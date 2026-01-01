Colombia

Presidente respondió críticas que calificaron de “burros” a los petristas por alza en el salario mínimo: “Veo más bien ignorancia”

El mandatario respondió a señalamientos hechos en redes sociales tras el anuncio del incremento del ingreso básico que regirá desde el 1 de enero

Guardar
El pronunciamiento de Petro se
El pronunciamiento de Petro se dio tras un mensaje del exconcejal de Cali Juan Martín Bravo, quien cuestionó la política salarial del Gobierno - crédito Joel González/Presidencia

El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse públicamente frente a los cuestionamientos por el incremento del salario mínimo que regirá en Colombia en 2026, luego de un intercambio en redes sociales con el exconcejal de Cali Juan Martín Bravo.

En su mensaje, el jefe de Estado reiteró que el aumento del ingreso básico y la reducción de la jornada laboral hacen parte de una estrategia para enfrentar los bajos niveles de productividad del país y sostuvo que mantener salarios reducidos profundiza ese problema.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La controversia se dio a través de X, donde el exconcejal publicó un mensaje crítico frente a la política salarial del Gobierno nacional. “Los petristas quieren tener el salario mínimo legal más alto… en el país con la productividad laboral más baja del mundo. Son burros y no se ayudan“, escribió Bravo.

A esa publicación respondió el mandatario, quien relacionó los indicadores de productividad de Colombia con las condiciones laborales históricas y defendió el incremento fijado en $2.000.000, de acuerdo con el anuncio oficial realizado por el propio Petro. El ajuste corresponde a un aumento del 23% para el salario base y del 24,5% para el auxilio de transporte, lo que deja el ingreso básico en $1.750.905 y el subsidio de movilidad en $249.095.

El salario mínimo para 2026
El salario mínimo para 2026 fue fijado en dos millones de pesos mensuales, con auxilio de transporte, según anunció el presidente de la República - crédito Colprensa

Ante la afirmación del exconcejal, el presidente replicó con un extenso mensaje en el que expuso su postura sobre la relación entre productividad, salarios y jornada laboral. En su publicación señaló: “Veo Juan Martín, mas bien ignorancia en no ver qué si somos el país con menor productividad en la Ocde es por toda la política económico anterior“.

En el mismo mensaje, Petro agregó que Colombia registró durante años una de las jornadas laborales más extensas entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), junto con bajos niveles salariales. “Colombia tenía la segunda jornada laboral más larga de la Ocde y además, el peor salario mínimo. He ahí las causas Juan Martín, de la baja productividad y por tanto de riqueza nacional. Usted me da la razón”.

El mandatario también vinculó el aumento del salario mínimo con su propuesta de reforma laboral, la cual plantea, entre otros puntos, la reducción de la jornada de trabajo. “Por eso para elevar la productividad del trabajo, que disminuye precios de los bienes y servicios, lo que hay es que subir el valor del salario y reducir jornadas. Esa es mi reforma laboral que es racional y ajustada al estado crítico de la productividad en el país”.

El mensaje concluyó con una advertencia directa frente a las políticas de contención salarial: “Sigan teniendo salarios bajos y lo que obtendrán es peor productividad y por tanto precios altos y menos riqueza”.

Petro relacionó los bajos niveles
Petro relacionó los bajos niveles de productividad laboral del país con políticas económicas anteriores, jornadas laborales extensas y salarios mínimos reducidos - crédito @petrogustavo/X

No es la primera vez que el presidente Petro defiende públicamente el aumento del salario mínimo. El 31 de diciembre de 2025, el mandatario publicó otro mensaje en el que explicó la decisión frente a advertencias sobre posibles efectos inflacionarios: “Siempre la inflación cuando ha subido en Colombia es por el precio de los alimentos no por el salario mínimo. Dotar la agricultura de más bajos insumos y tierra fértil es fundamental para bajar la inflación”, escribió entonces.

Ese pronunciamiento se dio luego de una publicación del ministro de Educación, Daniel Rojas, quien cuestionó los argumentos que relacionan el incremento salarial con un aumento generalizado de precios. En su mensaje, el funcionario afirmó: “En lugar de repetir como unas loras que mejores salarios provocarán un Apocalipsis inflacionario deberían revisar los determinantes de la inflación en Colombia“.

Daniel Rojas aseguró que una
Daniel Rojas aseguró que una de las opciones para disminuir la inflación en Colombia, es la producción de alimentos a través de una reforma agraria - crédito @DanielRMed/X

El debate sobre el salario mínimo, la productividad y la inflación continúa en el centro de la discusión pública, en medio de la implementación de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional y de las reacciones que estas generan en distintos sectores políticos y económicos del país.

Temas Relacionados

Gustavo PetroSalario mínimo 2026Salario mínimo en ColombiaAuxilio de transporteReforma laboralInflaciónOcdeColombia-Noticias

Más Noticias

A la cárcel criminal que golpeó a su madre hasta causarle la muerte: la tenía encerrada en su casa

Las autoridades demostraron que la víctima vivía en un ambiente de sometimiento tras detectarse severos signos de maltrato físico

A la cárcel criminal que

Daniel Quintero arremetió contra el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia por crisis en la UdeA: “Son un virus”

La controversia se intensificó tras la destitución del rector de la institución ordenada por el Ministerio de Educación, decisión que generó un cruce entre el Gobierno nacional y la administración departamental

Daniel Quintero arremetió contra el

Gobierno le dio otro ‘tijererazo’ al Presupuesto General de la Nación del 2026: estos serán los sectores más afectados

El ajuste extraordinario, del que se conoció vía decreto al inicio del 2026, impactará la ejecución estatal y planteará una presión inédita sobre la administración de recursos en áreas sensibles como infraestructura y los programas sociales

Gobierno le dio otro ‘tijererazo’

Yeison Jiménez despidió el año molesto y aseguró que no volverá a cantar un 31 de diciembre: “Quería pasar chimba”

El artista aclaró que los retrasos en el evento de Cartagena no fueron su responsabilidad

Yeison Jiménez despidió el año

Álvaro Uribe comparó a Gustavo Petro con Castro, Chávez y Maduro, y el Presidente le respondió: “Maduro se ha parecido más a usted que a mí”

En sus redes sociales, y en los albores del Año Nuevo, el jefe de Estado se sacudió de los señalamientos hechos por el expresidente, que comparó su administración con los regímenes que aún operan en Venezuela y Cuba, y defendió el enfoque de sus principales iniciativas

Álvaro Uribe comparó a Gustavo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cúpula militar reforzó operaciones en

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

ENTRETENIMIENTO

Yeison Jiménez despidió el año

Yeison Jiménez despidió el año molesto y aseguró que no volverá a cantar un 31 de diciembre: “Quería pasar chimba”

El año del reality show: los personajes que se hicieron famosos en Colombia en el 2025

Westcol reconoció que volvería con Aida Victoria Merlano: “Pero me daría mucho miedo”

El mensaje de Juan David Tejada que encendió las redes antes del reencuentro Aida Victoria y Westcol: “No todo villano lo es”

J Balvin y Residente sellaron su reconciliación con esta fotografía: “Nos escuchamos. Nos entendimos”

Deportes

Robaron a un turista extranjero

Robaron a un turista extranjero mientras realizaba actos sexuales en pleno centro histórico de Cartagena: todo quedó en video

Polémico “refuerzo” argentino Rodrigo Contreras llegaría a Millonarios este 2026: 12 equipos y un pobre promedio goleador

En plena celebración del Año Nuevo, Luis Díaz se puso la camiseta de Junior Campeón 2025: “Tu papá”

Video viral de ciclista colombiano entrenando junto a una guacamaya sirvió para recordar al fallecido Michele Scarponi: “Reencarnado”

Estas son las cifras de Luis Suárez, el máximo goleador colombiano del 2025: superó a Luis Díaz y a Hugo Rodallega