Colombia

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Cali este miércoles 31 de diciembre

Esto le interesa si va a conducir por las calles de Cali este miércoles

Guardar
El Pico y Placa tiene
El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)

La Alcaldía de Santiago de Cali informó sobre la aplicación del Pico y Placa para este miércoles 31 de diciembre en la ciudad colombiana. Enseguida le damos los detalles de este programa de restricción vehicular y evite multas.

Tome nota de la terminación de la placa de su automóvil, del tipo de vehículo que tiene y la hora del día, para saber si puede manejar sin repercusiones.

Cabe mencionar que esta restricción vehicular se modifica diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al circular a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También cabe recalcar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de autos por la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y mejorar la calidad del aire.

Aquí está el calendario de restricciones del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa

Particulares: 7, 8,.

Taxis: No aplica,, .

Transporte público colectivo: 8, 9,.

Motos: No aplica,, .

El Pico y Placa de Cali empieza en las primeras del día a las 6:00 horas y finaliza hasta el ocaso de la jornada a las 19:00 horas.

Es importante mencionar que esta restricción vehicular se suspende los fines de semana, así como los días festivos establecidos por la ley o cuando excepcionalmente lo establezca la autoridad competente.

La aplicación del programa Pico
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)

Pico y Placa 2025

Cada determinado tiempo, el gobierno de Santiago de Cali actualiza por completo los lineamientos del Pico y Placa en la ciudad.

Para el segundo semestre del 2025, la restricción vehicular rotará de la siguiente manera en función del último dígito de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

Lunes: 3 y 4.

Martes: 5 y 6.

Miércoles: 7 y 8.

Jueves: 9 y 0.

Viernes: 1 y 2.

Esta aplicación funcionará durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2025.

¿Que vehículos están exentos del Pico y Placa

No todos los automóviles son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

De emergencia.

De servicio Oficial, Diplomáticos y Consulares.

Que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida.

Hibridos y electricos.

De carga con capacidad mayor o igual a 5 toneladas.

Que paguen la tasa por congestión.

Motocicletas.

¿A cuanto asciende la sanción por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali, la multa por violar el Pico y Placa se define por el iniciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y PlacaPico y placa para hoy en caliCaliPico y placa en CaliA qué horas empieza el pico y placa en calicolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Colsubsidio deja la dispensación en Nueva EPS y genera inquietud entre más de 500.000 usuarios en Antioquia

Usuarios de la Nueva EPS en Antioquia expresan inquietud por el cambio de gestor farmacéutico tras la salida de Colsubsidio, decisión que impactará a más de 500.000 afiliados desde el 1 de enero de 2026, según informó la entidad

Colsubsidio deja la dispensación en

Pico y Placa en Medellín: restricciones vehiculares para evitar multas este miércoles 31 de diciembre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Pico y Placa en Medellín:

“El desplazamiento que hemos vivido este año es sin precedentes”, alerta secretario de Víctimas de Cúcuta

El secretario de Víctimas de Cúcuta advirtió que el aumento sostenido del desplazamiento desde el Catatumbo en 2025 ha desbordado la capacidad financiera del municipio y obligó a solicitar apoyo urgente al Gobierno nacional ante la magnitud del fenómeno humanitario

“El desplazamiento que hemos vivido

Katherine Miranda estalló contra Petro tras aumento del salario que estuvo con otros incrementos: “¡Gracias Petro!”

La representante señaló que la clase media del país sería la principal afectada ante el incremento de las tarifas de los peajes en Colombia

Katherine Miranda estalló contra Petro

Dany Hoyos habló de la carga emocional de su famoso personaje: “Si no soy Suso, ¿quién me va a querer?”

El famoso comediante confesó, durante el pódcast que conduce Maluma, que durante años vivió atrapado en su personaje, lo que afectó su bienestar

Dany Hoyos habló de la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La ONU expresó su preocupación

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

Nuevo comandante de las Fuerzas Militares se refirió a los desafíos de la nueva cúpula militar del Gobierno Petro: “Es una prioridad”

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

ENTRETENIMIENTO

Dany Hoyos habló de la

Dany Hoyos habló de la carga emocional de su famoso personaje: “Si no soy Suso, ¿quién me va a querer?”

Jessica Cediel reapareció en redes con sentido mensaje tras polémicas fotos en el velorio de su padre: “Que Dios nos llene de su misericordia”

Alfonso Lizarazo celebró su cumpleaños número 85 y conquistó las redes con un video viral: así luce el creador de ‘Sábados Felices’

Las tendencias de cabello que arrasarán en 2026: cortes y colores de moda para mujeres

Ornella Sierra confesó los reveses que marcaron su 2025 y revela cómo planea reinventarse en el nuevo año: “Solo queda aprender”

Deportes

Mercado de fichajes Liga BetPlay:

Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas y bajas de los clubes del fútbol colombiano el 30 de diciembre

Protesta silenciosa en Santa Fe: se cae el plan de los cardenales con sus hinchas para la temporada 2026

Reestructuración total en América de Cali: estos son los doce jugadores descabezados por los escarlatas para 2026

Jhon Arias sigue inconforme con el Wolverhampton en la Premier League: “No hemos estado a la altura”

Racing de Santander se frota las manos por Gustavo Puerta: esta sería la millonada que pide para venderlo