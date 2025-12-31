Colombia

Según Supernotariado, en 2025 los colombianos se casaron y se divorciaron menos: las personas están pensando más en las mascotas

Las cifras revelan que los colombianos cada vez están menos interesados en casarse o divorciarse, además que las mascotas juegan un papel relevante en los modelos familiares

Guardar
Según Supernotariado los colombianos no
Según Supernotariado los colombianos no se casan, pero tampoco se divorcian - crédito Freepik

En Colombia, la caída tanto en los matrimonios como en los divorcios durante 2025 marcó una tendencia inesperada para el sector notarial.

Las declaraciones de Ricardo Agudelo, superintendente de Notariado y Registro, a Noticias Caracol ofrecieron una radiografía precisa sobre el volumen de trámites y los retos de acceso institucional que enfrenta el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Agudelo desglosó la cifra de uniones formales: “En el año 2024 se casaron aproximadamente 159.000 parejas heterosexuales y en el año 2025, 155.000”, afirmó.

El superintendente insistió en que: “Es una disminución enorme en relación con el tema, porque es más informalidad”, señalando el impacto de las relaciones no formalizadas en las estadísticas oficiales.

Por otra parte, las separaciones legales también se redujeron. Agudelo detalló que el número de divorcios cayó 1,9 % respecto al periodo anterior.

Uno de los factores que
Uno de los factores que han infludo en las cifras es la falta de notarias en sectores alejados del país - crédito Freepik

Sin embargo, la baja más marcada se produjo entre las parejas del mismo sexo: “Disminuyó en un 20 % la cantidad de matrimonios de parejas del mismo sexo y también disminuyeron los divorcios en menor proporción”, indicó el superintendente.

El funcionario profundizó en la dinámica familiar actual, donde la noción tradicional de familia se ha diversificado.

“La conformación de nuevas familias, que incluso no son a veces reconocidas por la misma ley”, añadió Agudelo, planteando la inquietud sobre el reconocimiento jurídico de distintas formas de unión.

Respecto al proceso de divorcio, el tema del costo fue relativizado por Agudelo. El superintendente explicó que el aspecto monetario dejó de ser la principal preocupación para quienes se separan.

“No son solo los bienes materiales, también hay mascotas que juegan un papel importante en los divorcios, que tienen también unos derechos que empiezan a jugar y empiezan a pesar bastante en las decisiones de los divorcios”.

La parejas consideran distintos factores
La parejas consideran distintos factores antes de el divorcio - crédito Freepik

Según Agudelo, la tenencia y custodia de animales de compañía empieza a figurar en los acuerdos de separación.

En cuanto a las barreras para formalizar matrimonios y divorcios, el directivo señaló la limitación geográfica y estructural de los servicios notariales en Colombia como un obstáculo grave para la protección de derechos.

“En el país solo hay 920 notarías y están concentradas en las regiones más poderosas: en los Andes, en las ciudades, algunas ciudades de la costa y, por supuesto, en el Pacífico, en una ciudad del Pacífico que es Cali. Entonces, esa falta de institucionalidad, pues lo que lleva es que la gente tenga menos acceso al derecho a la seguridad jurídica que le da precisamente un matrimonio o el derecho también a divorciarse”, puntualizó Agudelo en la misma entrevista.

Además la autoridad anticipó una proyección relevante: para 2026, la Superintendencia previó un posible aumento en el número de divorcios, motivado por la entrada en vigencia de la norma que permitirá separaciones unilaterales.

Se espera que los divorcios
Se espera que los divorcios aumenten en 2026 debido a la ley de divorcio unilateral - crédito Freepik

Esta es la Ley 2442 del 27 de diciembre de 2024, también denominada ley de divorcio libre o ley de divorcio unilateral en Colombia, que introdujo una transformación fundamental en los procesos de disolución matrimonial del país, al establecer “la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges” como causal legítima para solicitar el divorcio.

De acuerdo con el texto legislativo, la normativa agregó un apartado al artículo 154 del Código Civil. Con esta modificación, cualquiera de los cónyuges puede interponer una demanda de divorcio en cualquier momento y únicamente necesits presentar una propuesta detallando las medidas para regular los efectos derivados de la separación.

La ley eliminó la obligación histórica de demostrar causales específicas como violencia intrafamiliar, consumo problemático de alcohol o la no convivencia por dos años para poder acceder al trámite.

El articulado conservó todas las garantías relativas a la protección de bienes y a los derechos tanto del cónyuge como de los hijos. La obligación de alimentos, dirigida al miembro de la pareja que carezca de ingresos y siempre que no conforme una nueva unión o matrimonio, sigue vigente conforme a la nueva legislación.

Temas Relacionados

Matrimonio en ColombiaDivorcio en ColombiaCasarse en ColombiaMascotasSuperintendencia de notariado y registroSupernotariadoRegistraduríaMatrimonio parejas del mismo sexoColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro y Enrique Peñalosa se agarraron en redes sociales por repatriación de ahorros pensionales: “Eso es robarle sus ahorros”

Las redes sociales fueron escenario de una discusión entre el jefe de Estado y el exalcalde de Bogotá, quienes expresaron desacuerdos frente a la medida que busca incentivar la inversión nacional de los recursos de pensiones

Gustavo Petro y Enrique Peñalosa

Angélica Lozano respaldó al Gobierno por el decreto que busca eliminar la prima de servicios a congresistas: “Es mejor tarde que nunca”

La senadora de la República aseguró que la decisión representa un avance hacia la reducción de las compensaciones que recibe el Congreso de la República

Angélica Lozano respaldó al Gobierno

Resultados Dorado Mañana último sorteo miércoles 31 de diciembre

Este miércoles se llevó a cabo el último sorteo matutino de la lotería El Dorado. Conoce los números y la combinación ganadora de hoy

Resultados Dorado Mañana último sorteo

Camilo Romero acusó a Álvaro Uribe de “amargarles la vida” a los trabajadores por su postura sobre el salario mínimo

El precandidato presidencial publicó mensajes en X en los que acusó al expresidente Álvaro Uribe de afectar los derechos de los trabajadores, luego de que el Gobierno nacional anunciara el salario mínimo para 2026

Camilo Romero acusó a Álvaro

Se estrelló y lo “pillaron”: Policía descubrió media tonelada de marihuana en el baúl de un carro que se accidentó en Bogotá

La persona detenida presenta antecedentes judiciales por delitos relacionados con tráfico de sustancias ilícitas, según reportó la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Se estrelló y lo “pillaron”:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La ONU expresó su preocupación

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

Nuevo comandante de las Fuerzas Militares se refirió a los desafíos de la nueva cúpula militar del Gobierno Petro: “Es una prioridad”

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

ENTRETENIMIENTO

Sebastián Villalobos habló del patrón

Sebastián Villalobos habló del patrón negativo que identificó en sus relaciones: tiene que ver con el abandono de su papá

Estas son las celebridades colombianas que fallecieron en 2025: muchos son famosos actores

Westcol y Milica confirmaron que tuvieron un amorío: esto fue lo que sucedió entre el colombiano y la argentina

La ‘influencer’ y empresaria Mariam Obregón se refirió al aumento del salario mínimo en Colombia: “Estoy de acuerdo con pagar lo justo”

Béele, Blessd, Karol G y otros: estas fueron las canciones de artistas colombianos que fueron tendencia en 2025

Deportes

Así le fue a la

Así le fue a la selección Colombia de Fútbol en 2025 masculina y femenina: consiguieron la clasificación al mundial de 2026 y un subcampeonato en Copa América

Así fue el 2025 para el deporte colombiano: más de 600 medallas en eventos multideportivos, títulos mundiales y podios

Arturo Reyes es el nuevo director técnico del Deportivo Pereira en medio de la crisis institucional

Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas y bajas de los clubes del fútbol colombiano el 30 de diciembre

Protesta silenciosa en Santa Fe: se cae el plan de los cardenales con sus hinchas para la temporada 2026