Cambia el pico y placa en Cali: así quedará a partir del próximo lunes 5 de enero

La Secretaría de Movilidad de Cali recordó que el nuevo pico y placa operará de lunes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m., sin sanciones durante la semana pedagógica - crédito Alcaldía de Cali

Desde el lunes 5 de enero de 2026, los caleños tendrán que arrancar el año con un cambio clave en su rutina diaria: entra en vigencia una nueva rotación del pico y placa en Cali.

La medida, anunciada por la Alcaldía y la Secretaría de Movilidad Distrital, estará vigente durante todo el primer semestre del año, es decir, hasta el 30 de junio, y busca darle un respiro al tráfico pesado que a diario se vive en las principales vías de la ciudad.

Aunque la rotación cambia, hay cosas que se mantienen. El horario del pico y placa seguirá siendo el mismo de siempre: de 6:00 a. m. a 7:00 p. m., de lunes a viernes. Además, no aplicará los fines de semana ni los días festivos, así que los conductores podrán movilizarse con tranquilidad esos días.

Así funcionará el nuevo pico y placa

La Alcaldía de Cali anunció la nueva rotación del pico y placa, que empezará a regir desde el 5 de enero de 2026 y se mantendrá vigente durante el primer semestre del año en la capital del Valle - crédito Secretaria de Movilidad de Cali

La nueva distribución se define, como es habitual, por el último dígito de la placa del vehículo y no tendrá modificaciones durante los seis meses que dura el decreto. El esquema queda de la siguiente manera:

Lunes: placas terminadas en 1 y 2

Martes: placas terminadas en 3 y 4

Miércoles: placas 5 y 6

Jueves: placas 7 y 8

Viernes: placas 9 y 0

En la práctica, esto significa que si su carro termina, por ejemplo, en 8, los jueves no podrá circular entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m. Es importante tener en cuenta que la restricción aplica en toda la ciudad, sin distinción de zonas o corredores específicos.

Habrá semana pedagógica antes de las sanciones

Para que el cambio no coja a nadie desprevenido, la Alcaldía definió una semana pedagógica entre el 5 y el 9 de enero. Durante esos días, los agentes de tránsito estarán en las calles orientando a los conductores, resolviendo dudas y recordando cómo funciona la nueva rotación, sin imponer comparendos.

Sin embargo, la advertencia es clara: a partir del lunes 12 de enero comenzará la fase sancionatoria. Desde esa fecha, quienes incumplan la medida se expondrán a los comparendos y multas correspondientes, como ya lo establece la normativa de tránsito.

¿Quiénes no tienen pico y placa?

Con la nueva rotación del pico y placa, la Alcaldía busca reducir la congestión vehicular y mejorar la movilidad en las principales vías de Cali durante el primer semestre de 2026 - crédito Alcaldía de Cali

No todos los vehículos están sujetos a la restricción. La Secretaría de Movilidad recordó que existen varias exenciones, entre ellas:

Vehículos de emergencia y socorro, como ambulancias, bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja.

Vehículos oficiales, diplomáticos y consulares.

Automóviles que transporten personas con discapacidad o movilidad reducida, siempre que cuenten con la acreditación correspondiente y que la persona viaje en el vehículo al momento del control.

Vehículos eléctricos e híbridos, siempre y cuando estén debidamente registrados como tal.

Vehículos de carga con capacidad igual o superior a cinco toneladas.

Carros cuyos propietarios paguen la tasa por congestión o contaminación, establecida en el Acuerdo Distrital No. 0563 de 2023.

Un dato que muchos agradecen: las motocicletas no están incluidas en el pico y placa, por lo que pueden circular sin esta restricción durante la semana.

Consejos para evitar enredos y multas

Agentes de tránsito acompañarán la implementación del nuevo pico y placa en Cali, que comenzará con una fase pedagógica antes de iniciar la imposición de comparendos - crédito Alcaldía de Cali

Desde la Secretaría de Movilidad hacen un llamado a la ciudadanía para que revise con tiempo la rotación y planifique mejor sus desplazamientos.

Una recomendación clave es consultar siempre la página web y las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Cali, donde se publica información actualizada sobre la medida.

También se invita a los caleños a reducir el uso del vehículo particular, especialmente en horas pico, y optar por alternativas como el sistema MIO, los taxis, las plataformas autorizadas o la bicicleta, que cada vez gana más espacio en la ciudad.

El secretario de Movilidad Distrital, Gustavo Orozco, explicó que esta actualización busca mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular en horas pico y contribuir a la descontaminación ambiental de Cali. Según la administración, el objetivo de fondo es promover un uso más racional del carro particular y fortalecer el transporte público.