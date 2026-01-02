Colombia

Gustavo Petro anunció que eliminará siete peajes en la costa atlántica: “Así lo haremos con la zona cafetera”

La decisión pone fin a uno de los cobros viales más cuestionados del norte del país y abre paso a un nuevo esquema de administración pública sobre el corredor que une a Cartagena y Barranquilla

Guardar
Así quedaría parte de la
Así quedaría parte de la Ruta del Caribe II, que planea acortar los tiempos de viaje entre Barranquilla y Cartagena - crédito Agencia Nacional de Infraestructura.

El Caribe colombiano experimentará un cambio estructural en su sistema vial y de movilidad con la eliminación definitiva de siete peajes en uno de los corredores más estratégicos del norte del país.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro acordó la terminación anticipada del contrato de concesión de la Ruta Caribe, que conecta los departamentos de Bolívar y Atlántico entre Cartagena y Barranquilla, una decisión que busca aliviar la carga económica de los usuarios y responder a años de reclamos sociales en la región, según el medio Rtvc.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La medida implica el cierre definitivo de siete estaciones de peaje que estaban previstas para operar durante los próximos 35 años, lo que representa un giro en la política de infraestructura vial y en el modelo de concesiones aplicado en esta zona del país.

Según el Ejecutivo, la eliminación de estos cobros tendrá un impacto directo en los costos de transporte, la competitividad regional y la economía local, especialmente para sectores como el comercio, el turismo y el transporte de alimentos.

De acuerdo con información oficial, el proceso de reversión del corredor vial se abrirá el 2 de enero de 2026 y se extenderá hasta junio del mismo año.

Gremios de la infraestructura nacional
Gremios de la infraestructura nacional manifestaron su preocupación por la liquidación de la Ruta del Caribe II - crédito Agencia Nacional de Infraestructura.

Una vez concluida esta etapa, la administración integral de la Ruta Caribe pasará al Instituto Nacional de Vías (Invías), entidad que asumirá la operación y el mantenimiento del corredor bajo un esquema de gestión pública directa.

El acuerdo se alcanzó tras una compleja negociación entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesionaria Autopistas del Caribe S.A.S., que operaba el Corredor de Carga Cartagena–Barranquilla.

La concesión había solicitado desde mayo de 2024 la terminación anticipada del contrato ante un Tribunal de Comercio Internacional, alegando la inviabilidad financiera del proyecto debido a protestas sociales prolongadas, el bajo recaudo en los peajes existentes y la imposibilidad de instalar nuevas estaciones previstas en el contrato.

arias estaciones de cobro dejarán
arias estaciones de cobro dejarán de operar tras el acuerdo entre el Gobierno nacional y la concesionaria que administraba el corredor vial - crédito AcceNorte

En su demanda, Autopistas del Caribe reclamaba el reconocimiento de perjuicios por más de 1,29 billones de pesos.

Sin embargo, el acuerdo firmado permitió a la ANI evitar un litigio prolongado y reducir en cerca del 63 % el valor inicialmente reclamado, además de esquivar el riesgo de una eventual condena que podría haberse definido hasta 2027.

Los pagos acordados se realizarán con recursos del Patrimonio Autónomo del proyecto y no afectarán el Presupuesto General de la Nación.

Temas Relacionados

Peajes ColombiaRuta CaribeGustavo PetroBarranquilla y CartagenaPrecio de peajesANIConcesión Ruta CaribeColombia-Noticias

Más Noticias

Incendio en Suiza dejó 40 muertos y más de 100 heridos, gobierno de Colombia expresó sus condolencias: “Se une al duelo”

El pronunciamiento oficial incluyó respaldo a los equipos de rescate y reafirmó la disposición de mantener lazos de cooperación bilateral ante emergencias

Incendio en Suiza dejó 40

Impresionante incendio destruyó más de 20 viviendas de un sector popular de Cali

Organizaciones solidarias y equipos de emergencia desplegaron ayuda humanitaria, albergues y rescate tras el desastre sufrido por decenas de familias

Impresionante incendio destruyó más de

“Sueño cumplido hijo”: ‘Mane’ Diaz reaccionó al lanzamiento de ‘Lucho’ Díaz como cantante: “Balón de oro o Billboard”

Los usuarios en redes sociales se sumaron al padre orgulloso del delantero de la Selección Colombia, y en la misma publicación que hizo Luis Manuel Díaz en su perfil de Instagram dejaron comentarios donde no faltó el humor

“Sueño cumplido hijo”: ‘Mane’ Diaz

Avianca retó a familia que salió a recorrer el barrio con agüero de año viejo que se hizo viral: “No olviden llevar el avión y las ganas de volar”

La original puesta en escena, en la que la familia simuló “volar” hacia el futuro con su creación, generó una ola de reacciones en redes

Avianca retó a familia que

Alcalde Galán respondió propuesta de Petro para no subir los pasajes de Transmilenio: “Si esa plata entra este año”

La cabeza del Distrito de Bogotá le recordó al presidente Petro un compromiso de inversión que, al parecer, no se ha hecho, por parte del Gobierno nacional

Alcalde Galán respondió propuesta de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cúpula militar reforzó operaciones en

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

ENTRETENIMIENTO

J Balvin, Maluma, Blessd y

J Balvin, Maluma, Blessd y Ryan Castro: estas son las millonadas que cobran y lo que exigen para un concierto

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify Colombia este día

Epa Colombia le habría hecho trascendental promesa a su novia en Año Nuevo: “Nos separaron de la manera más cruel”

Yeison Jiménez despidió el año molesto y aseguró que no volverá a cantar un 31 de diciembre: “Quería pasar chimba”

El año del reality show: los personajes que se hicieron famosos en Colombia en el 2025

Deportes

“Sueño cumplido hijo”: ‘Mane’ Diaz

“Sueño cumplido hijo”: ‘Mane’ Diaz reaccionó al lanzamiento de ‘Lucho’ Díaz como cantante: “Balón de oro o Billboard”

Esta sería la millonada que ganaría James Rodríguez en su nuevo club: estaría entre los mejor pagados en la liga de Estados Unidos

América de Cali confirmó salida de uno de sus ídolos: se marchó con dos títulos y más de 200 partidos en el fútbol colombiano

Robaron a un turista extranjero mientras realizaba actos sexuales en pleno centro histórico de Cartagena: todo quedó en video

Polémico “refuerzo” argentino Rodrigo Contreras llegaría a Millonarios este 2026: 12 equipos y un pobre promedio goleador