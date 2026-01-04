Colombia

Batalla campal acabó con la celebración de las fiestas en un concurrido municipio del Tolima

El festejo se vio opacado mientras que los ciudadanos tuvieron que huir del recinto para no salir lesionados


Las imágenes fueron tomadas por los mismos asistentes y allí se aprecia el caos vivido - crédito redes sociales

Una violenta pelea interrumpió un concierto que se llevó a cabo en el municipio de Purificación, situado en el departamento del Tolima, durante la madrugada del 4 de enero de 2026, en medio de las típicas celebraciones que se adelantan en esta temporada para dar la bienvenida al nuevo año con motivo del Festival Folclórico del Sur del Tolima, en su edición número 62.

De acuerdo con versiones que circulan a través de las redes sociales y que fueron confirmadas por los habitantes del municipio, el hecho ocurrió mientras que el artista Juan Carlos Zarabanda se estaba presentando en la tarima emocionando a sus seguidores al interpretar algunos de sus mayores éxitos como Historia macabra, Tu libertad y Nací en el sur.

Lamentablemente, la brutal acción de algunos de los asistentes obligó a suspender la fiesta, por lo que muchos de ellos optaron por abandonar de inmediato el lugar y continuar las celebraciones en sus viviendas, teniendo en cuenta que no querían exponerse a un nuevo ataque.


La situación se tornó violenta, lo que generó preocupación entre la ciudadanía - crédito Así es Colombia / Facebook

En los videos difundidos a través de las plataformas digitales se aprecia el momento en el que decenas de personas se estaban enfrentando entre ellas, pues se lanzaban sillas, botellas y otros objetos contundentes, además de insultarse, lo que obligó a que los demás asistentes tuvieran que retirarse del lugar.

Aunque no se conoce el origen inicial de la pelea, se presume que pudo tratarse de un desacuerdo que escaló por el notable consumo de alcohol durante la jornada festiva.

La situación generó inconformidad entre la comunidad, pues algunos de los espectadores expresaron preocupación por la ausencia de control en este tipo de eventos públicos en los que la comercialización de bebidas alcohólicas es destacada.

Pronunciamiento de las autoridades

El alcalde de Purificación, Juan Carlos Bessolo, entregó el reporte tras el Consejo de Seguridad que se realizó tras lo ocurrido, asegurando que se está trabajando para evitar que situaciones similares se presenten en el municipio: “A los que produzcan esas riñas en esos bailes públicos también se les va a individualizar y se les va a sancionar. Ya estamos recibiendo denuncias sobre esas riñas y se va a individualizar y a sancionar a esos infractores. Vivamos unas fiestas en paz, en tranquilidad”, puntualizó.

Las autoridades tomaron medidas para sancionar a los protagonistas de la pelea - crédito redes sociales

Entre tanto, los habitantes del municipio, conocidos por preservar sus fiestas tradicionales de inicio de año, aseguraron que no recordaban situaciones similares en anteriores celebraciones, como lo mencionó Carlos Villarraga, oriundo del lugar: “Se formó una súper pelea y acabó con la fiesta. Nunca había pasado eso”.

Pese a que se estima que podría tratarse de turistas que iniciaron la pelea, esta versión no ha sido confirmada o descartada por las autoridades.

Sin embargo, los pobladores demostraron su asombro ante lo ocurrido y tanto en el municipio como en las redes sociales se reavivó el debate sobre la seguridad ciudadana en acontecimientos masivos dentro de la región.


El artista era uno de los más esperados de la noche - crédito Juan Carlos Zarabanda / Instagram

Carrera en calzoncillos en Purificación

Lejos de los eventos que empañaron la celebración, durante los primeros días de 2026 se llevó a cabo otro acontecimiento que llamó la atención de los visitantes del municipio. Se trata de la tradicional carrera en calzoncillos, que reúne a gran cantidad de asistentes.

Y es que las calles de Purificación se llenaron de folclor y deporte con una de las actividades centrales del Festival Folclórico del Sur del Tolima. Las risas, los colores y emoción de los asistentes quedaron registrados en los videos aficionados.

Así, el certamen se consolidó como un evento destacado del programa, impulsando la identidad local y el ambiente festivo característico de la región. Decenas de participantes compitieron en las categorías libre y senior, realizando el recorrido ante un público numeroso que acompañó la jornada con notable emoción.


La carrera en calzoncillos es uno de los eventos más esperados de la época - crédito Facebook

Al cierre, la organización premió a los tres primeros lugares de cada categoría, reconociendo su desempeño en una competencia que fusiona deporte, recreación y tradición, además de una característica muy particular: los hombres participantes corren por las calles solamente utilizando una prenda interior, por lo que el evento es disfrutado por mujeres y hombres que asisten a la celebración.

La carrera estuvo acompañada de carcajadas, aplausos y adrenalina, lo que reforzó la vigencia de las expresiones culturales propias del sur del Tolima, que ahora se dan a conocer a través de las diferentes redes sociales.



