Abelardo de la Espriella envió carta a Donald Trump para que indague si hubo aportes de Nicolás Maduro a la campaña de Gustavo Petro

La solicitud de De la Espriella busca que el gobierno estadounidense responda públicamente sobre posibles nexos entre el chavismo y la política de Colombia - crédito Captura de Video Instagram/Reuters

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella ha solicitado al Gobierno de Estados Unidos una intervención activa frente a la infiltración del crimen organizado en las instituciones colombianas, poniendo en primer plano la reciente detención del exdictador venezolano Nicolás Maduro como potencial punto de inflexión para el futuro democrático de Colombia.

En una carta dirigida al presidente Donald Trump, a la fiscal general norteamericana Pam Bondi y el secretario de Estado Marco Rubio, emitida el 4 de enero de 2026, el abogado y empresario considera que el resultado de las indagaciones judiciales sobre Maduro podría resultar crucial para desmantelar las redes criminales que, según él, operan actualmente desde el Palacio de Nariño en Bogotá, que actualmente está ocupado por el presidente Gustavo Petro.

“Estas revelaciones son indispensables para desmantelar los engaños populistas mediante los cuales Gustavo Petro pretende imponer a su heredero político, perpetuando así un ciclo de corrupción y violencia que ha costado innumerables vidas y recursos a nuestra nación”, se lee en la misiva.

El precandidato colombiano denuncia a Gustavo Petro, Iván Velásquez, Nicolás Maduro y Vladimir Padrino López por presunto narcotráfico frente al Cartel de los Soles - crédito @ABDELAESPRILLA/X

De igual manera, el jurista consideró que “el Crimen Organizado ha logrado infiltrarse en la más alta dignidad del Estado, la Presidencia de la República, a través de Gustavo Petro, quien desde allí ha impulsado una cooptación sistemática de instituciones clave, como el Ministerio de Defensa bajo Iván Velásquez, y ha perpetrado una degradación progresiva del orden democrático, socavando las bases mismas de nuestra república”.

Además, Abelardo de la Espriella recordó la denuncia que presentó en marzo de 2025 ante la justicia de Estados Unidos contra Gustavo Petro, Iván Velásquez —exministro de Defensa—, Nicolás Maduro y Vladimir Padrino López, atribuyéndoles la presunta participación en actividades de narcotráfico vinculadas al Cartel de los Soles.

“Esta infiltración no es aislada; se entrelaza con redes internacionales de narcoterrorismo que han encontrado en el régimen venezolano un aliado incondicional”, agregó.

El presidente colombiano había retomado las relaciones comerciales con el vecino país tras su llegada a la Casa de Nariño en 2022 - crédito Reuters

El precandidato ha considerado que esta acción judicial “resalta la urgencia de una cooperación bilateral para desarticular estas redes”, subrayando que la captura de Maduro otorga “una relevancia aún mayor” al expediente y expresando su confianza en que la labor de Bondi logre “llevar a los responsables ante la justicia”.

“Hoy, con Maduro bajo custodia, esta denuncia adquiere una relevancia aún mayor, y confío en que, bajo la dirección de la señora Bondi, se profundice en estos nexos para llevar a los responsables ante la justicia”, agregó.

Abelardo de la Espriella menciona la importancia de conocer la verdad íntegra sobre presunta financiación electoral desde Venezuela a Colombia - crédito Reuters

Los cinco interrogantes de De la Espriella

Para fortalecer dicho proceso, Abelardo de la Espriella propuso a los funcionarios estadounidenses investigar sobre cinco temas en particular:

El posible apoyo material y político de la “narcodictadura venezolana” a la campaña presidencial de Gustavo Petro, la actuación de organizaciones criminales asociadas al régimen de Maduro en Colombia —como el Cartel de los Soles— y su control sobre rutas y territorios del narcotráfico, los partidos y líderes nacionales que mantendrían vínculos con el régimen venezolano, el “verdadero propósito estratégico” de la denominada Zona Binacional pactada entre Maduro y Petro, y el impacto real de los acuerdos de paz con las Farc firmados durante el gobierno de Juan Manuel Santos, así como el rol de Maduro como facilitador en dicho proceso.

“¿En qué consistió el apoyo económico, logístico y político de la narcodictadura venezolana a la campaña presidencial de Gustavo Petro, incluyendo transferencias ilícitas y coordinación con carteles transnacionales? (...) ¿Qué partidos políticos y qué dirigentes colombianos mantienen alianzas con la narcodictadura venezolana y qué funciones cumplen dentro de esa estructura?”, fueron algunos de los interrogantes plateados por el precandidato presidencial.

El precandidato plantea la necesidad de investigar los vínculos entre la narcodictadura venezolana, el proceso de paz con las FARC y líderes políticos colombianos - crédito @ABDELAESPRILLA/X

En el texto, el precandidato señaló específicamente al senador y también candidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda como una figura relevante por su “reconocida relación con las Farc”, la que evidenció a través de una mención a sus interacciones con los líderes guerrilleros Iván Márquez y el hoy fallecido Jesús Santrich, así como la defensa pública de “agendas coincidentes con las de grupos armados”.

Por último, De la Espriella hizo una advertencia a Trump, Rubio y Bondi para que se responda prontamente sus inquietudes. “Ignorar estos vínculos equivaldría a permitir que el cáncer del narcoterrorismo se expanda, amenazando no solo a Colombia y Venezuela, sino a todo el hemisferio occidental”, concluyó.

De la Espriella alerta sobre la supuesta cooptación de instituciones colombianas por el narcoterrorismo vinculado al régimen venezolano - crédito Luisa Gonzalez/Reuters