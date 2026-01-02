Impresionante intento de robo a un carro de valores en La Guajira: capturan a otro presunto delincuente y revelan nuevos detalles

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía y el Ejército, logra la captura de dos personas y la incautación de material de guerra presuntamente vinculado a un intento de hurto a un vehículo de valores - crédito @PoliciaColombia/X

Dos personas permanecen bajo custodia tras un intento de robo frustrado a un carro de valores la mañana del 30 de diciembre de 2025 en la Troncal del Caribe, en el tramo vial entre Riohacha y Santa Marta. El episodio, que dejó como saldo un asaltante muerto y la recuperación de más de $2.163 millones en efectivo, movilizó un amplio operativo policial y militar, tras verse la capacidad logística y el alto poder de fuego del grupo criminal involucrado.

El primer capturado es un venezolano de 39 años, detenido en flagrancia minutos después del ataque, en un punto cercano. En su poder se hallaron un inhibidor de señal, una granada de aturdimiento y herramientas tácticas que, según las autoridades, estaban destinadas a neutralizar comunicaciones y facilitar el robo; por lo que fue judicializado y enfrenta cargos por concierto para delinquir, tentativa de hurto y porte ilegal de armas.

Poco después, una acción conjunta de Policía, Ejército y Fiscalía en el barrio Minuto de Dios de Riohacha permitió la captura del segundo implicado. En el allanamiento se incautó de un arsenal compuesto por tres fusiles calibre 5.56 con cuatro cargadores, dos pistolas con otros cuatro cargadores, un revólver calibre 38, 138 cartuchos de distintos calibres y dos inhibidores de señal, con los que se pretendió cometer el hecho en vía pública.

Los videos del robo al carro de valores de Prosegur en la vía Riohacha - Santa Marta fueron tomados por ciudadanos que se movilizaban por el sector - crédito Facebook

Del mismo modo, también fue recuperado un teléfono celular que, según las diligencias preliminares, habría sido utilizado para la coordinación del asalto y cuya situación jurídica está siendo evaluada por la Fiscalía. El asalto tuvo lugar entre los corregimientos de Camarones y Perico: cundo un grupo armado simuló trabajos viales colocando conos de señalización para detener el camión blindado de la empresa Prosegur Ltda.

Así fue el robo en la vía entre Riohacha y Santa Marta de un carro de valores

Una vez frenado el vehículo, los asaltantes maniataron a los custodios e iniciaron el hurto. En ese momento, la reacción inesperada de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) resultó clave para frustrar el robo, pues se detuvieron al observar la situación, intervinieron con sus armas y se produjo un intercambio de disparos en el que murió uno de los presuntos delincuentes, lo que obligó al resto a huir.

El nuevo caso registrado en las carreteras del país tiene preocupados a los trabajadores que se movilizan en estos vehículos - crédito Colprensa - suministrado a Infobae

Durante la confusión, los asaltantes abandonaron parte del botín y quemaron una camioneta utilizada en el intento de fuga. Las autoridades lograron recuperar más de $2.163 millones, armas de fuego y otros objetos de interés judicial en la escena; en un plan criminal que no habría sido improvisado, debido el uso de tecnología para sabotear comunicaciones, el uso armas largas y tácticas de distracción, que da cuenta de una banda organizada.

Hasta el momento, solo se han confirmado dos capturados, pero no se descarta que la organización esté integrada por más personas, incluidos posibles coordinadores externos. Las diligencias judiciales y operativos continúan activos, todo esto, teniendo en cuenta que la eficacia de una reacción coordinada impidió que la banda lograra su objetivo y permitió poner a salvo una suma considerable de dinero del carro de valores asaltado.

No es la primera vez que se reporta un robo a un vehículo de transporte de valores en La Guajira. Las autoridades desarticularon una estructura criminal vinculada a este tipo de asaltos, cuya acción más destacada ocurrió el 9 de abril de 2025, en el aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha. La investigación reveló el alcance de la ofensiva contra el sector financiero en el Caribe, así como la capacidad logística, armamentística y financiera de la organización, que al parecer ya planeaba nuevos delitos en Cundinamarca.