladar al dictador Nicolás Maduro hacia Nueva York (Estados Unidos), para que comparezca ante la justicia - crédito suministrada a Infobae

Aun así, mantuvo una fuerte condena a la injerencia exterior y a los métodos estadounidenses para poner fin a este régimen, pues en su concepto hubo un daño irreparable por parte de Trump y sus tropas a los principios internacionales. Y es que para Petro, “han destruido el Estado de derecho a nivel mundial" y no solo eso, “se han orinado sangrientamente sobre la soberanía sagrada de toda Latinoamérica y el Caribe”, en afirmaciones que causaron polémica.

En consecuencia, el presidente sumó a su denuncia el rechazo a lo que definió como un intento de recolonización. “Rechazo profundamente una actitud tan imperial que quiere regresar a Venezuela, después de la lucha de Bolívar, a convertirla en una colonia”, expresó el jefe de Estado, que llamó, además, a una respuesta social interna por parte del pueblo de Venezuela, que debe unirse, según él, para salir a las calles, independientemente de su composición política.

En su visión, este episodio podría propiciar la unidad nacional. “Por fin, manifestaciones de toda Venezuela unida por la Soberanía y la independencia y la paz”, expresó el presidente colombiano, que parece desconocer la manera en que la dictadura dividió a la sociedad del vecino país. No en vano se han registrado numerosas movilizaciones de júbilo ante la caída del dictador a lo largo y ancho del planeta; no así en su propioa suelo, en el que todavía impera el miedo.

Nicolás Maduro fue capturado en la madrugada del sábado 3 de enero en Caracas (Venezuela) por agentes de Estados Unidos, mientras se adelantaban una serie de bombardeos - crédito suministrada a Infobae

Y con respecto a los intereses económicos estadounidenses, Petro fue categórico. “No vale el cansancio y la desilusión, los dólares que prometen a Venezuela se los van a llevar con creces con el petróleo que pretenden robar”, afirmó el gobernante, que además sostuvo que Estados Unidos “debe participar en igualdad de todos los países consumidores de petróleo en las licitaciones de Venezuela”; una postura que fue calificada como injerencista por sus críticos.

Sobre el futuro energético, insistió en la decadencia de un sistema de producción extractivista. “Por demás, al petróleo le queda muy poco tiempo por la necesidad de mantener la Vida en el planeta”, dijo Petro, que tras más de 24 horas del operativo de los EE. UU. dejó claro cuál es su postura frente a este suceso, pues hasta el momento se había encargado de replicar opiniones ajenas y fotos que no correspondían a los hechos, lo que alimentó la molestia.