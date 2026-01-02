Cali comenzó el 1 de enero de 2026 con registro violento: homicidios con arma de fuego y arma blanca marcaron la jornada

La ciudad de Cali registró siete homicidios durante el primer día de 2026, según datos de la Policía Metropolitana de Cali - crédito @emilianogarcia / X

Aunque Cali se ha destacado por su cultura salsera y crecimiento en turismo, hay un factor que aún tiene saldos en rojo y tiene a la ciudad con una percepción ciudadana de inseguridad: los homicidios.

De hecho, en el primer día de 2026, la capital vallecaucana vivió una jornada marcada por la violencia, según informó la Policía Metropolitana de Cali (Mecal) en su boletín de prensa.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestroWhatsApp Channel

En total se reportaron siete homicidios en distintos sectores, con episodios relacionados principalmente con el uso de armas de fuego, riñas y ataques con armas blancas en el oriente y el norte de la ciudad.

Estos fueron los siete homicidios reportados oficialmente

El primer caso ocurrió a las 3:50 a. m. en el barrio Potrero Grande, donde un hombre de 41 años murió tras recibir varios disparos.

El uso de armas de fuego protagonizó la mayoría de los homicidios, sumando casos de riñas y agresiones con armas blancas - crédito Policía Metropolitana de Cali

Más tarde, a las 6:16 a. m. en Villa San Marcos, un joven de 29 años fue atacado con arma de fuego y falleció en la Clínica Versalles del Oriente. Las autoridades confirmaron la captura del presunto agresor en este hecho.

Durante la tarde, la violencia de género y los ataques contra mujeres cobraron relevancia. A las 1:52 p. m. en el barrio Floralia, una mujer de 26 años fue herida con arma de fuego y, pese a ser trasladada a la Clínica Nuestra Señora de los Remedios, falleció por la gravedad de sus heridas. La Policía informó que los móviles de este caso siguen bajo investigación.

Las modalidades de agresión variaron en la tarde hacia el uso de armas cortopunzantes. A las 4:45 p. m. en el barrio San Luis, un hombre de 28 años fue asesinado tras una agresión con arma blanca. Por este hecho, la Policía capturó a una mujer, señalada como la presunta responsable, que fue puesta a disposición de la Fiscalía.

20 minutos después, a las 5:05 p. m. en el barrio Santa Elena, se reportó otro hecho similar: un joven de 25 años resultó herido con arma blanca y murió en el Hospital Primitivo Iglesias. Ambos episodios tuvieron lugar en espacios públicos, generando alerta entre las unidades de vigilancia comunitaria durante el cierre de las festividades de año nuevo.

La noche finalizó con dos ataques sicariales en el Distrito de Aguablanca. El primero ocurrió a las 9:00 p. m. en el barrio Los Naranjos, donde un hombre ingresó sin signos vitales a la Clínica Versalles tras ser baleado. El último homicidio del día se registró a las 9:35 p. m. en el barrio Los Lagos, donde un ciudadano de 36 años fue asesinado con arma de fuego en plena vía pública.

Agresiones con armas cortopunzantes dejaron dos muertos en San Luis y Santa Elena, con capturas y procedimientos a cargo de la Fiscalía - crédito Colprensa

Cali logra cifras mínimas de homicidios en los últimos años, pese a repunte 2025

A pesar de los preocupantes índices de violencia registrados en 2025, entre 2024 y 2025 Cali alcanzó las cifras más bajas de homicidios en su historia reciente, de acuerdo con los datos preliminares de la Policía Nacional y el análisis del Observatorio de Seguridad.

En los dos primeros años de la administración de Alejandro Éder, se contabilizaron 2.003 homicidios —938 en 2024 y 1.065 en 2025—, la menor cantidad para un periodo similar desde que existen registros comparativos.

Este resultado se traduce en 286 muertes violentas menos respecto al mismo lapso de la anterior administración, que sumó 2.289 casos. El secretario de Seguridad y Justicia, Jairo García, resaltó que dos de los cinco años menos violentos desde 1995 ocurrieron bajo el actual gobierno local.

Las cifras reflejan la siguiente tendencia: en 2024 se registraron 938 homicidios, en 2023 hubo 1.013, en 2022 fueron 986, y en 2021 la cifra llegó a 1.220. Desde 2020 hacia atrás, todos los periodos superaron los 1.100 casos, e incluso hubo años con más de 2.000 homicidios.

Pese a las cifras en rojo en 2025, la Alcaldía de Cali destacó la reducción de homicidios en los dos años de Gobierno - crédito Alcaldía de Cali

El funcionario también destacó avances en la reducción de homicidios de mujeres y jóvenes. En los primeros dos años de la actual administración se reportaron 130 homicidios de mujeres, frente a 149 en el periodo anterior y un promedio de 231 en administraciones previas.

En materia de seguridad ciudadana, 2025 cerró con una disminución sostenida de hurtos, especialmente en el sistema de transporte MÍO, donde los robos bajaron más del 50%.

El hurto a personas disminuyó 18% (de 21.992 a 18.037 casos), el hurto a celulares 27%, a comercios 6% y a residencias 23%. Únicamente el hurto de motocicletas aumentó en 14%.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Edwin Urrego, destacó que en 2025 se alcanzó un récord en operatividad, con 6.704 capturas —453 de ellas por homicidio—, y la incautación de cerca de cuatro toneladas de droga y 1.320 armas de fuego. Cali se consolidó así como la ciudad con mayor número de detenidos por homicidio en el país, según el balance policial.