Se estrelló y lo “pillaron”: Policía descubrió media tonelada de marihuana en el baúl de un carro que se accidentó en Bogotá

Autoridades incautaron media tonelada de marihuana oculta en un vehículo en la localidad de Kennedy. El hallazgo se produjo luego de que la policía atendiera un choque y uno de los implicados huyera, abandonando el cargamento - crédito @SeguridadBOG/X

La Policía de Bogotá incautó media tonelada de marihuana prensada que era transportada en un vehículo a través del barrio Providencia, en la localidad de Kennedy, al suroccidente de la ciudad.

La operación, que hace parte de la estrategia integral de seguridad denominada Bogotá Camina Segura, se originó tras un accidente de tránsito, lo que permitió a los uniformados detectar y decomisar 580 kilogramos de estupefacientes ocultos en bolsas negras dentro del automóvil.

El conductor, implicado en el siniestro, intentó escapar, pero fue capturado por los agentes tras una persecución a varias cuadras del lugar, según reportó la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ).

La persona detenida presenta antecedentes judiciales por delitos relacionados con tráfico de sustancias ilícitas, de acuerdo con la Policía de Bogotá.

El individuo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Tanto el vehículo como la marihuana confiscada permanecen bajo custodia de las autoridades competentes.

En los primeros meses de 2025, la Policía de Bogotá ha capturado a 33.553 personas relacionadas con distintos delitos y ha decomisado más de 4,5 toneladas de marihuana, resultado de operativos permanentes en toda la ciudad, según cifras oficiales de la institución.

Incautación de media tonelada de marihuana en Bogotá - crédito Secretaría de Seguridad

Las autoridades reiteraron la importancia de que la ciudadanía denuncie cualquier situación delictiva o contraria a la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, herramienta clave en la lucha contra el crimen en la capital colombiana.

Capturado cuando pretendía ingresar 35 kilos de marihuana a un pagadiario

En horas de la mañana, el 13 de diciembre, de 2025, uniformados de la Metropolitana de Bogotá lograron la incautación de 35 kilos de marihuana tras interceptar a un hombre que intentaba ingresar bolsas de basura con droga a un pagadiario en el sector de Las Cruces.

Según datos suministrados por la estación de policía de Santa Fe, la patrulla que circulaba por la carrera 5 con calle 2 recibió una alerta desde la central de radio que advertía sobre una persona sospechosa en la zona. Al detener al individuo, de nacionalidad extranjera, los uniformados revisaron el contenido de las bolsas y encontraron una sustancia vegetal que, por su olor y características, identificaron como marihuana.

La intervención policial permitió la incautación de cerca de 35.000 dosis de la sustancia, de acuerdo con lo informado por el teniente coronel Luis Carlos Torres, comandante de la estación de policía de Santa Fe.

Capturado con 35 kilos de marihuana en un pagadiario de Bogotá -crédito Policía Metropolitana de Bogotá

El hombre detenido, de aproximadamente 23 años, fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación y, tras la audiencia, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Desde la Policía Metropolitana indicaron que continuarán los operativos de control y patrullaje en puntos críticos de Bogotá para frenar la distribución de sustancias ilícitas.

Las recientes incautaciones de marihuana en diferentes sectores de Bogotá evidencian la capacidad operativa de las autoridades para detectar y frenar el transporte y la distribución de estupefacientes en la ciudad.

Joven extranjero fue capturado en el centro de Bogotá mientras intentaba ingresar a un pagadiario 35 kilos de marihuana - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Los procedimientos cumplen con los objetivos de la fuerza pública, que es consolidar la articulación entre las estrategias de seguridad y la respuesta oportuna a alertas ciudadanas, así como el seguimiento judicial a los responsables. Las acciones continuas refuerzan el compromiso institucional con la reducción del delito y la protección de la convivencia en la capital.

De igual manera, se fueron intensificando las acciones en las zonas con mayor afluencia de los delitos, como el sur y el centro de la capital del país, donde se consiguieron resultados positivos a nivel de incautaciones como de capturas.