Reviven antiguo mensaje de Iván Cepeda sobre Nicolás Maduro durante la sucesión en Venezuela, tras la muerte de Chávez: “Boquisucio”

La reaparición de una publicación de 2013 del hoy precandidato presidencial Iván Cepeda desató un nuevo cruce de señalamientos en el escenario político colombiano, luego de que el senador Jota Pe Hernández cuestionara duramente su postura frente a los recientes acontecimientos en Venezuela y la respuesta del Gobierno colombiano ante la intervención anunciada por Estados Unidos.

La discusión se activó en redes sociales, donde Hernández desempolvó un mensaje publicado el 9 de marzo de ese año, cuando el entonces representante a la Cámara se refirió a Nicolás Maduro como el sucesor del entonces fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y expresó respaldo a su liderazgo.

La reaparición de ese mensaje ocurrió en medio de las tensiones regionales generadas tras el anuncio de una intervención militar estadounidense en Venezuela y la posterior captura de Maduro y su esposa, en la madrugada del sábado 3 de enero de 2026.

En su pronunciamiento más reciente, Hernández arremetió contra Cepeda por su reacción frente a la operación militar y por su cercanía ideológica con líderes del socialismo latinoamericano: “El boquisucio y admirador de Chávez, Fidel y Maduro está preocupado porque los bandidos aliados al régimen de Maduro ya no estarán tan fortalecidos para apoyar su campaña”, dijo en referencia directa a Cepeda.

El congresista también vinculó la coyuntura internacional con el panorama electoral colombiano y lanzó un mensaje enfocado en la contienda política que se aproxima. “Te vamos a derrotar abrazaguerrilleros, te vamos a derrotar y ojalá el nuevo gobierno te encuentre cola!”, aseguró, intensificando el tono del enfrentamiento verbal y situando sus declaraciones en el contexto de las próximas elecciones presidenciales.

El mensaje que reavivó la controversia

El pronunciamiento que Hernández trajo de nuevo al debate corresponde a una publicación realizada Iván Cepeda, día en el que se desarrollaba el proceso de sucesión presidencial en Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez. En ese entonces, Cepeda afirmó: “Nicolás Maduro es digno sucesor de Hugo Chávez y trabajará también por la Paz en Colombia”.

Ese mensaje, emitido cuando Cepeda era congresista, fue retomado por Hernández como parte de sus críticas, en un momento en el que el dirigente político ha expresado su rechazo a la intervención militar extranjera en territorio venezolano y ha respaldado las acciones diplomáticas del Gobierno colombiano.

La publicación de 2013 circuló nuevamente en redes sociales tras el anuncio realizado por el presidente estadounidense Donald Trump, que informó públicamente sobre una intervención militar en Venezuela y posteriormente, anunció que tomará el control del país vecino, mientras ocurre una transición en su administración.

Reacción de Cepeda ante intervención en Venezuela

En Colombia, las repercusiones se trasladaron de inmediato al escenario político interno. Iván Cepeda, hoy precandidato presidencial, replicó información del presidente Petro y señaló: “El presidente @petrogustavo ha anunciado que se presentan bombardeos de las Fuerzas Militares de EE. UU. en la ciudad de Caracas, Venezuela. También se informa que se presentan ataques militares en otros lugares del territorio venezolano”.

Cepeda calificó la situación como una agresión directa contra Venezuela y advirtió sobre las consecuencias que podría tener en el equilibrio regional. En su declaración pública afirmó: “Se trata de una grave y abierta agresión militar contra una nación soberana, una amenaza directa contra la paz regional, y contra los principios fundamentales del derecho público internacional. Rechazo de manera categórica esta agresión, que podría escalar y derivar en un conflicto armado trasnacional”.

En el mismo pronunciamiento, Iván Cepeda manifestó su respaldo a las decisiones adoptadas por el Gobierno colombiano frente a la crisis. En particular, apoyó el llamado del presidente Gustavo Petro a instancias multilaterales para abordar la situación. “Respaldo plenamente el llamado del presidente Petro a que se convoque de manera urgente el Consejo de Seguridad de la ONU. Y a que se activen todos los canales para detener esta agresión armada y a preservar la paz de la región”, señaló Cepeda en su mensaje.