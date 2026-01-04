Colombia

Por supuestas ‘amenazas’ de Donald Trump, Ministro de Defensa anunció que se reforzará seguridad de Gustavo Petro

Pedro Sánchez, titular de la cartera de Defensa, sostuvo que el entorno presidencial enfrenta presiones tanto del narcotráfico como de recientes incidentes en el plano internacional

Estados Unidos alertó sobre un
Estados Unidos alertó sobre un presunto plan contra la integridad de Gustavo Petro e instó a ajustar los protocolos de resguardo en 2024 - crédito Colprensa

Por amenazas de “carácter físico y mediático”, la protección del presidente Gustavo Petro ha sido reforzada de forma excepcional por las autoridades colombianas.

Así lo confirmó el ministro de Defensa Pedro Sánchez que, en declaraciones a los medios de comunicación, aseguró que la decisión se adoptó para mitigar riesgos concretos contra la seguridad del primer mandatario de los colombianos, al recordar un presunto plan contra la integridad del mandatario revelado por el jefe de Estado en julio de 2024.

“Ustedes recordarán que en julio del 2024, los Estados Unidos, gracias a los Estados Unidos, recibimos una información en la cual se constataba que pretendían asesinar al presidente de la República de Colombia (...) algunas de ellas, llenas de mentiras, incitan al odio y cualquier radical las puede tomar personales y llevar a afectar al señor presidente de la República. Por ello es que se ha incrementado toda la seguridad alrededor de él”, expresó el jefe de cartera en una rueda de prensa realizada en Cúcuta, tras la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) que se instauró tras la crisis política y social que se presenta en Venezuela.

Ministro de Defensa cuestionó declaraciones del presidente de EE.UU. Donald Trump contra el mandatario colombiano - crédito X

Adicionalmente, el ministro destacó que la ofensiva contra las drogas ilícitas, impulsada por el presidente desde Cúcuta a inicios de enero, ha generado represalias y amenazas.

De igual manera, Pedro Sánchez advirtió que la coyuntura internacional suma presión al escenario, esto luego de las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, en la que aseguró que el mandatario colombiano “debe cuidarse” o de lo contrario, según él, sufriría las mismas consecuencias que tuvo Nicolás Maduro en Venezuela, respuesta que han sido calificadas por amplios sectores políticos como potencialmente intimidantes.

El Ejecutivo entiende estos señalamientos como parte del ambiente de riesgo que ya evaluaban los organismos de seguridad nacionales.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a un periodista sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y reitera sus acusaciones sobre la producción de cocaína - crédito redes sociales

El señor presidente de la República ha decidido avanzar en una estrategia contundente e integral contra el narcotráfico. No solamente buscando reemplazar los cultivos ilícitos, transformar los territorios, aprendiendo de las lecciones que tuvimos en los gobiernos anteriores para no convertir en nómadas a los campesinos y cambiar esa estructura social y económica. Pero también ha sido muy contundente y muy decidido en atacar de frente y sin temor el narcotráfico”, sostuvo.

En este sentido, el ministro de Defensa entregó detalles sobre la ampliación de medidas extraordinarias para la protección del presidente, y anunció la disposición de cinco PMU a lo largo de la frontera.

Se ha incrementado toda la seguridad alrededor de él, y por ello es que los 410.000 hombres y mujeres que él comanda estamos empeñados en proteger no solo la soberanía, sino también la estructura democrática que ha elegido el pueblo”, declaró Sánchez a los medios de comunicación.

Fuerzas Militares y de Policía
Fuerzas Militares y de Policía despliegan 410.000 efectivos bajo un nuevo esquema de protección a la soberanía y democracia nacional - crédito Iván Valencia/AP Foto

De otro lado, el ministro de Defensa hizo referencia a los resultados de la lucha antidrogas, donde defendió los logros alcanzados por Colombia durante 2025, puntualizando que se decomisaron cerca de 1.000 toneladas de cocaína, volumen que representa alrededor de 12.000 millones de dosis interceptadas antes de alcanzar mercados internacionales.

Eso nos recuerda que mientras exista demanda, mientras exista alguien que la consuma, pues existirá también alguien que la produzca. La estrategia para acabar el consumo es compleja, es difícil de llevar a cabo. La estrategia para eliminar la producción también lo es”, puntualizó Sánchez.

Las amenazas contra la figura presidencial no son un tema novedoso. Incluso, el presidente Gustavo Petro ha confirmado públicamente la apertura de investigaciones destinadas a identificar a los actores responsables de las amenazas.

Así es el organigrama de
Así es el organigrama de la Junta del Narcotráfico, una de las organizaciones que estaría detrás de las amenazas contra Gustavo Petro - crédito captura de pantalla Noticias Uno / YouTube

Parte de las pesquisas apunta a la denominada Junta del Narcotráfico como una de las organizaciones presuntamente implicadas en los actos intimidatorios, según ha declarado Petro en diferentes foros y denuncias hechas en sus redes sociales.

Las medidas de refuerzo, mencionadas por el ministro de Defensa Pedro Sánchez en Cúcuta, buscan anticipar cualquier riesgo operativo o simbólico producto del actual clima político y de seguridad, tanto dentro como fuera de las fronteras de Colombia.

