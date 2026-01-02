Gustavo Petro anunció que eliminará siete peajes en la costa atlántica: “Así lo haremos con la zona cafetera”

Así quedaría parte de la Ruta del Caribe II, que planea acortar los tiempos de viaje entre Barranquilla y Cartagena - crédito Agencia Nacional de Infraestructura.

El Caribe colombiano experimentará un cambio estructural en su sistema vial y de movilidad con la eliminación definitiva de siete peajes en uno de los corredores más estratégicos del norte del país.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro acordó la terminación anticipada del contrato de concesión de la Ruta Caribe, que conecta los departamentos de Bolívar y Atlántico entre Cartagena y Barranquilla, una decisión que busca aliviar la carga económica de los usuarios y responder a años de reclamos sociales en la región, según el medio Rtvc.

La medida implica el cierre definitivo de siete estaciones de peaje que estaban previstas para operar durante los próximos 35 años, lo que representa un giro en la política de infraestructura vial y en el modelo de concesiones aplicado en esta zona del país.

Según el Ejecutivo, la eliminación de estos cobros tendrá un impacto directo en los costos de transporte, la competitividad regional y la economía local, especialmente para sectores como el comercio, el turismo y el transporte de alimentos.

De acuerdo con información oficial, el proceso de reversión del corredor vial se abrirá el 2 de enero de 2026 y se extenderá hasta junio del mismo año.

Gremios de la infraestructura nacional manifestaron su preocupación por la liquidación de la Ruta del Caribe II

Una vez concluida esta etapa, la administración integral de la Ruta Caribe pasará al Instituto Nacional de Vías (Invías), entidad que asumirá la operación y el mantenimiento del corredor bajo un esquema de gestión pública directa.

El acuerdo se alcanzó tras una compleja negociación entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesionaria Autopistas del Caribe S.A.S., que operaba el Corredor de Carga Cartagena–Barranquilla.

La concesión había solicitado desde mayo de 2024 la terminación anticipada del contrato ante un Tribunal de Comercio Internacional, alegando la inviabilidad financiera del proyecto debido a protestas sociales prolongadas, el bajo recaudo en los peajes existentes y la imposibilidad de instalar nuevas estaciones previstas en el contrato.

Varias estaciones de cobro dejarán de operar tras el acuerdo entre el Gobierno nacional y la concesionaria que administraba el corredor vial

En su demanda, Autopistas del Caribe reclamaba el reconocimiento de perjuicios por más de 1,29 billones de pesos.

Sin embargo, el acuerdo firmado permitió a la ANI evitar un litigio prolongado y reducir en cerca del 63 % el valor inicialmente reclamado, además de esquivar el riesgo de una eventual condena que podría haberse definido hasta 2027.

Los pagos acordados se realizarán con recursos del Patrimonio Autónomo del proyecto y no afectarán el Presupuesto General de la Nación.