Colombia

Petro reconoció que su fallida ley de financiamiento era una reforma tributaria y justificó la emergencia económica: “Nos obligó”

El Gobierno estableció la declaratoria, que ya involucra medidas tributarias, tras el hundimiento de la propuesta en las comisiones económicas del Congreso

Guardar
Gustavo Petro señaló al Congreso
Gustavo Petro señaló al Congreso de haber obligado al Gobierno a declarar emergencia económica - crédito Presidencia

El nuevo paquete de medidas tributarias anunciado con la declaratoria de emergencia económica del Gobierno Petro ha generado un amplio debate entre políticos y expertos en economía y otras disciplinas. Un abogado especializado en tributación internacional, inversiones e impuestos, conocido en redes sociales como Durán | El Man de los Impuestos, desglosó el Decreto 1474 de 2025 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se adoptan medidas tributarias destinadas a la atención de gastos del Presupuesto General de la Nación.

De acuerdo con su explicación en redes, esas medidas constituyen un cambio drástico para la gestión patrimonial y las inversiones en Colombia a partir de 2026. Según indicó, el Gobierno de Gustavo Petro incrementará la presión fiscal sobre los grandes patrimonios, empresas y sectores estratégicos, y endurecerá los controles sobre ciertos activos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre los cambios más sustanciales que establece el decreto se encuentra la reducción del umbral para el impuesto al patrimonio, que se aplicará a partir de $2.000 millones de “patrimonio líquido”, es decir, la mitad del mínimo anterior, situado cerca de $4.000 millones. Además, la tarifa marginal máxima asciende de 1,5% a 5%, lo que, según el experto, comprometerá la rentabilidad de quienes posean grandes fortunas en Colombia. “No se establece impuesto al patrimonio para sociedades”, aclaró.

El Gobierno nacional aseguró que
El Gobierno nacional aseguró que hay un déficit en el presupuesto general de 2026 - crédito Luisa González/Reuters

El sector financiero, por su parte, enfrentará una fuerte carga tributaria que podría trasladarse a los consumidores a través del encarecimiento de servicios, créditos y comisiones. A esto se suma un ajuste sectorial para las empresas en bolsa: los impuestos aumentan en la extracción de hidrocarburos y el sector bancario, y se restringe el uso de regalías como costo o deducción fiscal.

Aseguró que también “aumenta la carga en bienes de lujo, licores, tabaco y juegos de azar, incluidos los digitales. Esto impacta directamente el flujo de caja personal y las decisiones de consumo”.

La declaratoria de emergencia del
La declaratoria de emergencia del Gobierno cambia el umbral y la magnitud del impuesto al patrimonio - crédito @duranwealth/X

Petro defendió la reforma tributaria

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió al análisis llevado a cabo por el abogado y respaldó la decisión del Gobierno de declarar una emergencia económica. Indicó que la ley de financiamiento que rechazaron las comisiones económicas del Congreso –la cual catalogó como una reforma tributaria– excluye a las clases trabajadoras, concentrando el impacto en los sectores con mayores privilegios económicos.

Como ven, la reforma tributaria decretada no perjudica a la gente trabajadora o de clase media, solo el gran capital, los grandes propietarios y los grandes rentistas del país. Por eso el Congreso no la aprobó y nos obligó a la emergencia”, señaló el jefe de Estado.

La ley de financiamiento tenía como fin recaudar $16,3 billones para completar el Presupuesto General de la Nación de 2026, que quedó establecido en $546,9 billones. Ese presupuesto, según indicó la administración, está desfinanciado, y por eso requería de la aprobación de la reforma tributaria.

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que la reforma tributaria “no perjudica a la gente trabajadora” - crédito @petrogustavo/X

Las comisiones económicas dijeron “no” a la propuesta al considerar que no se requiere de un mayor recaudo tributario para mejorar la situación fiscal del país. Efraín Cepeda, senador del Partido Conservador y expresidente de la corporación, aseguró que la solución está en reducir los gastos y no es gravar a la población.

El recorte debe ser en el gasto que ha crecido profundamente. Para qué quieren 16, si a noviembre 30 tienen $75 billones que no han sido ejecutados, de los cuales 34,4 son de inversión”, indicó el congresista, citado por el Senado.

Así las cosas, el Gobierno decretó la emergencia económica, con el fin de garantizar el recaudo de los $16,3 billones que asegura necesitar para 2026.

Temas Relacionados

Gustavo PetroEmergencia económicaGobierno PetroLey de financiamientoReforma tributariaColombia-Noticias

Más Noticias

Despidos, recorte de jornadas y cierre de colegios y jardines: la grave advertencia por el alza del salario mínimo

La organización que representa a jardines y colegios privados solicitó al Gobierno que considere alternativas como ajustes graduales y apoyos financieros al sector

Despidos, recorte de jornadas y

Del conflicto a la mesa familiar: tres soldados volvieron a celebrar fin de año junto a sus familias tras décadas de ausencia

Tras varios años alejados de sus familias en fechas importantes, los tres uniformados volverán a comenzar un año nuevo junto a sus seres queridos

Del conflicto a la mesa

En cama y con su marido “descamisado”: la foto que la esposa de Daniel Quintero publicó para referirse al salario mínimo

El reciente contenido difundido por Diana Osorio fue objeto de comentarios divididos, mientras que el debate por el incremento del salario mínimo para 2026 sigue encendido

En cama y con su

Rituales con baños de hierbas en Año Nuevo: riesgos para la piel y recomendaciones

La tradición de utilizar plantas aromáticas para atraer bienestar al comenzar el año genera un aumento en las visitas médicas por lesiones cutáneas, debido a la combinación de ingredientes y exposición solar tras el baño ritual

Rituales con baños de hierbas

Petro respondió al gobernador de Antioquia, que lo llamó “usurpador” tras decisión en la Universidad de Antioquia: “Un desastre”

La reciente remoción del directivo universitario por decisión ministerial ha desatado un cruce de señalamientos entre el mandatario nacional y la Administración departamental

Petro respondió al gobernador de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Suspenden fiesta de Año Nuevo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

Nuevo comandante de las Fuerzas Militares se refirió a los desafíos de la nueva cúpula militar del Gobierno Petro: “Es una prioridad”

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y Residente sellaron

J Balvin y Residente sellaron su reconciliación con esta fotografía: “Nos escuchamos. Nos entendimos”

Sebastián Caicedo confesó que rompió el celibato antes de su boda con Juliana Diez: “Tuvimos que pedirle perdón a Dios”

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Colombia

Blessd conmovió al recordar su infancia humilde con emotivo mensaje: “Estas fechas son un poco sentimentales para mí”

Radiografía de la música en vivo en Colombia durante 2025: ¿por qué los colombianos van a conciertos?

Deportes

James Rodríguez y el desconocido

James Rodríguez y el desconocido apodo que le tenían en Porto: “Es curioso”

América de Cali tendrá nuevo arquero, un brasileño que lleva más de seis meses inactivo

Hugo Rodallega, figura de Santa Fe fue el mejor jugador del fútbol colombiano en el 2025: así quedó el listado

Así le fue a la selección Colombia de Fútbol en 2025 masculina y femenina: consiguieron la clasificación al mundial de 2026 y un subcampeonato en Copa América

Así fue el 2025 para el deporte colombiano: más de 600 medallas en eventos multideportivos, títulos mundiales y podios