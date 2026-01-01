Desde este primero de enero sube la gasolina en Colombia: estos son los valores ciudad por ciudad y el desglose del nuevo precio

Las nuevas tarifas para la gasolina y el diésel comenzaron a aplicarse en todas las regiones, lo que impacta los costos para conductores, transporte público y de carga en diferentes ciudades del país - crédito Colprensa

Desde el 1 de enero de 2026, los precios combustibles Colombia experimentan un nuevo incremento, con ajustes de $90 por galón para la gasolina corriente y $99 para el diésel, según lo informó la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Este aumento comenzó a regir en todo el país afectando tanto a conductores particulares como a los sectores de transporte público y de carga, y representa una modificación significativa en el costo de la movilidad y la logística nacional.

Los valores actualizados difieren entre las principales ciudades debido a factores como el transporte y la distribución.

En Bogotá, el galón de gasolina se vende a $16.491 y el de diésel a $11.276. Medellín muestra cifras similares, con $16.412 para la gasolina y $11.301 para el diésel, mientras que Cali alcanza $16.502 y $11.424, respectivamente.

En contraste, Barranquilla y Cartagena ofrecen precios menores, siendo el diésel inferior a $11.000 el galón.

Las modificaciones establecidas afectan a múltiples sectores económicos, con nuevas cifras que varían entre las principales ciudades debido a factores locales de distribución y transporte - crédito Redes Sociales

Pasto y Cúcuta destacan como las ciudades con los precios más bajos: la gasolina cuesta $14.247 y $14.400, y el diésel $10.338 y $9.032, respectivamente.

En el extremo superior, Villavicencio presenta los niveles más altos, con la gasolina en $16.591 y el diésel en $11.376. Otras ciudades como Montería, Bucaramanga, Pereira, Manizales e Ibagué se posicionan en una franja intermedia, aunque mantienen la tendencia alcista nacional.

La estructura de precios que determina el valor final para el usuario incluye varios componentes: ingreso al productor, impuestos nacionales, impuesto al carbono, transporte por poliductos, márgenes de distribución mayorista y minorista, tarifas de marcación, IVA sobre ciertos márgenes, costos de entrega desde las plantas hasta las estaciones de servicio y la correspondiente sobretasa.

Según cifras divulgadas por Blu Radio, el ingreso al productor por galón es de $10.904,48 para gasolina corriente y de $5.960,02 para diésel. Para el alcohol carburante y el biocombustible diésel, los valores de ingreso son $12.753,38 y $18.964,82 por galón, respectivamente.

En lo referente a los componentes tributarios, el precio de la gasolina corriente incluye un impuesto nacional de $762,39 por galón, un impuesto al carbono de $197,93 y una sobretasa de $1.656.

Para el diésel, los cargos son de $729,71 (impuesto nacional), $223,69 (impuesto al carbono) y una sobretasa de $392. Todos estos valores se suman a otros cargos por distribución y comercialización, reflejando el elevado costo que enfrenta el sector logístico y de pasajeros.

Este ajuste fue anticipado por el Gobierno Petro el 20 de diciembre de 2025, cuando se notificó un incremento de $100 en el precio del diésel destinado a vehículos de transporte público y de carga, como respuesta a las condiciones internacionales y a los costos locales de producción.

La Creg precisó que “la presente publicación se efectúa considerando el valor del ingreso al productor o importador de la gasolina motor corriente, el del Acpm-diésel y el de los biocombustibles destinados a la mezcla con combustibles fósiles, fijados por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía...”.

Los nuevos componentes impositivos y regulatorios que elevan los precios este 2026 plantean interrogantes sobre el balance entre recaudación estatal, estímulo a biocombustibles y sostenibilidad del desarrollo logístico nacional - crédito Pixabay

Estas acciones cumplen la normativa del régimen de libertad regulada asignado para la comercialización de combustibles líquidos en Colombia, que delega en la Creg la función de definir y publicar los precios de referencia y su estructura.

La ciudadanía y los sectores económicos pueden consultar los documentos técnicos y los precios desglosados por ciudad en el portal oficial de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, donde está disponible la información detallada y actualizada de cada componente que integra el precio de los combustibles.