Petro respondió crítica de exfuncionaria de su gobierno por decisión que afectaría fondos de pensiones: “Siempre me pareció una tontería”

En una intensa discusión en redes sociales, que aborda el futuro del ahorro pensional de los colombianos, el presidente Gustavo Petro respondió el 1 de enero de 2026 una serie de fuertes observaciones hechas por Mónica Higuera: exdirectora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), que dimitió tras rechazar la propuesta del Gobierno para repatriar fondos invertidos en el extranjero, como se confirmó por el Ministerio de Hacienda.

Desde sus redes sociales, el primer mandatario defendió su postura ante las críticas de Higuera. “Siempre desde que se creó la Ley 100, el ahorro pensional estuvo en Colombia”, afirmó el mandatario, al explicar que esos recursos servían, en parte, para financiar la rentabilidad de las cuentas individuales de los trabajadores y la de las administradoras de fondos; en contraste con la posición de la exfuncionaria, que lo considera inviable.

En este orden de ideas, Petro sostuvo que el verdadero cambio llegó con la aparición de intermediarios financieros, a los que asocia con el “modelo neoliberal puesto por César Gaviria”, el cual, en su opinión, “pervirtió el mensaje central de la Constitución: el Estado Social de Derecho”. Y fue tajante al calificar la política impulsada durante el gobierno de Juan Manuel Santos, en el que, según él, hubo un notable retroceso en este asunto.

"Santos cometió un inmenso error al permitir por decreto... que se llevarán el ahorro de los trabajadores fuera del país sin su voluntad y a riesgo“, expuso el jefe de Estado, que considera prioritaria una transición gradual en el retorno de capitales. “Usted tiene razón en que no puede ser de un solo golpe el retorno de recursos al país, sino gradual”, reconoció el gobernante a la exfuncionaria, que advirtió sobre los riesgos de las maniobras.

Y sobre la función que deberían desempeñar los fondos repatriados, Petro defendió la inversión en proyectos de largo plazo como prioritarios para el desarrollo nacional, "¿En qué se deberían invertir? En inversión de largo plazo necesaria para el país: ferrocarriles, fibra óptica central y submarina y construcción de vivienda nueva y mejoramiento de la existente. Se le llama a eso Capital fijo“, declaró el jefe de Estado en su extenso mensaje.

Los argumentos de la exdirectora de la URF para oponerse

Por su parte, Higuera presentó sus reservas técnicas ante el plan oficial, con mensajes en los que se dirigió directamente al presidente, “Debe haber simulaciones técnicas, económicas y jurídicas, actuariales (....) Pero traer dinero por traerlo no es responsable con los colombianos”, afirmó la exdirectora de la URF, que reiteró su desacuerdo con la propuesta de repatriar en seis meses 125 billones de pesos a las arcas de la nación.

“Eso de (que) traigan en 6 meses 125 billones era algo fatal. Por no hacerlo así, me tuve que ir“, reveló la exdirectora, que enfatizó la importancia de la diversificación de inversiones como mecanismo para proteger el ahorro de los trabajadores. “La diversificación protege el capital”, afirmó la exfuncionaria, que destacó además que el retorno de estos fondos puede tener efectos macroeconómicos y de mercado que deben calibrarse.

Y es que al fundamentar su salida del organismo, la exfuncionaria argumentó que lo hizo por criterios técnicos y una defensa de la estabilidad financiera. “Mi capacidad técnica estaba al servicio de cuidar y proteger el ahorro público y la estabilidad del sistema financiero”, aseveró en su perfil de X, lo que le valió importantes respaldos a su posición, contraria en gran medida a la que ha defendido el primer mandatario en su mensaje.

Higuera consideró que “todos queremos el bienestar de los trabajadores, del ahorro y de nuestra economía", pero fue específica en expresar que “eso se logra con buenas intenciones, pero de la mano de criterios técnicos”. Pese a ello, valoró la disposición de Petro de escuchar distintas voces y subrayó la necesidad de transparencia y participación ciudadana en un asunto que es de especial relevancia para la política fiscal del actual Gobierno.

"El primer punto en el que coincidimos es que la proyección normativa debe hacerse con transparencia y participación ciudadana. Destaco su disposición de crear mesas de trabajo y de escuchar. Se llega más lejos y mejor“, expresó la funcionaria, en relación con un tema que puso sobre la mesa el ministro de Hacienda, Germán Ávila, al detallar los planes del Ejecutivo con cerca de $250 billones que están en el exterior.

“Estos recursos que están invertidos en el extranjero pueden ser traídos para garantizar la financiación de estos proyectos”, declaró el ministro Ávila, al explicar que el país posee proyectos férreos por $156 billones, iniciativas viales por $101 billones y obras de infraestructura marítima, fluvial y aérea por cerca de $35 billones; motivos por los que se requieren recursos frescos para empezar a ejecutar todas esas iniciativas.