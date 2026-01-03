Mujer atacó a su mamá con un pico de botella en Betulia, Sucre: la Policía la capturó

La mujer habría atacado con un pico a botella a su madre en hechos que aún se desconocen - crédito Policía Sucre

Una mujer identificada como Yulaidis Lucía Espitia Meza, de 27 años, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación acusada del delito de violencia intrafamiliar después de haber agredido presuntamente a su madre utilizando un pico de botella en el municipio de Betulia, departamento de Sucre.

El hecho ocurrió en la carrera 5 con calle 1C del barrio San José, donde unidades de la Policía Nacional atendieron el llamado de la ciudadanía y sorprendieron a Espitia Meza en el momento en que atacaba a su progenitora, que sufrió una lesión abierta en el pie derecho y debió ser trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

El Departamento de Policía Sucre expresó su rechazo a este acto de violencia, que calificó como una manifestación de violencia basada en género y ocurrida en el entorno familia; sin embargo, no entregó más detalles de los motivos que desencadenaron la brutal agresión.

Entre tanto, el coronel Aimer Fredy Alonso Triana, comandante de la Policía en Sucre, destacó el compromiso de la institución con la protección de los Derechos Humanos, especialmente los de mujeres, niñas, niños y adolescentes, e instó a que se promueva una cultura de respeto, igualdad y convivencia pacífica.

Además, Triana invitó a la comunidad a denunciar estos hechos de manera segura y confidencial a través de la línea 123.

“Que triste esos hijos que no valoran ese ser precioso que saben cuantas dificultades nos traen a este mundo y todo lo que que tiene que sufrir nuestra madre por darnos la vida Dios guarde a esas personas y algún día puedan cambiar para bien”; “Peores cosas vendrán ahora no se sabe quienes son los padres o los hijos”; “No tiene perdón de Dios (sic)”, comentaron algunos usurios en redes sociales sobre la agresión registrada en el barrio San José.

Otros hechos de violencia sacudieron el departamento

En otros hechos ocurridos en el departamento, la Policía reportó la captura de Mauricio Alberto González Rodríguez, de 34 años, en el municipio de San Pedro, tras agredir con una piedra a un ciudadano de 26 años en la vía pública del barrio San Roque.

La víctima presentó lesiones en el rostro, por lo que fue trasladada al centro de salud local y, posteriormente, remitida al hospital de Magangué (Bolívar).

La tercera detención se llevó a cabo en La Unión, donde Jhon Mario García Geney, de 29 años, fue arrestado tras sostener un altercado en la carrera 2 con calle 2 del barrio La Gloria.

Durante el hecho, García Geney agredió con arma blanca a un ciudadano de 18 años en la región interescapular. La intervención de las autoridades permitió la captura del agresor y el traslado de la persona herida a un centro médico para su atención. Las tres personas capturadas fueron presentadas ante la Fiscalía Seccional de Sucre, donde se definirá su situación jurídica.

La Policía Nacional reiteró su rechazo absoluto a cualquier manifestación de violencia basada en género o ejercida en el entorno familiar e instó a la ciudadanía a denunciar estos hechos a través de la línea 123, la Línea Nacional 155 para mujeres víctimas de violencia, o acudiendo a la estación de Policía más cercana.

Homicidio entre hermanos enluta la celebración de fin de año en Suba, Bogotá

Un homicidio alteró las celebraciones de Fin de Año en el barrio Caminos de Esperanza, ubicado en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá.

La noche del 31 de diciembre, un hombre falleció tras ser atacado con arma blanca, presuntamente por su hermano, en medio de una disputa familiar que escaló hasta convertirse en tragedia.

El hecho, que ocurrió cerca de las 11:00 p. m. en una vivienda de la zona, conmocionó a la comunidad y activó una rápida respuesta por parte de las autoridades.

Vecinos del sector, alarmados por los gritos que interrumpieron el ambiente festivo, alertaron de inmediato a la patrulla policial.

La Policía de Bogotá informó que, al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre gravemente herido, que fue trasladado de urgencia a un centro médico. El personal médico confirmó su deceso poco después, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

La autoridad policial confirmó que un hombre señalado de causar la muerte de su hermano con arma blanca se presentó voluntariamente después de ser buscado durante la madrugada del primero de enero en el barrio Caminos de Esperanza - crédito Visuales IA

En la madrugada del 1 de enero, el panorama cambió cuando el señalado responsable del ataque se entregó de manera voluntaria a las autoridades. El coronel Fajardo indicó que “de manera voluntaria, esta persona que comete este homicidio se presenta y, en este momento, está bajo custodio de la Policía”. El sospechoso permanece actualmente a disposición de las autoridades competentes, quienes definirán las acciones legales pertinentes.

Hasta el momento, se desconocen los motivos exactos que originaron la discusión y la posterior agresión.