Presidente respondió críticas que calificaron de “burros” a los petristas por alza en el salario mínimo: “Veo más bien ignorancia”

El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse públicamente frente a los cuestionamientos por el incremento del salario mínimo que regirá en Colombia en 2026, luego de un intercambio en redes sociales con el exconcejal de Cali Juan Martín Bravo.

En su mensaje, el jefe de Estado reiteró que el aumento del ingreso básico y la reducción de la jornada laboral hacen parte de una estrategia para enfrentar los bajos niveles de productividad del país y sostuvo que mantener salarios reducidos profundiza ese problema.

La controversia se dio a través de X, donde el exconcejal publicó un mensaje crítico frente a la política salarial del Gobierno nacional. “Los petristas quieren tener el salario mínimo legal más alto… en el país con la productividad laboral más baja del mundo. Son burros y no se ayudan“, escribió Bravo.

A esa publicación respondió el mandatario, quien relacionó los indicadores de productividad de Colombia con las condiciones laborales históricas y defendió el incremento fijado en $2.000.000, de acuerdo con el anuncio oficial realizado por el propio Petro. El ajuste corresponde a un aumento del 23% para el salario base y del 24,5% para el auxilio de transporte, lo que deja el ingreso básico en $1.750.905 y el subsidio de movilidad en $249.095.

Ante la afirmación del exconcejal, el presidente replicó con un extenso mensaje en el que expuso su postura sobre la relación entre productividad, salarios y jornada laboral. En su publicación señaló: “Veo Juan Martín, mas bien ignorancia en no ver qué si somos el país con menor productividad en la Ocde es por toda la política económico anterior“.

En el mismo mensaje, Petro agregó que Colombia registró durante años una de las jornadas laborales más extensas entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), junto con bajos niveles salariales. “Colombia tenía la segunda jornada laboral más larga de la Ocde y además, el peor salario mínimo. He ahí las causas Juan Martín, de la baja productividad y por tanto de riqueza nacional. Usted me da la razón”.

El mandatario también vinculó el aumento del salario mínimo con su propuesta de reforma laboral, la cual plantea, entre otros puntos, la reducción de la jornada de trabajo. “Por eso para elevar la productividad del trabajo, que disminuye precios de los bienes y servicios, lo que hay es que subir el valor del salario y reducir jornadas. Esa es mi reforma laboral que es racional y ajustada al estado crítico de la productividad en el país”.

El mensaje concluyó con una advertencia directa frente a las políticas de contención salarial: “Sigan teniendo salarios bajos y lo que obtendrán es peor productividad y por tanto precios altos y menos riqueza”.

No es la primera vez que el presidente Petro defiende públicamente el aumento del salario mínimo. El 31 de diciembre de 2025, el mandatario publicó otro mensaje en el que explicó la decisión frente a advertencias sobre posibles efectos inflacionarios: “Siempre la inflación cuando ha subido en Colombia es por el precio de los alimentos no por el salario mínimo. Dotar la agricultura de más bajos insumos y tierra fértil es fundamental para bajar la inflación”, escribió entonces.

Ese pronunciamiento se dio luego de una publicación del ministro de Educación, Daniel Rojas, quien cuestionó los argumentos que relacionan el incremento salarial con un aumento generalizado de precios. En su mensaje, el funcionario afirmó: “En lugar de repetir como unas loras que mejores salarios provocarán un Apocalipsis inflacionario deberían revisar los determinantes de la inflación en Colombia“.

El debate sobre el salario mínimo, la productividad y la inflación continúa en el centro de la discusión pública, en medio de la implementación de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional y de las reacciones que estas generan en distintos sectores políticos y económicos del país.