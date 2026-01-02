Colombia

Jota Pe Hernández pidió a Petro dejar “morir” a lancheros que se lanzaron de lanchas atacadas por EE. UU.: “No vuelve a joder”

El presidente publicó la posible ubicación de caída de las personas ocupaban dos embarcaciones bombardeadas, presuntamente vinculadas al narcotráfico

Jota Pe Hernández recordó a Gustavo Petro que no se debe empoderar a los criminales - crédito Ovidio González/Presidencia - Catalina Olaya/Colprensa

El presidente Gustavo Petro informó a través de sus redes sociales sobre la posible ubicación de las personas que estaban a bordo de dos embarcaciones que fueron atacadas por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur de Estados Unidos. Las autoridades indicaron que las lanchas bombardeadas estaban vinculadas al narcotráfico.

Tres narcoterroristas a bordo de la primera embarcación murieron en el primer enfrentamiento. Los narcoterroristas restantes abandonaron las otras dos embarcaciones, saltando por la borda y distanciándose antes de que los siguientes enfrentamientos hundieran sus respectivas embarcaciones”, detalló el comando.

El primer mandatario publicó una imagen en la que se evidencian las coordenadas de la zona en la que habrían caído los lancheros sobrevivientes. Publicó los datos con el fin de avisar a los gobiernos del lugar e indicó que las autoridades colombianas pueden ayudar en su búsqueda y rescate. “Información conseguida por nuestra fuerza naval que está dispuesta a colaborar”, precisó.

El presidente de la República sostuvo que los datos fueron obtenidos la fuerza naval que está dispuesta a colaborar - crédito @petrogustavo/X

El senador Jota Pe Hernández se pronunció sobre la información revelada por el jefe de Estado, instándolo a no buscar ni rescatar a las personas que escaparon del bombardeo. Aseguró que son narcotraficantes y que el presidente debería dejarlos morir.

Advirtió que esa alternativa es mejor que permitir que los criminales lleguen al poder y recordó el caso de Carlos Pizarro Leongómez, un guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP) y del M-19 –grupo armado que también integró el presidente Petro–.

Déjelos morir, son traficantes de drogas, vea que bandido muerto no vuelve a joder. Ya el tiempo nos enseñó que si a los bandidos se dejan enPODERar terminan haciéndo mucho daño al país. Para la muestra de un botón el bandido del sombrero, lo mataron y nunca más dio guerra (sic)”, aseveró.

El congresista Jota Pe Hernández instó el presidente Gustavo Petro a no ordenar la búsqueda de los lancheros que se lanzaron de las embarcaciones atacadas por Estados Unidos - crédito @JotaPeHernandez/X

Embarcaciones en las que se transportaría cannabis y no cocaína

El jefe de Estado rechaza las acciones armadas perpetradas por Estados Unidos en aguas del Caribe y del Pacífico. Según el primer mandatario, aunque el presidente Donald Trump avala los bombardeos con el objetivo de combatir el narcotráfico e impedir que los estupefacientes transportados en las lanchas sean comercializados en su país, las medidas que está tomando no son las adecuadas.

En varias oportunidades, ha asegurado que los ocupantes de las embarcaciones bombardeadas son personas con pocos recursos económicos y pescadores que estarían siendo instrumentalizados por los carteles.

Además, en una reciente publicación en X informó que varias de las lanchas que han sido blanco de operaciones militares por parte de Estados Unidos no estarían transportando cocaína, que es el principal estupefaciente que persigue el Gobierno norteamericano, sino cannabis.

“Resulta que muchas lanchas atacadas con misiles, como está pasando en las incautaciones que hacemos en Colombia o, con ayuda nuestra fuera de Colombia, no llevaban cocaína, sino cannabis”, indicó Petro.

El presidente Gustavo Petro aseguró que en algunas de las lanchas atacadas por Estados Unidos se estaba transportando cannabis - crédito @petrogustavo/X

Estos bombardeos, a su juicio, no tendrían sentido, teniendo en cuenta que en algunos estados de Estados Unidos es legal el porte y el consumo de marihuana, caso contrario a Colombia, donde se hundió el proyecto que buscaba legalizar el cannabis de uso recreativo. Además, aseguró que la cocaína está siendo transportada en submarinos y contenedores para llegar a Europa, y no precisamente en lanchas, como estima el presidente norteamericano.

El ejército de Colombia debe tomar ya “filo Gringo” en el Catatumbo y sustituir cultivos. Hoy por la ampliación de cultivos de hoja de Coca en América Latina, frente a una demanda que solo crece en Europa demasiado, el precio de la cocaína se ha desplomado. Existen enormes bodegas en África guardando decenas de toneladas de cocaína y el precio en Colombia de la hoja de coca se ha desplomado, ahora es más rentable el cannabis y el oro ilícito que la cocaína”, añadió.

