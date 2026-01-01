Robaron a un turista extranjero mientras realizaba actos sexuales en pleno centro histórico de Cartagena: todo quedó en video

Vista de la emblemática Torre del Reloj en Cartagena de Indias (Colombia). EFE/Ricardo Maldonado/Archivo

Un ciudadano de Cartagena registró en video como en el Parque Centenario una persona extranjera fue víctima de robo, cuando aparentemente habría pagado por servicios sexuales en plena vía pública.

La primera parte del video muestra al ciudadano de espaldas a la cámara acompañado por dos mujeres. Una de ellas ejecuta los servicios que habría contratado el sujeto, mientras que la otra se le acerca por un costado. Esta segunda es la encargada de sacarle el celular al extranjero, con bastante dificultad, pero sin ser captada por el sujeto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sujeto es asaltado en medio de acto obsceno en el Parque Centenario de Cartagena - crédito Redes Sociales

Otro hombre se acerca para tapar a la mujer que ejecuta los servicios sexuales y es cuando la otra logra su cometido, se aleja un poco y le entrega el celular a una de sus cómplices. Al hacer la entrega vuelve a donde el sujeto y por la espalda intenta mirar que otros objetos puede hurtar de sus bolsillos.

Un ciudadano extranjero denuncia ser víctima de robo luego de ejecutar actos obscenos en plena vía pública - crédito redes sociales

En una segunda parte del video se ve un taxi detenido en medio de la vía, cuatro policías, que habrían detenido el vehículo y a las tres mujeres del anterior video. Luego se ve al extranjero acusando a la cómplice de haberlo robado, mientras esta se aleja; la encargada de sacar el celular del bolsillo abriendo la puerta del carro y la tercera mujer alejándose de la escena.

Desarticulan banda de ladrones en Cartagena que mató a turista extranjero

La Fiscalía General de la Nación reveló la captura de una organización criminal dedicada a secuestrar turistas extranjeros en Cartagena - crédito ProColombia/Fiscalía

La detención de una banda criminal que secuestraba y robaba a turistas en Cartagena ha sacado a la luz la vulnerabilidad de los visitantes en uno de los destinos más emblemáticos del Caribe colombiano. El grupo, dirigido desde prisión y especializado en contactar extranjeros a través de aplicaciones de citas, está implicado en al menos seis hechos documentados, entre ellos el asesinato de un ciudadano ruso, según informó la Fiscalía General de la Nación.

Las investigaciones judiciales, citadas por la Fiscalía, determinaron que la organización operaba bajo la coordinación de Luis Alfredo Barco Chaver, alias Campanita, quien, a pesar de estar privado de la libertad, continuaba supervisando las acciones de sus colaboradores. El juez del caso describió en audiencia que la estructura no solo se dedicaba a secuestrar y desaparecer personas, sino que también perpetró un homicidio con el propósito de despojar a las víctimas de sus bienes: “Estas personas se dedican a secuestrar personas, a retenerlas, desaparecerlas y se presentó un homicidio también, ¿no? Con el fin de despojarlo de sus bienes. Igualmente, de quitarles las tarjetas de crédito, las cuentas débito a efectos de sacar de sus cuentas los dineros que tenían allí las víctimas.”

El último tercio de la investigación reveló que el grupo aprovechaba el desconocimiento de los turistas sobre la ciudad. Según el juez, Davidson y Campanita estudiaban conjuntamente cómo ejecutar los delitos: “Esto lo proponen, lo estudian entre el señor Davidson y el señor alias Campanita. Tenían una modalidad a través de una aplicación. El señor Luis Alfredo Barco Chaver, alias Campanita, él tomaba contacto con turistas extranjeros. Allí, a través de esa aplicación, pues se concertaban, encontrarse. Una vez ahí empezaba, pues entonces a activarse todo el grupo.” Los encuentros solían pactarse en zonas turísticas, o directamente los recogían en sus propios hoteles. Luego, eran llevados por rutas que incluían sectores como Marbella o la vía a Barranquilla, según el informe judicial.

Las autoridades informaron que las capturas se realizaron en diferentes localidades: Turbaco y Bayunca (Bolívar), Sincelejo (Sucre) y Soacha (Cundinamarca). Una vez que los turistas estaban bajo su control, los delincuentes los trasladaban a Turbaco, donde los despojaban de sus pertenencias y vaciaban sus cuentas bancarias. En los operativos, se incautaron ocho tarjetas bancarias internacionales que, según la Fiscalía, pertenecían a las víctimas afectadas.