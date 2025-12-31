Senador destapó los nombres de los congresistas que desafían la emergencia económica de Petro: “Mostraron conciencia del daño”

Carlos Motoa advirtió sobre el peligro de que el Gobierno de Gustavo Petro impusiera un aumento de impuestos sin el debate adecuado - crédito Prensa Senado

El congresista Carlos Fernando Motoa, perteneciente al partido Cambio Radical, dio a conocer los nombres de los senadores que apoyaron su iniciativa para iniciar un debate de control político sobre la emergencia económica decretada por el Gobierno de Gustavo Petro, el 22 de diciembre.

Esto ocurrió luego de la polémica por la inasistencia de los 19 ministros del Gobierno a la plenaria programada para el lunes 29 de diciembre, una sesión crucial en la que se esperaba discutir el impacto de la emergencia económica en medio del anuncio del salario mínimo para 2026, que fue del 23,7%, para un valor integral de $2.000.000.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de su cuenta personal en la red social X, Motoa expresó su preocupación por la falta de participación del Ejecutivo en un debate tan importante. El senador insistió en que el Gobierno Petro debía rendir cuentas al Congreso sobre las medidas adoptadas en la emergencia económica, sobre todo ante la posibilidad de un aumento de impuestos vía decreto, lo que sería una de las primeras consecuencias de la emergencia si no se frenaba a tiempo.

La falta de presencia de los ministros de Petro en el Congreso llevó a Carlos Motoa a exigir un debate urgente sobre la emergencia económica - crédito @senadormotoa/X

“¡Es precisamente por esto que AYER advertí en la Plenaria que si no hacíamos el debate (por la declaratoria de emergencia económica) antes que los ascensos de uniformados, el Gobierno Nacional se saldría con la suya y arrancaría con la subida de impuestos vía decreto! (sic)”, señaló Motoa, que había solicitado previamente que el orden del día de la sesión fuera modificado para poder tratar este tema de forma urgente.

En su mensaje, el senador no solo hizo un llamado a la acción, sino que destacó el compromiso de varios de sus colegas del Senado, que se unieron a su solicitud para iniciar el debate. De acuerdo con el congresista de Cambio Radical, los legisladores que le brindaron su apoyo demostraron una clara conciencia sobre los posibles daños que las medidas del Ejecutivo podrían causar al país, especialmente en la crisis económica que está la nación.

Los senadores que acompañaron a Motoa en esta lucha incluyen figuras prominentes de varios partidos, principalmente de la oposición, también algunos sectores del uribismo. Entre ellos se destacan:

Paloma Valencia , del Centro Democrático.

María Fernanda Cabal , del Centro Democrático.

Ángela Lozano , del Partido Verde.

Josué Alirio Barrera , de Centro Democrático.

Angélica Guerra , del Centro Democrático.

Andrés Felipe Guerra , de Centro Democrático.

Paola Holguín , del Centro Democrático.

Juan Felipe Lemos , del Partido de la U.

Efraín Cepeda , del Partido Conservador.

Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal.

Carlos Fernando Motoa dio a conocer los nombres de los senadores que respaldaron su iniciativa de iniciar un debate de control político sobre la emergencia económica decretada por Petro - crédito @senadormotoa/X

Motoa calificó a estos senadores como aquellos que “mostraron conciencia del daño que le está infringiendo”. La omisión de los ministros en la sesión fue vista como una falta de compromiso por parte del Ejecutivo, lo que generó malestar en varios sectores del Senado, que consideraron que la falta de comparecencia era un intento por eludir el control político.

Rechazo de la reforma tributaria provocó el ‘decretazo’ de Petro

Gustavo Petro declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el país por 30 días; esta medida otorga al mandatario facultades para dictar decretos con fuerza de ley sin la aprobación del Congreso, para enfrentar una crisis fiscal, social y ecológica.

El Gobierno justificó la medida debido a varios problemas urgentes: el déficit fiscal de $12 billones para 2025, la crisis en el sistema de salud con un déficit de casi $3,3 billones por la orden de nivelar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la necesidad de financiar la protección de líderes sociales y las elecciones, y los desastres naturales provocados por la ola invernal.

El Gobierno de Gustavo Petro enfrentó la difícil situación de un déficit fiscal de $12 billones y la falta de apoyo en el Congreso para la reforma tributaria - crédito Luisa González/Reuters

El objetivo del Ejecutivo con esta medida —que desde el Congreso llaman inconstitucional y arbitraria por pasar por encima del legislativo— es recaudar aproximadamente $155.000 millones (USD 41.000 millones) mediante la implementación de impuestos especiales. Decreto que fue firmado tras el rechazo en el Congreso de la reforma tributaria que el Gobierno había presentado para financiar el presupuesto de 2026.