Westcol y Aida Victoria se declararon su amor a pesar de las peleas públicas que han tenido: “Siempre te voy a querer”

La conversación entre ambos dejó a la vista un nivel de maduración que sorprendió a los usuarios, luego de los problemas que tuvieron por las palabras que se dijeron a través de publicaciones en redes sociales. Westcol le dijo a Aída Victoria que “siempre” la va querer

Días atrás el mismo Westcol
Días atrás el mismo Westcol confirmó que tuvo un amorío con la streamer argentina Milica, cuyo verdadero nombre es Micaela Ibáñez

La segunda parte del streaming realizado por Westcol y Aída Victoria Merlano la noche del 1 de enero de 2026 estuvo marcada por la complicidad, el repaso de conflictos pasados, el humor y el anuncio de nuevos proyectos conjuntos.

A medida que avanzaba la transmisión, ambos creadores de contenido profundizaron en su historia y en la forma en que han logrado superar diferencias para seguir colaborando luego de ponerle fin a su relación.

Una reconciliación y autocrítica en público por parte de Westcol

Durante la conversación, Westcol reconoció la importancia de la reconciliación en su vínculo con Aída Victoria Merlano.

“Siempre vas a ser una mujer que te voy a querer. Por todo lo que pasamos, todo lo que vivimos. Espero que no me vuelva a tirar mierda. Es lo único que espero”, expresó el influencer antioqueño.

Ambos recordaron episodios de insultos y tensiones, y señalaron cómo la exposición en redes sociales puede magnificar los conflictos.

“La gente desde las redes sociales critica, juzga y se ponen como en unos pedestales morales. Pero si aterrizamos las cosas a la realidad, yo creo que nuestra historia se parece mucho a la de un montón de gente que se insulta con el ex y luego hacen las paces y están bien”, reflexionó Aída Victoria.

La transmisión permitió a la audiencia ver el proceso de maduración y autocrítica de ambos, que coincidieron en que los errores y las diferencias forman parte de cualquier vínculo humano.

Los proyectos entre Westcol y Aída Victoria: próximos lanzamientos

Este tramo de la transmisión en vivo incluyó momentos de espontaneidad y humor, con referencias a problemas técnicos y anécdotas de la vida diaria.

Uno de los momentos centrales de la segunda mitad de la transmisión fue el anuncio de un reality show que ambos protagonizarán y cuyo tráiler será presentado el 1 de febrero de 2026.

“El 1 de febrero anunciamos el tráiler oficial, sale la fecha oficial y siguientes indicaciones”, anticipó Westcol, que de paso invitó a la audiencia a estar atenta a las novedades.

El proyecto busca aprovechar la química y popularidad de ambos para explorar nuevas formas de contenido en el ámbito digital colombiano.

La empresaria y creadora de contenido barranquillera aprovechó el espacio para recomendar su libro Los amores de Victoria al público masculino, defendiendo la importancia de que los hombres se permitan expresar su sensibilidad.

“Porque los hombres también lloran, los hombres también sienten, los hombres también son sensibles y muchas veces leer a una mujer puede hacer que un hombre la entienda mejor o que también se sienta seguro para expresar su vulnerabilidad”, explicó Merlano.

Despedida y mensaje para la audiencia

La transmisión cerró con mensajes de agradecimiento y advertencias a los seguidores sobre la dificultad de replicar su historia personal.

Westcol afirmó: “No arreglen con sus ex, eso no lo cojan de ejemplo. La verdad, eso nunca es buena idea. Lo de Aída y yo ya es diferente, porque ya son muchos... Ya pasamos muchas cosas, huevón. Es muy distinto, brother”.

Ambos recalcaron el valor de la autenticidad y la importancia de seguir adelante tras los conflictos, dejando ver la evolución de la relación entre ambos.

