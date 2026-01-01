Fue noticia en 2025|La primera Noche de Velitas y Navidad sin Jaime Esteban Moreno: joven asesinado en una fiesta de Halloween en Bogotá

El crimen se presentó la madrugada del 31 de octubre de 2025, tras dos meses en los que se capturaron a los dos sujetos que le dieron la golpiza a Jaime, y aún se siguen buscando en más de 190 países a la mujer del disfraz azul - crédito Policía Metropolitana de Bogotá | Fiscalía General de la Nación | Red social X

Hay un refrán popular que suelen decir mucho las abuelas en Colombia, y es que “nadie sabe con la sed que bebe el otro”, para referirse a las vicisitudes que puede tener alguien en la vida; y volvió a salir a colación luego de la celebración del Día de las Velitas el 7 de diciembre de 2025 en Bogotá, porque cómo dice también las madres: “Nadie sabe el dolor de una mamá que pierde un hijo”.

Justo por lo último, esta época de final de año hizo recordar una de las muertes violentos más indignantes y polémicas del año, por cuenta de los detalles que se han conocido hasta el momento en medio del proceso que busca que se haga justicia por la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo.

Y es que esa fecha —la Noche de Velitas— representa el inicio oficial de la temporada navideña en Colombia, pero tuvo un matiz diferente para la familia y los amigos más cercanos del estudiante de 20 años de la Licenciatura en Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad de los Andes, que pasaron por primera vez la jornada sin él.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Jaime fue víctima de un homicidio luego de recibir una golpiza la madrugada del 31 de octubre de 2025, tal y como reportó en principio W Radio.

Esto se dio a raíz de los golpes que recibió por parte de dos jóvenes que asistieron a la misma fiesta de disfraces de Halloween la noche del 30 de octubre de 2025 que el estudiante fue con un grupo de amigos, y que se llevó a cabo en el bar Before Club, ubicado en la localidad de Chapinero.

En esta esquina de la avenida Caracas (localidad de Chapinero) queda ubicado Before Club, pero un par de cuadras hacia el occidente se presentó la agresión a Moreno Jaramillo, en jurisdicción de la localidad de Barrios Unidos - crédito Google Maps | Mebog | @before_col/IG | @pasaen_bogota/IG | @_relaja/IG

El evento se realizó por cuenta de un colectivo integrado por estudiantes y egresados de la facultad de Diseño de Los Andes, conocido como Relaja La Pelvis (RLP), y que terminó eligiendo al final el establecimiento ubicado a pocas cuadras de donde se desencadenó la agresión inicial que provocó un segundo ataque a posteriori lo terminó enviando a una UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) en el hospital Simón Bolívar (norte de Bogotá), tras recibir atención de manera inicial en un centro de salud en Chapinero.

A pesar de que ha sido poco tiempo, son decenas las noticias que se han publicado por todos los medios de comunicación a nivel nacional y regionales.

Gracias a los detalles que se han ido conociendo por parte de las autoridades, los familiares y en medios de las audiencias, se tienen hasta a dos de los señalados como responsables de participar en la agresión que le costó la vida a Moreno.

Suárez fue el primer agresor que quedó captado en una cámara de seguridad - crédito Redes Sociales

La fiesta de Halloween de ‘Relaja La Pelvis’ en Before Club a la que fue Jaime Esteban Moreno

Debido a que Jaime Esteban era muy reservado y dedicado a sus estudios, él y su grupo de amigos vio como una buena forma de finalizar un semestre difícil por toda la carga académica que sortearon el ir a una fiesta muy conocida entre los estudiantes de los Andes, y que se hace dos veces al año por parte de Relaja La Pelvis (RLP).

De hecho, desde comienzos de agosto se realizaron las primeras publicaciones en la cuenta de Instagram @_relaja en la que se anunciaron las primeras etapas de venta de boletería y un mes antes de que se llevara a cabo la fiesta, en una historia (story) publicada el 30 de septiembre de 2025, se confirmó que se había vendido toda la boletería por parte de la empresa All Tickets para el evento denominado Relaja La Pelvis: Villains.

A su vez, el mismo día se hizo una publicación desde el mismo perfil en el que se confirmó a Before Club como el lugar elegido, aunque en principio no era ese el punto elegido, y debido a alto aforo se tuvo que hacer el cambio para el bar ubicado en Chapinero.

En redes sociales se conocieron denuncias por parte de usuarios que asistieron a la fiesta y, además de hurtos y problemas con la logística, señalaron que estaban buscando pistas para dar con el segundo agresor de Jaime, y que terminó siendo el segundo detenido: Ricardo Rafael González Castro - crédito @_relaja/IG

Solo se mencionó la dirección del lugar y “NO SE PERMITE EL INGRESO SIN CC (cédula de ciudadanía)”, además de mencionar que serían cuatro escenarios musicales los que estarían dispuestos para los asistentes (stages): crossover, perreo - dancehall, salsa y electrónica.

Aquella noche la fiesta se desarrolló sin ningún problema, de acuerdo con lo que se conoció en uno de los informes y de acuerdo con los detalles que brindó la administradora del lugar en una de las diligencias judiciales que adelantó la Fiscalía General de la Nación en una de las audiencias, destacó El Tiempo (18 de noviembre).

Pero aquí se destaca uno de los detalles que han sido cuestionados en el proceso legal: la entrada al evento era para mayores de 21 años; Jaime tenía 20.

Las cámaras de seguridad que entregó la administración de Before Club ayudaron a identificar a los dos hombres que golpearon a Jaime, y que esa misma noche del 30 y madrugada del 31 de octubre departieron junto a Kleydimar Fernández Sulbarán, la mujer del disfraz azul - crédito cortesía Before Club | Mebog | @pasaen_bogota/IG

La despedida de la mamá de Jaime Esteban Moreno: su hermano no pudo acompañarlo a la fiesta

En una de las decenas de entrevistas que ha concedido durante poco más del mes y medio después de que se presentó el crimen, Daniel Alberto Moreno Jaramillo, hermano menor de Jaime, contó que él también iba a ir a la fiesta, pero debido a que las boletas se agotaron no lo pudo acompañar.

“Despedí a mi hijo para una fiesta con sus amigos y antes de 24 horas ya está muerto. O sea, no... Es supremamente difícil para nosotros transitar esta, esta situación ha sido muy dolorosa”, agregó en diálogo con la periodista María Elvira Arango, presentadora del programa En aguas profundas (Noticias Caracol, 18 de diciembre), y en el que habló por primera vez en medios sobre lo que ha sido

Esa noche del jueves 30 de octubre la madre despidió a su hijo sin saber que sería la última vez que podrían conversar.

Las horas posteriores fueron en principio de calma, por pensar que nada malo podría ocurrirle a él porque iban junto a su grupo de amigos, pero uno de los jóvenes que iba junto a Jaime no pudo hacer nada para evitar la doble embestida de los agresores.

Ni la mamá ni el hermano de Jaime han sido capaces de ver los videos que se han conocido en medios de comunicación como parte fundamental en la reconstrucción de los hechos y el proceso judicial que aún avanza.

Videos de cámaras de seguridad y testigos que grabaron con un celular fueron claves para dar con las identidades y captura de los dos hombres, mientras siguen con la búsqueda de la mujer del disfraz azul - crédito @pasaen_bogota/IG | cortesía Before Club | Mebog

La madrugada de Halloween en Bogotá marcada por el crimen de Jaime Esteban Moreno

De acuerdo con lo que se pudo verificar gracias a cámaras de seguridad que proporcionó la administración de Before Club, y sumado a varios registros de cámaras de seguridad ubicada en la misma cuadra por la que fue visto caminando por última vez Jaime, minutos antes de las 3:00 a.m. del viernes 31 de octubre se presentó la primera agresión en contra del estudiante de los Andes.

Segundos después se presenta la golpiza conjunta que terminó enviando a Moreno a un centro médico en Chapinero, debido a que como revelaron Noticias Caracol y W Radio con videos inéditos que se conocieron días después de aquel momento, un reciclador y hasta uno de los vigilantes de los moteles ubicados en la calle 64, y a pocos metros de la esquina que da en la intersección con la carrera 15, alertaron a las autoridades.

El punto donde se presentó la golpiza de Jaime ocurrió en jurisdicción de la localidad de Barrios Unidos, cuya jurisdicción inicia luego de cruzar la avenida Caracas; justo del otro lado se ubica Before Club, en Chapinero.

Los uniformados del cuadrante llegaron en una de las paneles institucionales y lo subieron para remitirlo al Hospital de Chapinero, tal y como lo mencionó en el comunicado oficial emitido ese mismo día por parte de la Subred Norte (Secretaría de Salud de Bogotá).

En el documento se mencionó que debido a la gravedad de la lesión sufrida por Jaime (un trauma craneoencefálico severo), tuvo que ser remitido al Hospital Simón Bolívar (Usaquén), donde fue remitido en primera medida a la unidad de neurología, y de allí a la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos).

Ese mismo viernes la vida de Jaime se apagó por culpa de la intolerancia, en una jornada que llevó a una movilización a través de las redes sociales con un solo fin: justicia.

En este punto se presentó la golpiza:

Las tres personas capturadas luego de la reacción de la Policía: Juan Carlos Suárez Ortiz está en la cárcel

Ese mismo 31 de octubre en la madrugada se capturaron a tres personas pero antes de que esto ocurriera las misma cámaras de seguridad dieron cuenta de que el grupo de personas en total era de cinco personas.

Sumado a lo anterior, no cuadraban las personas que aparecieron en el primer registro audiovisual de los detenidos: dos mujeres identificadas como Bertha Yohana Parra Torres (oriunda de Popayán) y Kleidymar Paola Fernández Sulbarán (joven venezolana del estado de Zulia); y un hombre señalado como uno de los dos sujetos que golpeó a Jaime: Juan Carlos Suárez Ortiz.

Antes de que fueran detenidos a cinco cuadras de donde se presentó el ataque que le costó la vida a Moreno, los agresores y las demás integrantes del grupo (Fernández y Parra) se devolvieron a seguir de fiesta en Before Club.

En esa primera reacción por parte de los efectivos de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) las dos mujeres recobraron la libertad, mientras que Suárez Ortiz quedó como el único señalado en ese momento por el crimen del estudiante de los Andes.

Un hombre y dos mujeres fueron capturados en la primera reacción de las autoridades - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

La captura del segundo joven implicado: Ricardo Rafael González

Ricardo González, señalado como el segundo agresor en la muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno Jaramillo, se entregó de manera voluntaria a las autoridades en Cartagena.

La Fiscalía confirmó su identificación en videos donde agrede a Moreno tras una fiesta de Halloween en Bogotá, el 31 de octubre de 2025.

González se había ido a trabajar al día siguiente hasta un puesto de venta de perros calientes en el que se desempañaba por el sector de San Victorino, en el centro de Bogotá.

En ese entonces González renunció a su empleo por temor tras el incidente, y la orden de captura emitida el 7 de noviembre por su presunta coautoría en el homicidio de Moreno.

Su proceso judicial se precisó que será independiente del de Juan Carlos Suárez Ortiz, principal imputado que podría recibir hasta 40 años de prisión.

Ricardo González Castro fue visto por última vez en el sector de San Victorino antes de huir al norte del país - crédito Noticias RCN

La entrega voluntaria de González no le otorgó beneficios penales y se procedió con la legalización de su captura ante un juez.

Las audiencias de Juan Carlos Suárez y Ricardo Rafael González por el crimen de Jaime Esteban Moreno

En el caso de Suárez Ortiz, la jueza 67 de Control de Garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, luego de acusarlo del homicidio agravado del estudiante universitario.

Las grabaciones y testimonios evidencian que Suárez, junto con Ricardo González, atacaron con sevicia a la víctima, propinándole golpes en zonas vitales que le causaron la muerte por trauma craneano contundente cerrado.

La jueza destacó la crueldad y frialdad de los agresores que abandonaron al joven sin brindarle ayuda. Ambos imputados negaron los cargos.

Francisco Bernate es el abogado representante de las víctimas y apoderado de la familia de Jaime Esteban Moreno - crédito cortesía

El 10 de noviembre se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura contra Ricardo Rafael González Castro, día en que se entregó de forma voluntaria en la URI (Unidad de Reacción Inmediata) de Cartagena.

La Fiscalía expuso pruebas que indican un acuerdo previo entre González y Juan Carlos Suárez para atacar a Moreno en dos episodios, impulsados por una mujer que resultó ser la mujer del disfraz azul, es decir Kleidymar Paola Fernández Sulbarán.

Según la Fiscalía, los agresores atacaron deliberadamente a Moreno, causándole múltiples traumas fatales tras persistir en la agresión incluso cuando la víctima ya estaba indefensa y sangrando.

Ricardo Rafael González Castro fue acusado de participar en la golpiza que causó la muerte de Jaime Esteban Moreno luego de entregarse a las autoridades el 10 de noviembre de 2025 - crédito Fiscalía

Se descartó la figura de homicidio preterintencional por la intención manifiesta de causar la muerte. Además, se investiga el posible papel instigador de dos mujeres presentes en la escena, quienes quedaron en libertad tras su detención inicial (Fernández Sulbarán y Parra Torres).

La Fiscalía refutó la defensa de González sobre la supuesta patada accidental y señaló agravantes como motivo abyecto y el uso de disfraces para dificultar la identificación de los agresores.

La búsqueda de Kleydimar Fernández Sulbarán: estaría en Venezuela

Con los dos hombres en la cárcel y luego de que les fueron negadas sus solicitudes de liberad, el 23 de diciembre de 2035 la Fiscalía de Colombia solicitó una circular roja de Interpol para localizar a Kleydimar Paola Fernández Sulbarán, acusada de homicidio agravado por el asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo.

Fernández, de nacionalidad venezolana, presuntamente abandonó el país y estaría en Venezuela, aunque su madre niega que haya salido.

Los autores materiales, Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo González, ya fueron judicializados.

En tanto que la familia de Fernández ha recibido amenazas y ha tenido que cambiar de domicilio por seguridad, señaló un informe del diario El Tiempo.

Jaime fue despedido por sus amigos y la comunidad académica de la Universidad de los Andes - crédito Universidad de Los Andes / Facebook

Fernández Sulbarán es señalada de incitar el ataque, y permanece desaparecida desde que envió un mensaje a su madre indicando que estaría bien.

La Fiscalía continúa con la búsqueda internacional y el proceso judicial correspondiente.

Se ha informado de un posible atentado contra su vida por parte de una organización llamada “Oficina Central del Norte”.

Las acusaciones formales en contra de Juan Carlos Suárez y Ricardo González

El 30 de diciembre de 2025 la Fiscalía General de la Nación de Colombia acusó de manera formal formalmente a Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro por el homicidio agravado del joven universitario en Barrios Unidos, Bogotá.

Según las pesquisas, ambos persiguieron y agredieron al estudiante causándole lesiones que derivaron en su fallecimiento.

La Fiscalía confirmó que ya se expidió la circular roja de búsqueda internacional de la Interpol en contra de la venezolana Kleydimar Paola Fernández Sulbarán - crédito Interpol | Policía Metropolitana de Bogotá

De manera paralela se intensificó la búsqueda internacional de Paola Fernández, conocida como “la mujer del disfraz azul”, vinculada al caso y cuyo paradero sería Venezuela.

La Fiscalía obtuvo una circular roja de Interpol para su captura, lo que ha ampliado la cooperación internacional y podría derivar en una posible extradición, mientras continúa la investigación que apunta a una posible red de complicidades.

Mientras tanto la familia de Moreno solo espera que las indagaciones avancen para que los responsables paguen por el dolor que hoy los tiene sin motivos para celebrar la llegada del nuevo año.