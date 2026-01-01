Superintendencia de Sociedades negó solicitud de continuidad operativa a Don Jediondo Sopitas y Parrilla para 2026

La crisis financiera de Don Jediondo Sopitas y Parrilla llevó a la Superintendencia de Sociedades a negar la continuidad operativa en 2026 - crédito Colprensa

No pinta un buen comienzo de año para la cadena de restaurantes Don Jediondo Sopitas y Parrilla, propiedad de Pedro Antonio González González, conocido como Don Jediondo, luego de conocerse la decisión de la Superintendencia de Sociedades de negar la solicitud para que la empresa continúe operando durante 2026.

Según el comunicado oficial emitido el 30 de diciembre de 2025, mediante el Auto 2025-01-873861, la entidad determinó que la información financiera presentada por la compañía no permite establecer la viabilidad de la petición ni concluye que mantener las actividades, incluso bajo liquidación judicial, sea la mejor alternativa para salvaguardar los derechos e intereses de los acreedores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La resolución implica que Don Jediondo Sopitas y Parrilla no podrá proseguir sus operaciones mientras avanza el proceso de liquidación judicial.

El proceso de liquidación judicial de Don Jediondo Sopitas y Parrilla implica el cese total de operaciones mientras se resuelven las obligaciones con acreedores - crédito @SSociedades/X

La Superintendencia de Sociedades precisó que, como parte de las medidas adoptadas, se ordenó verificar un posible estado de control o la existencia de un grupo empresarial, siguiendo lo dispuesto en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio.

Además, la entidad dispuso mantener las medidas cautelares establecidas en el auto de apertura de la liquidación judicial, junto con otras acciones orientadas a garantizar el desarrollo adecuado del trámite concursal y la protección de los acreedores.

Billy Escobar Pérez, superintendente de Sociedades, declaró que, respecto al caso de la empresa en liquidación judicial, la entidad ha adelantado actuaciones enfocadas en fortalecer la transparencia y claridad del proceso concursal.

La Superintendencia realiza un seguimiento riguroso de la situación real de las compañías antes de tomar decisiones como la negación de continuidad - crédito @donjediondo/Instagram

“Las decisiones adoptadas permiten reafirmar que la Superintendencia verifica de manera rigurosa el estado real de las compañías antes de resolver las solicitudes sometidas a su consideración, con el fin de proteger el interés general y los derechos de los acreedores”, dijo.

Escobar Pérez afirmó que estos principios son esenciales para asegurar decisiones fundamentadas y coherentes, destinadas a proteger tanto el interés general como los derechos de los acreedores. Añadió que la Superintendencia verifica rigurosamente el estado real de las compañías antes de resolver cualquier solicitud sometida a su consideración.

La última vez que Don Jediondo se refirió al cierre de sus restaurantes

El martes 26 de agosto, el humorista habló durante una entrevista en el programa La Luciérnaga de Caracol Radio, la difícil situación que enfrentaba su cadena de restaurantes, relatando para ese momento que la Superintendencia de Sociedades de Colombia había aceptado la empresa en un proceso especial hace seis años, después de que cumplieran con los requisitos exigidos, incluidos varios pagos y compromisos económicos.

El empresario explicó que, a pesar de estos esfuerzos iniciales, no lograron cumplir con las condiciones debido a circunstancias adversas del mercado. González puntualizó en la emisora que, tras la sentencia judicial, la cadena debía entrar en proceso de liquidación. Afirmó que tanto él como sus socios decidieron acogerse a la ley y respetar las decisiones de la autoridad correspondiente.

El proceso concursal de Don Jediondo Sopitas y Parrilla busca decisiones fundamentadas que protejan tanto el interés general como los derechos de los acreedores - crédito Colprensa

Durante la entrevista, el conductor preguntó si los 33 restaurantes de la cadena cerrarían sus puertas, a lo que González respondió que el cierre era inminente y que, desde ese momento, la gestión de los activos y la administración del proceso quedaría en manos del agente liquidador designado por la Superintendencia de Sociedades. El humorista detalló que este agente tendría la responsabilidad de manejar los bienes de la empresa con el objetivo de saldar las deudas pendientes.

González manifestó que, junto con sus socios, mantuvieron la esperanza de encontrar una solución que permitiera salvar el negocio. Describió que intentaron diversas estrategias para revertir la crisis, como aumentar las ventas y buscar nuevos socios, pero ninguna logró evitar la quiebra. “Se buscaron socios, pero tampoco fue posible, entonces en últimas, como dicen los boxeadores, nos tocó tirar la toalla, pero se hizo hasta lo imposible”, aseguró durante su intervención en Caracol Radio.

Al final de la entrevista, el empresario reconoció que lo más doloroso de la situación era el impacto en su entorno personal y profesional, especialmente en los acreedores y trabajadores, a quienes consideró personas valiosas y comprometidas.