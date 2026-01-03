Colombia

Migrantes venezolanos en Colombia reaccionaron al anuncio de Trump sobre administrar su país y llamaron a una “transición controlada”

El presidente estadounidense Donald Trump anunció una administración provisional de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa en la madrugada del 3 de enero

Líderes de la diáspora venezolana
Líderes de la diáspora venezolana expresaron respaldo a la idea de una tutela temporal para evitar un vacío de poder - crédito Joe Skipper/REUTERS y EFE

La afirmación del presidente estadounidense Donald Trump sobre la administración provisional de Venezuela generó reacciones inmediatas entre migrantes venezolanos residentes en Colombia, quienes se pronunciaron frente a la posibilidad de una tutela internacional como parte de un proceso de transición política tras la captura de Nicolás Maduro.

La postura de algunos líderes de la diáspora se conoció luego de que Trump anunciara públicamente que Estados Unidos asumiría una administración temporal del país sudamericano, planteando esta medida como un mecanismo para evitar un vacío de poder y garantizar un relevo institucional.

En ese contexto, organizaciones de migrantes y autoridades locales en Colombia siguieron de cerca las reacciones y posibles movilizaciones derivadas del anuncio.

Una de las voces que se pronunció fue la de Denise Bourne, directora de la ONG Un país libre para mis hijos, manifestando su comprensión frente a la decisión anunciada por el exmandatario estadounidense y explicó los motivos que, a su juicio, sustentan una medida de este tipo dentro de un proceso de transición política.

“Entiendo la decisión, porque hasta que no pueda existir una transición real, tiene que haber alguna especie de control”, y advirtió que, de no darse ese escenario,el control sigue estando en manos de un Diosdado Cabello, de un padrino López, de los hermanos Rodríguez”, aseguró a varios medios de comunicación.

Denise Bourne, directora de la
Denise Bourne, directora de la ONG Un país libre para mis hijos, afirmó que la transición requiere etapas y algún tipo de control - crédito Leonardo Da Cunha/Zuma Press

Bourne agregó que comprende la postura adoptada por Estados Unidos, aunque reconoció que existen temores dentro de la población venezolana frente a este tipo de anuncios. “También sé que hay personas que están preocupadas por decisiones como estas, porque piensan que ahora Estados Unidos se va a instalar en Venezuela y se va a adueñar del país”, afirmó.

Sobre ese punto, insistió en que ese escenario no ocurrirá y buscó enviar un mensaje de tranquilidad. “Eso no va a pasar. Quiero darle esa parte de tranquilidad también a todas las personas que tienen ese miedo. Eso no va a suceder”, sostuvo. La directora de la ONG indicó además que los procesos de salida de regímenes autoritarios requieren etapas sucesivas. “Todos los países que hayan estado en un proceso de dictadura necesitan una transición y las transiciones tienen etapas. Y esta es solo una etapa más de todas las que se vienen”, explicó.

Finalmente, Bourne señaló que aún existen factores internos que deben resolverse antes de una normalización institucional completa. “Entre que salgamos de los que aún quedan dentro de Venezuela, que tienen las armas en su poder, mientras se instala un Edmundo González como presidente de la República y lo asume ya formalmente, pues tienen que pasar cosas y no podemos estar solos”, concluyó al reiterar que “entiendo la decisión”.

El anuncio de Trump sobre Venezuela

Trump afirmó que Estados Unidos
Trump afirmó que Estados Unidos gobernaría de manera provisional hasta garantizar una transición “segura y adecuada” - crédito Jonathan Ernst/REUTERS

El pronunciamiento de Donald Trump se realizó en Mar-a-Lago, donde afirmó que Estados Unidos asumiría una tutela temporal sobre Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Según explicó, esta administración provisional sería el eje central de una transición política dirigida desde Washington, con el objetivo de evitar un vacío de poder y garantizar un proceso de relevo controlado.

Desde el inicio de su comparecencia, Trump sostuvo que Estados Unidos gobernaría de manera transitoria el país suramericano. “Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y juiciosa. Nos vamos a quedar y, en la práctica, lo vamos a administrar hasta que se produzca una transición correcta”, afirmó, señalando que la medida no tendría carácter indefinido ni respondería a una ocupación permanente.

El mandatario justificó la tutela temporal en la necesidad de impedir que, tras la salida de Maduro, el poder vuelva a quedar en manos de figuras que, según su planteamiento, reproducen el mismo modelo político y económico.

Movilizaciones de migrantes en Colombia

En Colombia, autoridades locales activaron
En Colombia, autoridades locales activaron monitoreo ante posibles movilizaciones de migrantes venezolanos - crédito @vivassantanaj_/X

El anuncio y los hechos asociados a la captura de Nicolás Maduro por operativos estadounidenses generaron una respuesta inmediata en Colombia, donde reside una de las mayores poblaciones de migrantes venezolanos. Durante la tarde del sábado 3 de enero de 2026, varios migrantes venezolanos se concentraron en la Plaza de Bolívar de Bogotá; además, se convocaron plantones y manifestaciones en distintos puntos del país para celebrar lo que consideran el inicio de un proceso de retorno a la libertad en Venezuela.

Las autoridades continúan en estado de vigilancia y acompañamiento, mientras organizaciones de migrantes siguen pronunciándose frente a los anuncios internacionales y a las eventuales implicaciones políticas y sociales que estos puedan tener para la población venezolana dentro y fuera del país.

