Colombia

Desde este primero de enero sube la gasolina en Colombia: estos son los valores ciudad por ciudad y el desglose del nuevo precio

Las diferencias entre regiones obedecen a factores logísticos y tributarios que alteran el monto final para cada ciudad

Guardar
Las nuevas tarifas para la
Las nuevas tarifas para la gasolina y el diésel comenzaron a aplicarse en todas las regiones, lo que impacta los costos para conductores, transporte público y de carga en diferentes ciudades del país - crédito Colprensa

Desde el 1 de enero de 2026, los precios combustibles Colombia experimentan un nuevo incremento, con ajustes de $90 por galón para la gasolina corriente y $99 para el diésel, según lo informó la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Este aumento comenzó a regir en todo el país afectando tanto a conductores particulares como a los sectores de transporte público y de carga, y representa una modificación significativa en el costo de la movilidad y la logística nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los valores actualizados difieren entre las principales ciudades debido a factores como el transporte y la distribución.

En Bogotá, el galón de gasolina se vende a $16.491 y el de diésel a $11.276. Medellín muestra cifras similares, con $16.412 para la gasolina y $11.301 para el diésel, mientras que Cali alcanza $16.502 y $11.424, respectivamente.

En contraste, Barranquilla y Cartagena ofrecen precios menores, siendo el diésel inferior a $11.000 el galón.

Las modificaciones establecidas afectan a
Las modificaciones establecidas afectan a múltiples sectores económicos, con nuevas cifras que varían entre las principales ciudades debido a factores locales de distribución y transporte - crédito Redes Sociales

Pasto y Cúcuta destacan como las ciudades con los precios más bajos: la gasolina cuesta $14.247 y $14.400, y el diésel $10.338 y $9.032, respectivamente.

En el extremo superior, Villavicencio presenta los niveles más altos, con la gasolina en $16.591 y el diésel en $11.376. Otras ciudades como Montería, Bucaramanga, Pereira, Manizales e Ibagué se posicionan en una franja intermedia, aunque mantienen la tendencia alcista nacional.

La estructura de precios que determina el valor final para el usuario incluye varios componentes: ingreso al productor, impuestos nacionales, impuesto al carbono, transporte por poliductos, márgenes de distribución mayorista y minorista, tarifas de marcación, IVA sobre ciertos márgenes, costos de entrega desde las plantas hasta las estaciones de servicio y la correspondiente sobretasa.

Según cifras divulgadas por Blu Radio, el ingreso al productor por galón es de $10.904,48 para gasolina corriente y de $5.960,02 para diésel. Para el alcohol carburante y el biocombustible diésel, los valores de ingreso son $12.753,38 y $18.964,82 por galón, respectivamente.

Las modificaciones establecidas afectan a
Las modificaciones establecidas afectan a múltiples sectores económicos, con nuevas cifras que varían entre las principales ciudades debido a factores locales de distribución y transporte - crédito Wikipedia

En lo referente a los componentes tributarios, el precio de la gasolina corriente incluye un impuesto nacional de $762,39 por galón, un impuesto al carbono de $197,93 y una sobretasa de $1.656.

Para el diésel, los cargos son de $729,71 (impuesto nacional), $223,69 (impuesto al carbono) y una sobretasa de $392. Todos estos valores se suman a otros cargos por distribución y comercialización, reflejando el elevado costo que enfrenta el sector logístico y de pasajeros.

Este ajuste fue anticipado por el Gobierno Petro el 20 de diciembre de 2025, cuando se notificó un incremento de $100 en el precio del diésel destinado a vehículos de transporte público y de carga, como respuesta a las condiciones internacionales y a los costos locales de producción.

La Creg precisó que “la presente publicación se efectúa considerando el valor del ingreso al productor o importador de la gasolina motor corriente, el del Acpm-diésel y el de los biocombustibles destinados a la mezcla con combustibles fósiles, fijados por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía...”.

Los nuevos componentes impositivos y
Los nuevos componentes impositivos y regulatorios que elevan los precios este 2026 plantean interrogantes sobre el balance entre recaudación estatal, estímulo a biocombustibles y sostenibilidad del desarrollo logístico nacional - crédito Pixabay

Estas acciones cumplen la normativa del régimen de libertad regulada asignado para la comercialización de combustibles líquidos en Colombia, que delega en la Creg la función de definir y publicar los precios de referencia y su estructura.

La ciudadanía y los sectores económicos pueden consultar los documentos técnicos y los precios desglosados por ciudad en el portal oficial de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, donde está disponible la información detallada y actualizada de cada componente que integra el precio de los combustibles.

Temas Relacionados

Precios combustibles ColombiaComisión de Regulación de Energía y GasGobierno PetroGasolina corrienteDiéselImpuesto al carbonoColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia: cotización de apertura del euro hoy 1 de enero de EUR a COP

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Colombia: cotización de apertura del

Este es el equipo sudamericano que está en negociaciones con Radamel Falcao: jugaría la Copa Libertadores 2026

Junior e Independiente Santa Fe podrían ser rivales del ‘Tigre’ en la mítica competencia de clubes, que jugó por última vez en 2009 con la camiseta de River Plate de Argentina

Este es el equipo sudamericano

Valor de apertura del dólar en Colombia este 1 de enero de USD a COP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar

Uribe volvió a hablar del castrochavismo y responsabilizó a Petro de la salida de 3 millones de colombianos: “Habla de democracia y la acabaron”

La advertencia del expresidente se produce tras vincular crisis migratorias regionales y señalar el impacto económico sobre empresas y jóvenes colombianos

Uribe volvió a hablar del

El IDRD confirmó suspensión temporal de la ciclovía en Bogotá el primero de enero

La tradicional apertura de la jornada dominical no se realizará, según el organismo distrital, por motivos logísticos y operativos vinculados al inicio del año y a la preparación del servicio para la siguiente fecha

El IDRD confirmó suspensión temporal
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cúpula militar reforzó operaciones en

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

ENTRETENIMIENTO

El año del reality show:

El año del reality show: los personajes que se hicieron famosos en Colombia en el 2025

Westcol reconoció que volvería con Aida Victoria Merlano: “Pero me daría mucho miedo”

El mensaje de Juan David Tejada que encendió las redes antes del reencuentro Aida Victoria y Westcol: “No todo villano lo es”

J Balvin y Residente sellaron su reconciliación con esta fotografía: “Nos escuchamos. Nos entendimos”

Sebastián Caicedo confesó que rompió el celibato antes de su boda con Juliana Diez: “Tuvimos que pedirle perdón a Dios”

Deportes

Este es el equipo sudamericano

Este es el equipo sudamericano que está en negociaciones con Radamel Falcao: jugaría la Copa Libertadores 2026

Así recibieron el año 2026 Luis Díaz, James Rodríguez y otras figuras de la selección Colombia: “Cerrando este lindo 2025”

James Rodríguez y el desconocido apodo que le tenían en Porto: “Es curioso”

América de Cali tendrá nuevo arquero, un brasileño que lleva más de seis meses inactivo

Hugo Rodallega, figura de Santa Fe fue el mejor jugador del fútbol colombiano en el 2025: así quedó el listado