Irlandés buscado por Interpol por intento de homicidio fue capturado en el aeropuerto cuando trataba de llegar a Medellín

Este es el ciudadano irlandés que fue puesto en manos de las autoridades - crédito Migración Colombia

En la mañana del 1 de enero de 2026, un ciudadano extranjero fue detenido en el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, Antioquia, tras detectarse que tenía circular roja de Interpol por intento de homicidio y porte ilegal de armas.

Según comunicaron las autoridades, el hombre, de 49 años y nacionalidad irlandesa, fue identificado durante un control realizado por funcionarios de Migración Colombia, que verificaron sus antecedentes internacionales y activaron de inmediato los protocolos correspondientes.

De acuerdo con información proporcionada por Migración Colombia, el extranjero era buscado por autoridades internacionales por los delitos de intento de homicidio y porte ilegal de armas.

La alerta se activó tras la revisión de sus antecedentes, lo que permitió coordinar su entrega a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, entidad que lo puso a disposición de Interpol para los trámites judiciales requeridos.