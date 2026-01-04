Autoridades investigan asesinato de dos personas en taxi en Medellín: esto se sabe

Las autoridades judiciales concentran sus esfuerzos en revisar cámaras de seguridad y recabar testimonios tras el crimen - crédito Colprensa

En Medellín, la violencia dejó una marca significativa en el inicio de 2026, según reportaron las autoridades judiciales. Durante las primeras 72 horas del año, se han registrado seis homicidios en distintos puntos tanto de la ciudad como de su área metropolitana.

Entre los hechos más graves se encuentra un doble asesinato ocurrido en el barrio Prado, dentro de la comuna de La Candelaria.

El episodio se desarrolló alrededor de las 10:30 p. m. del viernes 2 de enero, cuando dos individuos a bordo de una motocicleta se acercaron a un taxi estacionado en la carrera 48 con 60.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los agresores dispararon contra los ocupantes del vehículo sin mediar palabra y huyeron inmediatamente del lugar.

Las víctimas, Egelman de Jesús Tamayo Osorio y Luisa María Mejía Mosquera, fueron halladas gravemente heridas dentro de un taxi - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Esta acción dejó como víctimas a Egelman de Jesús Tamayo Osorio, que sería el conductor del taxi, y a Luisa María Mejía Mosquera.

Vecinos del sector, tras escuchar las detonaciones, acudieron al sitio y descubrieron a ambas personas gravemente heridas dentro del vehículo, por lo que contactaron a los servicios de emergencia. Cuando la Policía llegó, confirmó que Egelman Tamayo ya había fallecido en el lugar.

Por su parte, Luisa María Mejía fue trasladada de forma urgente a la clínica CES, donde perdió la vida poco después de ingresar, mientras era llevada a cirugía.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, junto con el fiscal a cargo, hizo la inspección de los cadáveres yla recolección de pruebas en el interior del taxi, con el objetivo de esclarecer los hechos y dar inicio a la investigación formal.

El ataque armado ocurrió la noche del 2 de enero en la carrera 48 con 60, en el barrio Prado de Medellín - crédito Vivir en el Poblado

Hasta el momento, la identidad de los responsables y los posibles motivos del ataque se mantienen bajo análisis, mientras los investigadores revisan las cámaras de seguridad de la zona y recopilan testimonios para reconstruir la ruta que siguió el vehículo antes de ser localizado.

Con este suceso, la comuna 10 de Medellín registra el primer doble homicidio del año, reflejando un inicio de 2026 marcado por hechos violentos que han elevado la preocupación entre la ciudadanía y las autoridades.

Primer homicidio de 2026 en Medellín: hombre de 48 años murió tras riña con machete en el barrio Manrique

El primer homicidio del año en Medellín fue reportado tras una riña en el barrio Manrique, donde un hombre de 48 años, identificado como Carlos Enrique Restrepo, murió a causa de una herida en el cuello con un machete.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá confirmó que este suceso ocurrió la mañana del 1 de enero de 2026, en el sector María Cano–Carambolas.

La alerta, recibida a las 11:14 a. m. en la línea 123, movilizó a una patrulla hacia la calle 90 con carrera 22A-18, donde los uniformados hallaron el cuerpo sin vida de la víctima, quien falleció en el lugar antes de recibir cualquier tipo de atención médica.

En el momento en que los agentes arribaron a la escena, el presunto responsable ya no se encontraba presente. Sin embargo, el informe preliminar de las autoridades dejó constancia de que el agresor estaría plenamente identificado, lo que permitió que se activaran los protocolos de búsqueda y localización para proceder con su captura y esclarecer los hechos.

El caso se enmarca en el balance de seguridad presentado por la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá para la transición entre el 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026.

Durante ese lapso, las autoridades gestionaron 3.209 llamadas de emergencia, de las cuales 1.727 correspondieron al último día del año anterior y 1.482 al inicio de 2026. Este registro fue difundido por el alcalde Federico Gutiérrez a través de sus canales oficiales, como parte del reporte ciudadano de Año Nuevo.