“No vale la pena”: Petro cuestiona alza del pasaje de TransMilenio y propone flota eléctrica con recursos nacionales

Tras un borrador de decreto del Distrito que plantea subir hasta $350 la tarifa de TransMilenio en 2026, el presidente Gustavo Petro reaccionó en X, cuestionó el impacto en la demanda y señaló que la Nación dispone de recursos para renovar la flota

crédito Transmilenio / X
crédito Transmilenio / X

El presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X luego de conocerse un borrador de decreto de la Alcaldía de Bogotá que contempla un incremento en la tarifa del sistema TransMilenio para 2026.

La propuesta plantea un aumento de hasta $350 en el pasaje, ajuste que llevaría el valor general a cerca de $3.550, según el escenario técnico presentado por la administración distrital, tras recalcular los costos asociados al reciente aumento del salario mínimo.

El mensaje del mandatario se conoció horas después de la publicación del documento preliminar del Distrito, en el que se expone la necesidad de revisar las proyecciones financieras del sistema de transporte masivo.

Colprensa/Germán Enciso.
Colprensa/Germán Enciso.

El jefe de Estado cuestionó la conveniencia de subir la tarifa y planteó una alternativa relacionada con la renovación tecnológica de la flota.

“Disponemos de un billón y medio para la compra de una flota eléctrica para Bogotá, que baja los costos de transporte por pasajero, si Transmilenio quiere”, escribió Petro en la red social.

En su pronunciamiento, el presidente también se refirió a los costos operativos del sistema. Indicó que el diésel continúa subsidiado, al señalar que se trata de uno de los principales componentes del gasto en la operación diaria.

Bajo ese argumento, insistió en que una transición hacia tecnologías eléctricas permitiría reducir presiones financieras sobre el sistema y evitar incrementos adicionales para los usuarios.

En el mismo trino, Petro advirtió sobre el efecto que tendría un aumento tarifario en la demanda. “Si la decisión es subir el pasaje, que solo hará disminuir más la demanda, entonces no vale la pena, porque subir pasajes solo sube más el déficit financiero de las troncales de buses. No vale la pena entonces”, escribió el mandatario, al referirse al impacto que podría tener la medida en el equilibrio financiero del sistema.

- crédito Alcaldía de Bogotá
- crédito Alcaldía de Bogotá

El borrador de decreto divulgado por la Alcaldía de Bogotá plantea un escenario distinto al inicialmente previsto meses atrás.

En una primera estimación, el incremento del pasaje se había calculado en $250, bajo el supuesto de un aumento del salario mínimo cercano al 9 %. Sin embargo, el ajuste finalmente decretado por el Gobierno nacional fue del 23,7 %, lo que obligó a actualizar las proyecciones de costos operativos y de subsidios.

De acuerdo con el documento técnico del Distrito, el aumento del salario mínimo incide directamente en los gastos del sistema, especialmente en rubros como mano de obra, operación y mantenimiento. Estos cambios impactan al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), mecanismo mediante el cual el Distrito cubre la diferencia entre la tarifa técnica y el valor que pagan los usuarios del sistema.

Con base en ese nuevo cálculo, TransMilenio S. A. presentó a la administración distrital un escenario alternativo que contempla el incremento de $350 en la tarifa general. Según el análisis financiero actualizado, las necesidades adicionales de recursos para cubrir la operación durante 2026 podrían oscilar entre $125.614 millones y $147.775 millones, siempre que las demás variables de costos se mantengan constantes.

- crédito Ministerio de Transporte
- crédito Ministerio de Transporte

El documento señala que estas cifras responden exclusivamente al impacto del nuevo salario mínimo y no incluyen variaciones adicionales en otros componentes del sistema, como combustibles, repuestos o expansión de la operación. El escenario de $3.550 por pasaje corresponde al ajuste máximo considerado dentro del borrador de decreto, el cual aún se encuentra en etapa de revisión y no ha sido adoptado de manera definitiva.

La discusión se da en un contexto en el que el sistema de transporte enfrenta desafíos estructurales relacionados con la sostenibilidad financiera y la recuperación de la demanda. La administración distrital evalúa distintos escenarios para garantizar la operación del servicio, mientras se analizan alternativas de financiación y apoyo interinstitucional.

Desde la Nación, el presidente reiteró la posibilidad de destinar $1,5 billones para la adquisición de una flota eléctrica destinada a Bogotá, propuesta que, según su mensaje, permitiría reducir el costo por pasajero y aliviar la presión sobre las tarifas. El planteamiento se suma al debate abierto entre el Gobierno nacional y el Distrito sobre el modelo de financiación y operación del sistema de transporte masivo de la capital.

