Así celebran venezolanos en Colombia tras la captura de Nicolás Maduro

La aprehensión de Nicolás Maduro ha provocado manifestaciones de júbilo y vigilias en ciudades colombianas, mientras autoridades locales apuestan por la estabilidad social y el acompañamiento a una diáspora históricamente marcada por el exilio - crédito @vivassantanaj_/X

La posible movilización de venezolanos en Colombia tras la captura de Nicolás Maduro por operativos estadounidenses ha generado una respuesta inmediata de autoridades locales y líderes migrantes, con llamados a la calma y celebraciones programadas en distintos puntos del país.

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, confirmó la preocupación de la capital por las implicancias de los recientes acontecimientos en Venezuela.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según Quintero, la administración distrital mantiene contacto permanente con entidades que representan a la población venezolana en el país y supervisa de cerca cualquier reacción comunitaria. “Frente a los hechos ocurridos en Venezuela, desde Bogotá estamos en contacto con organizaciones de población venezolana en Colombia. Nuestros equipos están desplegados y acompañando las sedes diplomáticas de Venezuela y Estados Unidos y hacemos permanente monitoreo sobre probables movilizaciones”, afirmó Gustavo Quintero Ardila a través de su cuenta oficial.

El arresto del mandatario en Venezuela ha derivado en llamados a la calma desde autoridades en Bogotá y manifestaciones de júbilo en Cali, mientras las entidades gubernamentales intensifican el monitoreo de comunidades extranjeras - crédito captura de pantalla / X

El funcionario también instó a los residentes y a los migrantes venezolanos a mantener el orden público ante el clima de euforia e incertidumbre: “Hacemos un llamado para mantener la calma y la convivencia pacífica”, aseguró Quintero.

En Cali, la comunidad venezolana ha organizado una manifestación en el Bulevar del Río para conmemorar la aprehensión de Maduro.

De acuerdo con Blu Radio, los migrantes han convocado a un encuentro a las 2:00 p. m. para dar visibilidad a su alegría y esperanza tras lo que consideran un punto de inflexión para su país.

Alejandro Márquez, representante de los venezolanos en la capital del Valle del Cauca, destacó el significado de este suceso para quienes llevan años lejos de su patria.

“Saldremos a festejar como ciudadanos venezolanos este logro tan grande, no solo para Venezuela sino para toda Latinoamérica. Es increíble, el teléfono está a reventar de mensajes de personas queriendo salir; es un orgullo nacional, es patriotismo, donde el pueblo venezolano expresará alegremente esta armonía”, declaró Márquez en Blu Radio.

Las autoridades locales y los representantes de la población venezolana en Colombia han intensificado el monitoreo tras los recientes operativos, apoyando actos públicos y pidiendo mantener la tranquilidad ante una situación política fluctuante - crédito Pablo Sanhueza / Reuters

Para el líder migrante, esta nueva etapa abre posibilidades sociales y familiares largamente anheladas por millones. “Es el primer paso, es histórico; un paso que va a tener transformación en la parte social, económica y, por supuesto, lo que todos los venezolanos esperamos: el reencuentro con nuestros familiares, el retorno a la patria, estar de nuevo en nuestros hogares. Esta fue la última Navidad lejos de casa”, manifestó Márquez a Blu Radio.

El ambiente festivo se refleja entre los miles de venezolanos residentes en Cali, pese a la ausencia de pronunciamientos oficiales por parte del alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro frente al hecho.

La tensión política que atraviesa Venezuela se siente con fuerza entre la comunidad venezolana en el departamento del Huila, donde más de 12.500 ciudadanos siguen cada desarrollo con esperanza.

“Desde la madrugada hemos estado pendientes de la información que llega”, afirmó Alexis Cedeño en una entrevista con Caracol Radio, relatando que los venezolanos en la región mantienen contacto constante con familiares y amigos en su país de origen.

Lejos de considerar que lo sucedido obedece al azar, Cedeño enfatizó que “los hechos no serían arbitrarios y responderían a intentos previos de negociación que no prosperaron”, destacando que esta visión es compartida por una mayoría de sus compatriotas, tanto dentro como fuera de Venezuela.

Autoridades y líderes venezolanos en Colombia reaccionan ante los recientes acontecimientos. Entre celebraciones, alertas oficiales y expectativas de reencuentro, así se vive el nuevo capítulo político en Venezuela - crédito Pablo Sanhueza / Reuters

Pese a la “ilusión de regresar”, señaló que la principal preocupación en estos momentos es “esperar a que la situación se estabilice”, pues persiste una atmósfera de incertidumbre, con reportes de compras nerviosas y medidas de resguardo en distintas regiones.

Mientras tanto, en Neiva, muchos venezolanos preparan encuentros para la tarde y noche del viernes en el Parque de la Música, buscando “expresar su respaldo a lo ocurrido y celebrar lo que consideran un hecho histórico para su país”, según describió Cedeño a Caracol Radio.

Hoy, a las 7:00 p. m. y en la Plaza de Bolívar de Pereira, se realizará una concentración de población migrante venezolana en Colombia, según lo informó la diputada colombo-venezolana, Luz Polo. Se esperan más de 40.000 venezolanos.