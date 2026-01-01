Carolina Cruz le envió fuerte mensaje a seguidora que se refirió a su relación con Lincoln Palomeque: “Yo detesto al padre de mis hijos”

Carolina Cruz contestó preguntas sobre su relación con Lincoln Palomeque, el padre de sus hijos - crédito carolinacruzosorio/IG

La reconocida presentadora de televisión vallecaucana Carolina Cruz compartió recientemente detalles sobre la relación actual que mantiene con el actor Lincoln Palomeque tras su separación, y aclaró dudas de sus seguidoras, en una serie de declaraciones públicas que abordaron la dinámica familiar que mantienen junto a sus hijos.

La comunicadora, reconocida por su trabajo en el programa matutino Día a Día de Caracol Televisión, describió los retos y aprendizajes vividos a partir del fin de su relación con el actor.

A través de una ronda de preguntas y respuestas para el formato de historias de la red social Instagram, Cruz aclaró si “detesta o no” al progenitor de sus hijos.