Crisis en el Centro Democrático por crítica de José Obdulio Gaviria a María Fernanda Cabal: “Sin ella, Uribe gana”

Crisis en el Centro Democrático por crítica de José Obdulio Gaviria contra María Fernanda Cabal, que calificó de extremista

Una disputa pública marca el presente del Centro Democrático, luego de una columna escrita por José Obdulio Gaviria para el portal Los Irreverentes, en la que arremete contra María Fernanda Cabal y la califica de “inelegible” para liderar el partido. El análisis de Gaviria sostiene que la trayectoria política y personal de Cabal resultarían perjudiciales para la formación de mayorías y la construcción de alianzas, advirtiendo un impacto directo en la proyección nacional del movimiento liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El exconsejero profundiza: a Cabal la rodea un nicho de seguidores “recalcitrantes”, quienes, en su opinión, migraron a otros espacios como el liderado por Abelardo de la Espriella, lo que, según su análisis, neutraliza riesgos para la cohesión interna del partido. Gaviria argumenta que “el uribismo histórico, el que supo construir coaliciones y traducir seguridad en gobernabilidad, no cabe en el molde estrecho de la política del insulto”.

A lo largo de su columna, Gaviria critica con énfasis a Cabal, describiendo que su estilo político “puede despertar pasiones en un nicho reducido de extremistas vociferantes y camorreros digitales, pero está muy lejos de encarnar el perfil de una dirigente con vocación de crecimiento, amplitud de miras o capacidad real de convocatoria nacional”.

Añadió también: “Su discurso no suma; excluye. No construye mayorías; las ahuyenta. En vez de proponer un horizonte de país, administra agravios. En lugar de tender puentes, levanta trincheras. Y en política, la incapacidad de ampliar el círculo propio suele ser la antesala de la derrota”.

La controversia escaló con señalamientos sobre supuestas acciones divisivas de Cabal. Gaviria recuerda que la senadora puso en duda la transparencia de la elección previa del candidato presidencial, como ocurrió durante la nominación de Óscar Iván Zuluaga, y sugiere un patrón de conducta: “Es la vieja táctica de quienes confunden disciplina con servilismo: si el desenlace no les favorece, entonces el procedimiento es ilegítimo; si ganan, el sistema es ejemplar”.

En efecto, el autor señala que la confrontación de Cabal no se limita a discrepancias ideológicas, sino que advierte una tendencia a bloquear figuras rivales dentro del partido. Relata el episodio de la salida de Miguel Uribe Londoño, y afirma: “No se trató de una disputa programática ni de una diferencia de enfoques; fue, más bien, el impulso de neutralizar a quien pudiera disputarle protagonismo, como si el partido fuera un patrimonio personal y no un instrumento colectivo”. Gaviria rememora además las palabras de María Claudia Tarazona, que denunció presuntas amenazas por parte de Cabal en el funeral de Miguel Uribe Turbay.

En el cierre de su texto, el exconsejero plantea que la sustitución de Cabal por Paloma Valencia abre campo para ampliar alianzas opositoras y robustecer la estrategia electoral del partido. Según Gaviria, “Valencia, con mayor disciplina interna y mejor lectura del tablero, ofrece una figura menos tóxica para eventuales acuerdos, más presentable ante electorados indecisos y, sobre todo, más apta para la tarea central de cualquier campaña: sumar sin diluirse, ampliar sin desfigurarse”.

La reacción del Centro Democrático llegó a través de un comunicado en redes sociales, donde, sin aludir directamente al artículo de Gaviria, el partido reivindicó los aportes de Cabal: “La doctora María Fernanda Cabal ha defendido con carácter y determinación los principios del Centro Democrático. Sus posturas sobre seguridad y defensa de las Fuerzas Armadas se han destacado por su firmeza y coherencia con nuestras tesis. Colombia y nuestro partido requieren voces como la de la senadora Cabal que salgan en defensa de la seguridad como valor democrático y expresen un afecto genuino y sincero hacia los soldados y policías de Colombia”.

Centro Democrático salió en defensa de Cabal por los comentarios de José Obdulio Gaviria

Finalmente, tras el desenlace interno que llevó a la elección de Paloma Valencia como candidata oficial, la propia Valencia manifestó: “Admiro profundamente a María Fernanda Cabal y a Paola Holguín porque he conocido su trabajo y sus causas durante muchos años y por eso estoy segura de que unidas somos imparables. Un gobierno con nuestros tres liderazgos, el de Andrés Guerra y el legado de Miguel Uribe, llevará al país por la senda de la seguridad y de la construcción sensata y sostenida”.