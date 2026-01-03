Colombia

Policía le borró la sonrisa a un criminal cuando le indicó que pasaría varios años en prisión: “Así, con la cabeza agachada”

El uniformado regañó a los imputados por reírse mientras él explicaba los cargos por los que habían sido capturados

El uniformado les recordó que deberán pasar varios años en prisión por sus actos - crédito MariquitaEstereo

En más de una ocasión se han vuelto virales videos en los que peligrosos criminales sonríen tras ser capturados, lo que mostraba la confianza que tenían los delincuentes de que quedarían nuevamente en libertad.

En el inicio de 2026, durante una rueda de prensa convocada por la Policía Nacional, el comandante de la institución en Cúcuta, Fabio Ojeda, estaba presentando los resultados de un operativo en el que fueron capturados dos miembros de Los Turcos, una peligrosa banda delincuencial dedicada al microtráfico de droga y delincuencia común.

Llamó la atención que, luego de ser presentados junto a Yair Ricardo Jaimes, alias Jonas, uno de los cabecillas de la organización delincuencial, tanto Yefrei Quintero, como José Rivas, mostraron una actitud de confianza y decidieron sonreír mientras el uniformado hablaba sobre su historial delictivo.

Al ver el comportamiento de los sujetos, el comandante Ojeda indicó: “Siga que allá (en la cárcel) va a quedarse un poco de años”, lo que terminó con la alegría de los delincuentes.

El hecho, que fue grabado, se volvió viral en redes sociales - crédito Policía Nacional

Acto seguido, los dos imputados agacharon la mirada y el uniformado aseguró que esa era la actitud que deberían tener para comenzar a arrepentirse por sus crímenes.

“Así, agachando la cabeza es que deben estar, porque a la Policía Nacional se le respeta. Nosotros vamos a trabajar por la seguridad de los cucuteños y vamos a seguir atacando a Los turcos”, puntualizó el comandante de la policía de Cúcuta antes de que los criminales fueran retirados del lugar.

Esta peculiar escena se hizo viral en redes sociales, en donde diferentes cuentas compartieron el hecho y hasta sumaron fragmentos de la canción Pedro y Pablo, de Los tigres del norte, más especialmente el fragmento en el que mencionan la frase: “Se te borro la sonrisa”.

Usuarios elogiaron la actitud del comandante Ojeda, al que le pidieron no permitir que la delincuencia se tome el poder de la capital de Norte de Santander.

Así ingresaron los capturados a la rueda de prensa - crédito Policía Nacional

Detalles del operativo

Desde la Policía Metropolitana de Cúcuta informaron que el operativo fue adelantado por uniformados de la Sijín en las comunas seis y siete, en donde fueron capturados los tres individuos mencionados inicialmente.

Estos fueron imputados por los crímenes de homicidio agravado y tráfico de estupefacientes, además, se les señala de ser los coordinadores de diferentes acciones criminales en la ciudad.

En el operativo se incautaron varias armas de fuego que serán sometidas a verificación de balística, una motocicleta y equipos móviles con los que se contactaban para coordinar los crímenes entre ellos.

Los delincuentes dejaron de sonreír tras el regaño del uniformado - crédito Policía Nacional

Es preciso acotar que los delincuentes podrán recibir condenas que van desde los ocho, hasta los 50 años de prisión. En Colombia, el homicidio agravado está regulado en el artículo 104 del Código Penal. Se configura cuando concurren circunstancias especiales, como la sevicia, la alevosía, el homicidio de un menor de edad o de una autoridad, entre otras.

La pena para este delito oscila entre 400 y 600 meses de prisión, es decir, entre 33 y 50 años. Además, puede incluir inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. La severidad de la sanción depende de las circunstancias específicas que rodean el crimen y los agravantes determinados por la ley.

El tráfico de estupefacientes está contemplado en el artículo 376 del Código Penal. Quien fabrique, transporte, lleve, almacene, conserve o comercialice sustancias ilegales puede enfrentar penas de 96 a 216 meses de prisión, es decir, de 8 a 18 años, además de multas económicas que pueden superar los 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Las penas pueden aumentar si se presentan agravantes, como la utilización de menores de edad, la comisión en lugares educativos o la pertenencia a organizaciones criminales. La reincidencia también implica sanciones más severas y restricciones adicionales según el caso.

