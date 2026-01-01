Colombia

Carolina Cruz le envió fuerte mensaje a seguidora que se refirió a su relación con Lincoln Palomeque: “Yo detesto al padre de mis hijos”

La reconocida presentadora habló sobre cómo se lleva con el actor y aclaro rumores sobre posibles odios. Afirmó que se requiere buscar “ayuda para poder sanar”

Guardar
Carolina Cruz contestó preguntas sobre
Carolina Cruz contestó preguntas sobre su relación con Lincoln Palomeque, el padre de sus hijos - crédito carolinacruzosorio/IG

La reconocida presentadora de televisión vallecaucana Carolina Cruz compartió recientemente detalles sobre la relación actual que mantiene con el actor Lincoln Palomeque tras su separación, y aclaró dudas de sus seguidoras, en una serie de declaraciones públicas que abordaron la dinámica familiar que mantienen junto a sus hijos.

La comunicadora, reconocida por su trabajo en el programa matutino Día a Día de Caracol Televisión, describió los retos y aprendizajes vividos a partir del fin de su relación con el actor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de una ronda de preguntas y respuestas para el formato de historias de la red social Instagram, Cruz aclaró si “detesta o no” al progenitor de sus hijos.

Temas Relacionados

Carolina CruzLincoln PalomequeHijos de Carolina CruzDivorcioSeparaciónRedes socialesColombia-Noticias

Más Noticias

Qué pasó con el puente de Reyes, tenga en cuenta que este año no será el 6 de enero

La aplicación de la Ley Emiliani facilita fines de semana prolongados, lo que ha generado un impacto favorable en la economía local y en la planeación de recursos humanos tanto en empresas como en instituciones educativas

Qué pasó con el puente

Caravana de años viejos terminó en accidente y un presunto acto sicarial: hay varios jóvenes heridos

El desfile que se realiza tradicionalmente en Fresno, Tolima, se interrumpió en medio de escenas de caos, intervenciones oficiales y un giro inesperado en la tradición tolimense

Caravana de años viejos terminó

El 2025 dejó centenares de niños huérfanos por culpa de los feminicidios: la cruda historia de la violencia intrafamiliar

Justamente, en el 2025 se aprobó la primera ley que establece la creación de un registro nacional para identificar a menores de edad afectados e impulsar ayudas estatales, incluyendo asistencia psicológica, respaldo financiero y cobertura de servicios fúnebres y traslados

El 2025 dejó centenares de

Efemérides de Colombia 2026: las fechas que marcaron la historia del país

Estas son las fechas en las que se conmemorarán hechos históricos que se registraron en el país o que fueron protagonizados por compatriotas

Efemérides de Colombia 2026:

El año del reality show: los personajes que se hicieron famosos en Colombia en 2025

Participantes de formatos televisivos se convirtieron en protagonistas del año gracias a sus historias, enfrentamientos y victorias, dejando huella tanto en la televisión nacional como en producciones de la región

El año del reality show:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cúpula militar reforzó operaciones en

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

ENTRETENIMIENTO

El año del reality show:

El año del reality show: los personajes que se hicieron famosos en Colombia en 2025

Westcol reconoció que volvería con Aida Victoria Merlano: “Pero me daría mucho miedo”

El mensaje de Juan David Tejada que encendió las redes antes del reencuentro Aida Victoria y Westcol: “No todo villano lo es”

J Balvin y Residente sellaron su reconciliación con esta fotografía: “Nos escuchamos. Nos entendimos”

Sebastián Caicedo confesó que rompió el celibato antes de su boda con Juliana Diez: “Tuvimos que pedirle perdón a Dios”

Deportes

Así recibieron el año 2026

Así recibieron el año 2026 Luis Díaz, James Rodríguez y otras figuras de la selección Colombia: “Feliz año para todos”

James Rodríguez y el desconocido apodo que le tenían en Porto: “Es curioso”

América de Cali tendrá nuevo arquero, un brasileño que lleva más de seis meses inactivo

Hugo Rodallega, figura de Santa Fe fue el mejor jugador del fútbol colombiano en el 2025: así quedó el listado

Así fue el 2025 para el deporte colombiano: más de 600 medallas en eventos multideportivos, títulos mundiales y podios