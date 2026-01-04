Colombia

Alerta en Colombia por posible reacción del ELN tras detención de Maduro en Venezuela

The New York Times mencionó que uno de los impactos inmediatos tras la detención del dictador podría ser una arremetida violenta por parte de la guerrilla colombiana

El Ejército de Liberación Nacional
El Ejército de Liberación Nacional tiene presencia de varias unidades en territorio venezolano - crédito Montaje Infobae (Reuters/@realdonaldtrump)

Luego de que, tras un ataque militar registrado en la madrugada del 3 de enero, se confirmó la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, que fue trasladado de manera inmediata a Estados Unidos, se han conocido las posturas de diferentes gobernantes del mundo a favor y en contra del accionar del Gobierno de Donald Trump.

En medio de la polémica, The New York Times publicó una columna de opinión redactada por el comité editorial del medio, que está conformado por periodistas de investigación.

En las más de 1.500 palabras, los comunicadores calificaron el accionar de Donald Trump y el impacto inmediato que tendrá la captura de Maduro a nivel nacional para Venezuela y para el resto del mundo.

En la parte final del escrito, se mencionó el impacto colateral que podría generar esto en los países de la región, mencionando de manera directa a Colombia y los vínculos de Maduro con el ELN.

En más de una ocasión
En más de una ocasión se ha hablado a nivel nacional sobre la presencia de grupos armados colombianos en territorio venezolano - crédito Montaje Infobae (EFE/AFP)

Al hablar del “caos” que hay en Venezuela tras el ataque, el comité editorial mencionó que los generales de la dictadura permanecen en sus cargos y que no hay expectativas de que los opositores del chavismo puedan tomar el control del país en el corto plazo.

Además, mencionan que entre las posibles consecuencias se destaca una posible ofensiva por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla colombiana que presuntamente tendría vínculos con Nicolás Maduro a través del cartel de los Soles.

Entre las posibles consecuencias negativas está la posibilidad de un aumento de la violencia por parte del grupo militar colombiano de izquierda ELN, que tiene un punto de apoyo en la zona occidental de Venezuela, o por parte de los grupos paramilitares conocidos como “colectivos” que han operado en la periferia del poder bajo la dictadura de Maduro".

El medio norteamericano destacó la
El medio norteamericano destacó la presencia del ELN en Venezuela - crédito NYT

Además de la violencia en las periferias de Venezuela, mencionan que hay posibilidades de que existan disturbios en ciudades principales, lo que podría desestabilizar industrias como las de la energía y los alimentos.

En ese sentido, el medio citado menciona que una nueva crisis en Venezuela podría terminar en una nueva salida masiva de ciudadanos, consolidando una nueva problemática migratoria en la región.

“Compartimos las esperanzas de los venezolanos desesperados, algunos de los cuales han defendido la intervención. Pero no hay respuestas fáciles. A estas alturas, el mundo debería comprender los riesgos de un cambio de régimen”, se lee en la parte final del informe.

En caso de que se
En caso de que se mantenga el chavismo en el poder, el medio norteamericano anticipó que se podría registrar una nueva crisis migratoria en la región - crédito Reuters

En diálogo con Infobae Colombia, el experto en geopolítica Juan Camilo Ubaque también habló del impacto que podría tener la captura de Nicolás Maduro para los grupos armados que tienen presencia en el vecino país.

“Allí se observa una estrategia de bloqueo institucional dirigida por el ELN. Este grupo actúa como un actor binacional instrumentalizado para impedir el avance de las Fuerzas Militares de Colombia y cualquier coordinación operativa con los Estados Unidos. La persistencia de esta ofensiva durante los últimos meses responde a un diseño táctico para evitar la presencia del Estado en las periferias”, declaró Ubaque.

El experto coincidió con el comité editorial del medio citado sobre la posibilidad de que una consecuencia inmediata sea la posible arremetida del ELN contra la fuerza pública y las poblaciones civiles en la región.

“Se prevén represalias contra la soberanía colombiana. Es imperativo mantener la alerta máxima para contener una amenaza que, mediante fuerzas y grupos binacionales, pretende ignorar las fronteras nacionales y golpear la institucionalidad“.

Tras dos consejos de seguridad, el Ministerio de Defensa de Colombia informó que las Fuerzas Militares se enfocarán en la protección de la ciudadanía y en atacar a los grupos armados y delincuenciales que intenten afectar la seguridad de la zona fronteriza.

