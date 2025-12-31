Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

Estos eran los artistas invitados a la fiesta de despedida de Fin de Año en Briceño, Antioquia

La Alcaldía de Briceño, Antioquia, anunció la cancelación de la tradicional fiesta de fin de año, una decisión motivada por el asesinato de un hombre en la popular Calle Caliente y el ambiente de tensión generado por los recientes episodios de violencia a manos de grupos armados al margen de la ley.

El hecho, que también dejó una persona herida, llevó a las autoridades locales a suspender la celebración para despedir el 2025, priorizando el respeto al duelo de las familias afectadas y la seguridad de la comunidad.

La Administración municipal comunicó que esta determinación se adoptó debido a “los recientes acontecimientos que han afectado la tranquilidad y el bienestar” de Briceño, y como un gesto solidario hacia las familias que atraviesan momentos de luto.

La Alcaldía de Briceño canceló la fiesta de fin de año como medida ante el asesinato en la Calle Caliente y la escalada de violencia en el municipio - crédito Alcaldía de Briceño/Facebook

El mensaje oficial destacó el compromiso de la alcaldía con la vida y la convivencia, agradeciendo la comprensión de la ciudadanía y llamando a la “unión, el respeto y la prudencia” en este contexto de crisis.

Restricciones al comercio de bebidas alcohólicas

Además de la suspensión del evento de fin de año, la alcaldía estableció nuevas restricciones para los locales comerciales que expenden bebidas alcohólicas, los cuales deberán cerrar a las 8:30 p. m. hasta el próximo 5 de enero de 2026.

En el caso de los establecimientos de la Calle Caliente, el horario de cierre se fijó a las 7:00 p. m., una medida que también se mantendrá hasta la misma fecha.

El municipio enfrenta una profunda crisis de seguridad debido a la presencia activa de grupos armados ilegales, entre ellos el frente 36 de las disidencias de alias Calarcá, las autodenominadas Guerrillas Campesinas Los Cabuyos y el Clan del Golfo.

La intensificación de los enfrentamientos armados desde octubre ha provocado un incremento de homicidios, confinamientos, amenazas y el desplazamiento forzado de más de 1.000 familias procedentes de 25 veredas, según reportes de la Defensoría del Pueblo.

Los hechos violentos atribuidos a las disidencias de "Calarcá" impulsaron la medida - crédito AP

La situación se agravó el 19 de diciembre, cuando la Defensoría denunció “riesgo de inminencia” en Briceño tras el asesinato de una menor y el desplazamiento masivo de familias, hechos que se atribuyen al accionar de estos grupos.

El organismo lamentó la muerte de una niña de 13 años y un hombre, así como las heridas infligidas a una mujer durante un ataque en un establecimiento comercial, señalando que estos actos serían consecuencia del fraccionamiento de las disidencias y el accionar de las Guerrillas Campesinas Los Cabuyos.

En su comunicado, la Defensoría advirtió que tales eventos se inscriben en medio de la Alerta Temprana No. 019-25, emitida en noviembre, en referencia a los riesgos derivados de la confrontación entre estos actores armados.

La entidad demandó la implementación efectiva de las recomendaciones de la alerta, exhortando al Ministerio del Interior a liderar una respuesta coordinada y a las autoridades locales y departamentales a anticipar medidas para atender a la población vulnerable ante el riesgo de nuevos desplazamientos.

El organismo también exigió a los grupos armados ilegales el cese inmediato de acciones violentas contra la población civil y el respeto a los principios humanitarios, con el objetivo de evitar que se sigan presentando hechos trágicos en la región.

El comunicado solicitó acciones inmediatas para atender la emergencia humanitaria y proteger a las familias afectadas por el conflicto armado en Briceño. - crédito Defensoría del Pueblo

Finalmente, la Defensoría expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y aseguró que permanece vigilante del estado de la persona herida, así como del desarrollo de las investigaciones para identificar a los responsables de estos crímenes.

“El clamor de la administración local es claro: se requiere un apoyo sostenido de la fuerza pública para evitar que hechos tan lamentables como la pérdida de una vida joven vuelvan a ocurrir”, indicó el comunicado.