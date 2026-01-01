Colombia

Aumentan los menores lesionados por pólvora en fin de año: autoridades advierten alza frente a 2024

Entidades del Estado alertaron por el incremento de niñas, niños y adolescentes lesionados con pólvora durante las festividades. El INS reportó más casos que en 2024 y reiteró que la mayoría de estos hechos pueden prevenirse con supervisión adulta

De acuerdo con información publicada por la emisora Blu Radio, en medio de las celebraciones de cierre de año, las autoridades nacionales advirtieron sobre el aumento de menores de edad lesionados por pólvora y otros accidentes domésticos, un fenómeno que vuelve a encender las alertas sanitarias y de protección infantil en distintas regiones del país.

El llamado fue realizado de manera conjunta por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Policía Nacional y el sector Salud, que insistieron en la necesidad de extremar las medidas de cuidado durante las festividades.

El pronunciamiento se efectuó desde el Hospital Simón Bolívar, en Bogotá, institución reconocida como centro de referencia nacional para la atención de personas con quemaduras.

Allí, voceros de las entidades recordaron que las lesiones provocadas por pólvora, agentes térmicos y explosivos afectan de manera desproporcionada a niñas, niños y adolescentes, y que incluso los casos considerados leves pueden derivar en secuelas físicas y emocionales de largo plazo.

Las autoridades señalaron que una parte significativa de los incidentes ocurre en entornos familiares, durante reuniones o celebraciones privadas, donde se subestiman los riesgos asociados a la manipulación de artefactos pirotécnicos. En este contexto, se reiteró que el uso de pólvora está prohibido para menores de edad y que la responsabilidad recae directamente en los adultos que permiten, facilitan o no supervisan estas prácticas.

Durante el llamado institucional, una vocera del sector Salud enfatizó: “Es la oportunidad para recordarle a las familias que, especialmente esta noche tengamos todas las preocupaciones con los niños y las niñas, porque es prioridad su cuidado e integridad y que evitemos accidentes, asociados a la pólvora o a cualquier accidente en el ámbito doméstico o en calle que pueda ocasionar lesiones a su salud y que pueda comprometer su integridad”. El mensaje estuvo orientado a reforzar la corresponsabilidad de padres, cuidadores y comunidad.

Por su parte, la Policía Nacional explicó que muchos de los casos atendidos están relacionados con la manipulación de elementos pirotécnicos considerados de bajo riesgo, como luces de bengala, totes o volcanes, combinados con consumo de alcohol y ausencia de vigilancia adulta. Desde la Dirección de Protección, la teniente coronel María Rada reiteró que la prevención depende, en gran medida, del comportamiento de los adultos responsables del cuidado de los menores.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar informó que mantiene activas las rutas de protección en todo el territorio nacional, en articulación con hospitales, comisarías de Familia, Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional y autoridades territoriales. Estas acciones buscan garantizar la atención integral de los menores afectados y el restablecimiento de derechos cuando se presentan situaciones de riesgo o vulneración.

De acuerdo con el boletín preliminar del Instituto Nacional de Salud (INS), con corte al 30 de diciembre de 2025, se reportaron 315 niñas, niños y adolescentes lesionados por pólvora, una cifra superior a los 275 casos registrados en el mismo periodo de 2024. El incremento, según las autoridades, refleja la persistencia de prácticas peligrosas durante las festividades y la necesidad de reforzar los mensajes preventivos en los hogares.

Quemados por pólvora en Colombia
Quemados por pólvora en Colombia (Colprensa - Álvaro Tavera)

El INS precisó que las lesiones reportadas incluyen quemaduras de primer, segundo y tercer grado, afectaciones en manos, rostro y ojos, así como amputaciones y daños auditivos en algunos casos. Los reportes indican que una proporción relevante de los menores lesionados no manipulaba directamente la pólvora, sino que resultó afectada como espectadora o por fallas en el manejo de los artefactos.

Las entidades también alertaron sobre accidentes domésticos asociados a velas, líquidos calientes y fuegos improvisados, que suelen incrementarse durante las celebraciones de fin de año. Estos eventos, aunque no siempre relacionados con pólvora, representan un riesgo adicional para la niñez y requieren medidas de prevención similares, como la supervisión constante y la adecuación segura de los espacios.

Desde el sector Salud se recordó que las quemaduras en menores de edad pueden generar hospitalizaciones prolongadas, requerir cirugías reconstructivas y producir impactos psicológicos que afectan su desarrollo. Por esta razón, se insistió en la importancia de evitar cualquier exposición innecesaria a fuentes de calor o explosivos durante las celebraciones.

