Colombia

Autoridades investigan asesinato de dos personas en taxi en Medellín: esto se sabe

Un ataque armado dejó como saldo la muerte de un hombre y una mujer que se movilizaban en el vehículo por el centro de la ciudad

Guardar
Las autoridades judiciales concentran sus
Las autoridades judiciales concentran sus esfuerzos en revisar cámaras de seguridad y recabar testimonios tras el crimen - crédito Colprensa

En Medellín, la violencia dejó una marca significativa en el inicio de 2026, según reportaron las autoridades judiciales. Durante las primeras 72 horas del año, se han registrado seis homicidios en distintos puntos tanto de la ciudad como de su área metropolitana.

Entre los hechos más graves se encuentra un doble asesinato ocurrido en el barrio Prado, dentro de la comuna de La Candelaria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El episodio se desarrolló alrededor de las 10:30 p. m. del viernes 2 de enero, cuando dos individuos a bordo de una motocicleta se acercaron a un taxi estacionado en la carrera 48 con 60.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los agresores dispararon contra los ocupantes del vehículo sin mediar palabra y huyeron inmediatamente del lugar.

Las víctimas, Egelman de Jesús
Las víctimas, Egelman de Jesús Tamayo Osorio y Luisa María Mejía Mosquera, fueron halladas gravemente heridas dentro de un taxi - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Esta acción dejó como víctimas a Egelman de Jesús Tamayo Osorio, que sería el conductor del taxi, y a Luisa María Mejía Mosquera.

Vecinos del sector, tras escuchar las detonaciones, acudieron al sitio y descubrieron a ambas personas gravemente heridas dentro del vehículo, por lo que contactaron a los servicios de emergencia. Cuando la Policía llegó, confirmó que Egelman Tamayo ya había fallecido en el lugar.

Por su parte, Luisa María Mejía fue trasladada de forma urgente a la clínica CES, donde perdió la vida poco después de ingresar, mientras era llevada a cirugía.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, junto con el fiscal a cargo, hizo la inspección de los cadáveres yla recolección de pruebas en el interior del taxi, con el objetivo de esclarecer los hechos y dar inicio a la investigación formal.

El ataque armado ocurrió la
El ataque armado ocurrió la noche del 2 de enero en la carrera 48 con 60, en el barrio Prado de Medellín - crédito Vivir en el Poblado

Hasta el momento, la identidad de los responsables y los posibles motivos del ataque se mantienen bajo análisis, mientras los investigadores revisan las cámaras de seguridad de la zona y recopilan testimonios para reconstruir la ruta que siguió el vehículo antes de ser localizado.

Con este suceso, la comuna 10 de Medellín registra el primer doble homicidio del año, reflejando un inicio de 2026 marcado por hechos violentos que han elevado la preocupación entre la ciudadanía y las autoridades.

Primer homicidio de 2026 en Medellín: hombre de 48 años murió tras riña con machete en el barrio Manrique

El primer homicidio del año en Medellín fue reportado tras una riña en el barrio Manrique, donde un hombre de 48 años, identificado como Carlos Enrique Restrepo, murió a causa de una herida en el cuello con un machete.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá confirmó que este suceso ocurrió la mañana del 1 de enero de 2026, en el sector María Cano–Carambolas.

El ataque, ocurrido la mañana
El ataque, ocurrido la mañana del viernes 2 de enero en el sector Altavista de Medellín, dejó a una persona identificada como Yoser con graves quemaduras - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales

La alerta, recibida a las 11:14 a. m. en la línea 123, movilizó a una patrulla hacia la calle 90 con carrera 22A-18, donde los uniformados hallaron el cuerpo sin vida de la víctima, quien falleció en el lugar antes de recibir cualquier tipo de atención médica.

En el momento en que los agentes arribaron a la escena, el presunto responsable ya no se encontraba presente. Sin embargo, el informe preliminar de las autoridades dejó constancia de que el agresor estaría plenamente identificado, lo que permitió que se activaran los protocolos de búsqueda y localización para proceder con su captura y esclarecer los hechos.

El caso se enmarca en el balance de seguridad presentado por la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá para la transición entre el 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026.

Durante ese lapso, las autoridades gestionaron 3.209 llamadas de emergencia, de las cuales 1.727 correspondieron al último día del año anterior y 1.482 al inicio de 2026. Este registro fue difundido por el alcalde Federico Gutiérrez a través de sus canales oficiales, como parte del reporte ciudadano de Año Nuevo.

Temas Relacionados

Doble homicidio MedellínAsesinato dos personas en taxiAtaque armado MEdellínBarrio PardoComuna La CandelariaEgelman de Jesús Tamayo OsorioLuisa María Mejía MosqueraPolicía MedellínColombia-Noticias

Más Noticias

En video: Estas son las fallas por las que Blessd canceló su concierto en Cartagena

El cantante compartió en redes sociales un video donde se pueden ver algunas fallas como: partes del escenario sostenido con piedras, estructura con corrosión entre otros

En video: Estas son las

EN VIVO - Colombia vs. Marruecos: siga aquí el partido de la fecha 1 del grupo A en la Kings World Cup Nations

James Rodríguez y Juan Guarnizo son los capitanes de la Tricolor, que en la primera edición del campeonato organizado por Gerard Piqué fue subcampeón del mundo

EN VIVO - Colombia vs.

Petro respondió a Andrés Pastrana por decir que es el “gran defensor” de Nicolás Maduro: “No amiguis, no estoy preocupado”

El expresidente de Colombia (1998-2002) lanzó duras críticas contra el presidente Gustavo Petro tras conocerse la captura del dictador venezolano por Estados Unidos

Petro respondió a Andrés Pastrana

Registrador nacional descartó cualquier posibilidad de mover las elecciones de 2026, pese a escenario adverso en Colombia: “No hay norma alguna”

Las autoridades electorales confirmaron que el proceso previsto se realizará en el plazo programado, con mecanismos de control, auditoría y cooperación con organismos nacionales e internacionales para asegurar su integridad y cumplimiento democrático

Registrador nacional descartó cualquier posibilidad

Mercado de fichajes - EN VIVO: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 4 de enero

Millonarios confirmaría dos de sus jugadores extranjeros para la temporada 2026, mientras que varios clubes inician su pretemporada con caras nuevas

Mercado de fichajes - EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La historia del Comando Vermelho,

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

ENTRETENIMIENTO

En video: Estas son las

En video: Estas son las fallas por las que Blessd canceló su concierto en Cartagena

Aida Victoria Merlano se sinceró tras su polémico reencuentro con Westcol: " La verdad es menos amable"

Concierto de Blessd en Cartagena fue cancelado por fallas de seguridad: ya se anunció nueva fecha

Youtube en Colombia: la lista de los 10 videos más reproducidos de este día

Paola Turbay contó la historia de amor con su esposo y lo que le atrajó de él: “Lo vi y dije ‘este es’”

Deportes

EN VIVO - Colombia vs.

EN VIVO - Colombia vs. Marruecos: siga aquí el partido de la fecha 1 del grupo A en la Kings World Cup Nations

Mercado de fichajes - EN VIVO: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 4 de enero

Juan Camilo Portilla fue presentado en Athletico Paranaense: estos son los detalles del fichaje pensado para el mundial de 2026

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos el 3 de enero

Un colombiano hará parte de la edición 2026 del Rally Dakar: debutará en la categoría Classic