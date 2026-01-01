Colombia

Doble homicidio y secuestro sacuden a Concordia, Antioquia, en cierre de 2025 y reactivan alertas de seguridad

El hecho, ocurrido en el sector Peñitas, activó operativos de investigación y reforzó las alertas por la situación de orden público en el Suroeste antioqueño

Precaución - No pasar
Precaución - No pasar | Colprensa

Un nuevo hecho violento se registró en el municipio de Concordia, en el Suroeste de Antioquia, cuando hombres armados irrumpieron en una vivienda del sector Peñitas y asesinaron a dos personas, además de retener a otras dos. El episodio ocurrió en las últimas horas de 2025 y fue reportado por organizaciones sociales y autoridades locales.

De acuerdo con información conocida por la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, varios individuos armados llegaron hasta el inmueble donde se encontraban varias personas.

Los atacantes ingresaron de manera violenta, sometieron a los ocupantes y dispararon contra dos hombres, quienes fallecieron en el lugar. Las víctimas no habían sido identificadas oficialmente al momento de conocerse los primeros reportes.

Imagen de referencia del levantamiento
Imagen de referencia del levantamiento de un cadáver por parte de la Fiscalía General de la Nación en Colombia. (Colprensa)

Las versiones preliminares indican que, al interior de la vivienda, también se encontraban dos mujeres, quienes presenciaron el ataque. Tras el homicidio, las mujeres fueron retenidas contra su voluntad por los responsables y permanecieron bajo su control durante varias horas. Posteriormente, fueron dejadas en libertad, sin que se conociera la formulación de exigencias económicas u otro tipo de demandas.

La Policía Nacional confirmó el inicio de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, determinar las circunstancias del ataque y establecer la identidad de los responsables. Un equipo judicial se desplazó hasta el sector Peñitas para realizar los actos urgentes, entre ellos la inspección técnica a los cuerpos y la recolección de elementos materiales probatorios.

Según fuentes locales, el hecho encendió nuevamente las alarmas de seguridad en Concordia, municipio que durante el año reportó distintos episodios de violencia asociados al deterioro del orden público en el Suroeste antioqueño. Las autoridades señalaron que no se descarta la posible participación de estructuras armadas ilegales, aunque aclararon que esta hipótesis hace parte de las líneas de investigación en curso.

Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un levantamiento de cadáver en Colombia. (Crédito: Colprensa)

Desde la administración municipal se informó que se activaron los protocolos de coordinación con la Fuerza Pública, con el fin de reforzar la presencia policial y militar en la zona rural. Asimismo, se solicitó apoyo adicional para prevenir nuevos hechos violentos, especialmente en el marco de las celebraciones de fin de año.

Organizaciones sociales del territorio indicaron que la comunidad manifestó preocupación por lo sucedido y por la recurrencia de acciones armadas en áreas rurales. Habitantes del sector Peñitas relataron que el ataque ocurrió de manera sorpresiva y que los responsables actuaron con rapidez, lo que dificultó una reacción inmediata.

De manera paralela, las autoridades adelantan labores de verificación para establecer si las personas retenidas recibieron algún tipo de agresión durante las horas en que permanecieron privadas de la libertad. Fuentes oficiales señalaron que las dos mujeres se encuentran a salvo y han sido escuchadas por los investigadores como testigos clave del caso.

- crédito archivo Colprensa
- crédito archivo Colprensa

El hecho se suma a otros episodios de violencia registrados en Antioquia durante 2025, año que cerró con reportes de homicidios y alteraciones del orden público en distintos municipios del departamento. En el caso de Concordia, el doble homicidio representa uno de los eventos más graves registrados en los últimos meses, según reportes conocidos por autoridades locales.

Voceros comunitarios hicieron un llamado para que se fortalezcan las acciones de prevención y control, especialmente en sectores rurales donde la presencia institucional es más limitada. También solicitaron acompañamiento permanente para garantizar condiciones de seguridad a las familias que habitan estas zonas.

La Policía reiteró que los operativos continuarán mientras se recopilan testimonios, se analizan cámaras de seguridad cercanas y se avanza en la identificación de los responsables. Las autoridades insistieron en la importancia de que la ciudadanía aporte información que permita esclarecer el caso, a través de los canales oficiales dispuestos para tal fin.

