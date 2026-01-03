En imágenes así celebran las diferentes ciudades de Colombia la caída del dictador Nicolás Maduro tras intervención de Estados Unidos a Venezuela - crédito Andres Galeano/Reuters

El 3 de enero de 2026, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, luego de una serie de ofensivas ejecutadas en Caracas y distintos estados de Venezuela, según una publicación en Truth Social.

Los cargos presentados contra Maduro incluyen conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer armas y artefactos destructivos en perjuicio del país norteamericano, detalló la secretaria de Justicia Pam Bondi en X. Añadió que Maduro y su esposa fueron acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York y enfrentarán juicio ante tribunales estadounidenses.

La primera imagen del dictador Nicolás Maduro capturado - crédito @realDonaldTrump/ Truth

El propio mandatario republicano destacó el éxito de la misión, indicando que fue una “operación brillante”, en declaraciones telefónicas a The New York Times. Luego del despliegue, Trump recalcó: “Mucha buena planeación y muchas grandes, grandes tropas y grandes personas”.

La comunicación oficial preliminar del presidente estadounidense, publicada en Truth Social, señaló que tanto Maduro como Flores fueron trasladados fuera del territorio venezolano, con el fin de que compadezcan ante la justicia norteamericana por vínculos con el narcotráfico.

Venezolanos en Bogotá celebrando la captura de Nicolás Maduro - crédito Cortesía

Tras la confirmación de la captura del dictador chavista, en las principales ciudades del país, miles de personas se reunieron para celebrar la caída del régimen. En Bogotá, la Plaza de Bolívar se convirtió en el escenario para cantar arengas agradeciendo al presidente Trump por derrocar el gobierno ilegítimo en Venezuela.

Venezolanos se concentran en el Parque de las Luces de Medellín para celebrar la caída de Nicolás Maduro - crédito X

A pesar de la lluvia, comenzaron a llegar ciudadanos venezolanos hasta el Parque de las Luces, en Medellín, para festejar la caída de Nicolás Maduro. Con banderas y arengas que hacen referencia a la vuelta de la libertad en el vecino país, los habitantes de la capital del departamento de Antioquia se manifestaron pacíficamente.

Venezolanos en Cali se aglomeran por la caida de Nicolás Maduro - crédito X

En Cali, Valle del Cauca decenas de personas se aglomeraron en el Bulevar del Río celebrando la captura de Nicolás Maduro por el gobierno de Estados Unidos. Alejandro Márquez, representante de los venezolanos en la capital del Valle del Cauca, destacó el significado de este suceso para quienes llevan años lejos de su patria.

“Saldremos a festejar como ciudadanos venezolanos este logro tan grande, no solo para Venezuela sino para toda Latinoamérica. Es increíble, el teléfono está a reventar de mensajes de personas queriendo salir; es un orgullo nacional, es patriotismo, donde el pueblo venezolano expresará alegremente esta armonía”, declaró en entrevista con Blu Radio.

En Barranquilla (Atlántico), los ciudadanos venezolanos se congregaron por el ataque de Estados Unidos a Venezuela - crédito @JUANLOPEZQF

En las calles de Barranquilla, Atlántico, migrantes venezolanos salieron a pronunciarse por la caída de Nicolás Maduro. Juan Viloria celebró lo que considera una oportunidad sin precedentes para Venezuela. De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, la noticia no solo marca el fin de una era de casi 30 años de autoritarismo y persecución, sino que inaugura la posibilidad de reconstrucción institucional y apertura democrática para el país sudamericano.

Al cierre de la jornada, Viloria, presidente de la Alianza Global por los Derechos Humanos, enfatizó la expectación que rodeó las horas previas a la confirmación de la detención. “Hoy sabemos que ese punto de quiebre finalmente llegó”, señaló, subrayando el carácter histórico del momento. En sus palabras, la población venezolana vivió “horas de enorme tensión e incertidumbre” hasta que, repentinamente, las calles y hogares se llenaron de un grito colectivo por la libertad.

Viloria también pidió prudencia y protección colectiva mientras se esclarecen oficialmente los próximos pasos. Recomienda que la ciudadanía “verifique la información únicamente a través de fuentes oficiales y confiables” y evite la difusión de rumores, priorizando el resguardo de la vida y la integridad. Insistió en que “la protección de la vida y la integridad de las personas debe ser la prioridad absoluta en este momento de transición”.

Desde su liderazgo en Barranquilla, Viloria hizo un llamado urgente a los países de la región, solicitando que activen “sus sistemas de asilo, protección y cooperación internacional”, ante eventuales necesidades humanitarias o movimientos de población. Solicitó a la comunidad internacional su respaldo decidido y coordinado para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición durante la transición democrática.

En Bucaramanga también salieron personas en sus carros y con megáfonos en los que decían “cayó Maduro, gracias Dios y Venezuela libre”.