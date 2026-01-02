Ernesto Samper hizo un balance del Gobierno nacional y advirtió la gran falencia de Petro en su mandato: “Sigue siendo el gran vacío”

Ernesto Samper hizo un análisis de los puntos fuertes y débiles en la gestión del Gobierno Petro - crédito @ernestosamperp/X

A falta de un semestre para que culmine el mandato del presidente de la República, Gustavo Petro, el país se encuentra en un contexto marcado por la emergencia económica, conflictos internos dentro del Ejecutivo y el aumento en el poderío de los grupos armados, específicamente, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, en el territorio.

En este contexto, el expresidente Ernesto Samper publicó un video en sus redes sociales, analizando los aspectos positivos y negativos que ha experimentado el país en los últimos tres años, bajo el Gobierno Petro.

Según el balance del exmandatario, el gran fallo del presidente Petro es la postura que tomó con respecto a la integración regional. En su opinión, el territorio está dividió.

“Por supuesto, tenemos que registrar fracasos como el del manejo de la integración. Nunca había sido tan necesaria la integración y nunca habíamos-- estábamos tan desintegrados como lo estamos ahora. Colombia tuvo la posibilidad de haber cambiado algo y no lo hizo. Creo que esa es una de las sombras que existen dentro de este panorama”, expuso.

En el análisis, Samper señaló que la falta de resultados en las políticas de paz de la actual administración derivaron en un cambio en el debate político de cara a las elecciones presidenciales de 2026, en las que se dejó de lado la desmovilización de los grupos armados.

“El gran vacío de todo este panorama, que repito, es un panorama de claros y de oscuros, es el tema de la paz. (...) Yo lamento que los candidatos hayan cambiado la discusión sobre el tema de la paz para hablar solamente sobre seguridad ciudadana”, puntualizó.

Ante ello, señaló que para poner fin a los conflictos en Colombia es fundamental incrementar la presencia del Estado en zonas de guerra, además de señalar que alcanzar la paz aumentará el crecimiento económico de la Nación.

“El país lo que necesita no solamente es más penas, más armas, más presencia militar, lo que necesita es presencia social del Estado en las zonas de conflicto y tenemos que reconocer que todavía estamos muy lejos de haber podido conseguir la paz, sin la cual no habrá un cambio social verdadero ni un crecimiento económico sostenido”, sostuvo el exmandatario.

Los aspectos positivos que resaltó Samper sobre el Gobierno Petro

El expresidente Ernesto Samper destacó que el país bajo el mando de Petro tuvo buenos desempeños en materia económica. Sin embargo, sostuvo que el déficit fiscal es un problema a tener en cuenta.

“Economía: inflación, desempleo e inversión extranjera con señales positivas. Aunque el déficit fiscal sigue siendo un problema regional arrastrado desde la pandemia. Resalto que todo esto se logró sin romper la institucionalidad”.

Con respecto a la propuesta presidencial de convocar una asamblea nacional constituyente, explicó que considera la herramienta de participación ciudadana como una manera de corregir aspectos en el Ejecutivo para aumentar la capacidad del Estado de responder a las problemáticas.

“Constituyente / reformas de fondo: porque el país necesita debatir cambios estructurales en justicia, reordenamiento territorial y modelo económico”, indicó Samper.

Y agregó: “Temas sociales: avances en tema de tierras y pensiones (si la Corte permite que la reforma salga). Salario mínimo: que cumpla una función redistributiva en lo social y no solo retributiva”.

El exmandatario incluyó en la lista de los aspectos positivos del Gobierno Petro la postura férrea con respecto al conflicto en Medio Oriente, además de su defensa, expuesta en cumbres mundiales, sobre el cuidado del planeta y los efectos del cambio climático. “Internacional: postura firme frente al genocidio en Gaza y defensa de la transición ecológica. Y, una sombra clara: el fracaso en integración regional”, concluyó.