Migrantes venezolanos se congregaron en la Plaza de Lourdes y otros importantes puntos nacionales para seguir celebrando la caída de Maduro

Migrantes venezolanos celebran el cambio político en Venezuela con banderas y consignas en la Plaza de Lourdes de Bogotá - crédito Reuters

Cientos de migrantes venezolanos continúan celebrando en la Plaza de Lourdes de Bogotá el cambio político en su país, ondeando banderas y coreando consignas en apoyo a la transición democrática en Venezuela.

Después del júbilo por la captura de Nicolás Maduro, las calles de la ciudad fronteriza de Cúcuta y otras zonas de Colombia se llenaron de música y banderas venezolanas durante la noche del 3 de enero y la jornada del 4 de enero, manteniendo una atmósfera de festejo entre la diáspora.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde la capital colombiana, Daniel Navarro, vocero de Comando Venezuela, exigió el respeto al mandato constitucional que, según los manifestantes, llevó a Edmundo González a la presidencia de Venezuela.

Las declaraciones de Daniel Navarro desde Bogotá insistieron en la importancia de que organismos internacionales reconozcan el nuevo liderazgo, mientras mencionó procesos judiciales pendientes contra altos mandos del régimen anterior- crédito X

Navarro subrayó que el liderazgo de María Corina Machado debe ser reconocido internacionalmente y remarcó: “Esto no va a ser inmediato, esto es un proceso que puede tomar semanas, que puede tomar meses... tanto Diosdado Cabello como Padrino López tienen que responder ante la justicia venezolana y americana por los delitos cometidos, como representantes del cartel de los Soles y su implicación en el tráfico de droga hacia Estados Unidos y el resto del planeta”.

Navarro Luna, integrante de Vente Venezuela en Bogotá, transmitió un mensaje a nombre de Machado dirigido a la población migrante. Pidió “paciencia, más fuerza y resistencia para que todo el proceso de transición se concrete de la mejor manera posible y bajo el marco del respeto de los derechos humanos y la institucionalidad”.

En medio de la multitud, Navarro recalcó que el canal de comunicación entre la líder opositora y Marco Rubio permanece abierto, aunque todavía no hay una fecha prevista para el regreso de Machado a Venezuela. “El mensaje de María Corina es de esperanza y de paciencia, vamos paso a paso. Hemos cumplido con todos los pasos para retornar la democracia”, concluyó Navarro.

Fiesta venezolana en Bogotá

Sobre las 2:50 p. m. la Plaza de Lourdes en Bogotá se convirtió en escenario de una celebración masiva tras la noticia de la caída del régimen chavista. Un amplio número de ciudadanos venezolanos se ha congregado en el lugar, ofreciendo muestras culturales y compartiendo platos típicos de Venezuela.

Plaza de Lourdes, Bogotá: en apoyo al pueblo de Venezuela y contra el tirano Nicolás Maduro - crédito X

Se conoció que hacia 4:40 p. m. se celebrará una eucaristía en la Catedral de Lourdes con la intención de orar por Venezuela. La ceremonia busca reunir a los asistentes para expresar su apoyo espiritual al país hermano en medio del contexto actual.

De igual modo la Secretaría de Gobierno de la ciudad indicó a través de X que el equipo de dialogo social acompaña las siguientes acciones:

Plaza de Bolívar: Colombia rechaza la agresión contra Venezuela

Plazoleta de Lourdes: ¡Venezuela, está pasando!

Carrera 7 #24-76: mural contra la injerencia yanqui en América Latina

El panorama en otras ciudades

En Medellín, la concentración comenzó a las 3:00 p. m. en el parque de Las Luces y se extenderá hasta las 6:00 p. m. A pesar de la lluvia, numerosos participantes llegaron desde diferentes municipios de Antioquia, portando banderas y camisetas de Venezuela, mientras organizaban la logística del evento.

La alegría se replicó en Cali, donde el Bulevar del Río sirvió de punto de encuentro para varios cientos de personas que calificaron la jornada como un triunfo y manifestaron su esperanza de poder regresar pronto a Venezuela.

De acuerdo con medios locales, los asistentes expresaron su agradecimiento a la capital de Valle del Cauca y a los caleños por haberlos recibido cuando se vieron obligados a emigrar.

Las celebraciones incluyeron cánticos y muestras de entusiasmo, sin que las precipitaciones impidieran la participación ni restaran intensidad al ánimo de la comunidad venezolana reunida.