Petro reconoció que su fallida ley de financiamiento era una reforma tributaria y justificó la emergencia económica: “Nos obligó”

El nuevo paquete de medidas tributarias anunciado con la declaratoria de emergencia económica del Gobierno Petro ha generado un amplio debate entre políticos y expertos en economía y otras disciplinas. Un abogado especializado en tributación internacional, inversiones e impuestos, conocido en redes sociales como Durán | El Man de los Impuestos, desglosó el Decreto 1474 de 2025 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se adoptan medidas tributarias destinadas a la atención de gastos del Presupuesto General de la Nación.

De acuerdo con su explicación en redes, esas medidas constituyen un cambio drástico para la gestión patrimonial y las inversiones en Colombia a partir de 2026. Según indicó, el Gobierno de Gustavo Petro incrementará la presión fiscal sobre los grandes patrimonios, empresas y sectores estratégicos, y endurecerá los controles sobre ciertos activos.

Entre los cambios más sustanciales que establece el decreto se encuentra la reducción del umbral para el impuesto al patrimonio, que se aplicará a partir de $2.000 millones de “patrimonio líquido”, es decir, la mitad del mínimo anterior, situado cerca de $4.000 millones. Además, la tarifa marginal máxima asciende de 1,5% a 5%, lo que, según el experto, comprometerá la rentabilidad de quienes posean grandes fortunas en Colombia. “No se establece impuesto al patrimonio para sociedades”, aclaró.

El sector financiero, por su parte, enfrentará una fuerte carga tributaria que podría trasladarse a los consumidores a través del encarecimiento de servicios, créditos y comisiones. A esto se suma un ajuste sectorial para las empresas en bolsa: los impuestos aumentan en la extracción de hidrocarburos y el sector bancario, y se restringe el uso de regalías como costo o deducción fiscal.

Aseguró que también “aumenta la carga en bienes de lujo, licores, tabaco y juegos de azar, incluidos los digitales. Esto impacta directamente el flujo de caja personal y las decisiones de consumo”.

Petro defendió la reforma tributaria

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió al análisis llevado a cabo por el abogado y respaldó la decisión del Gobierno de declarar una emergencia económica. Indicó que la ley de financiamiento que rechazaron las comisiones económicas del Congreso –la cual catalogó como una reforma tributaria– excluye a las clases trabajadoras, concentrando el impacto en los sectores con mayores privilegios económicos.

“Como ven, la reforma tributaria decretada no perjudica a la gente trabajadora o de clase media, solo el gran capital, los grandes propietarios y los grandes rentistas del país. Por eso el Congreso no la aprobó y nos obligó a la emergencia”, señaló el jefe de Estado.

La ley de financiamiento tenía como fin recaudar $16,3 billones para completar el Presupuesto General de la Nación de 2026, que quedó establecido en $546,9 billones. Ese presupuesto, según indicó la administración, está desfinanciado, y por eso requería de la aprobación de la reforma tributaria.

Las comisiones económicas dijeron “no” a la propuesta al considerar que no se requiere de un mayor recaudo tributario para mejorar la situación fiscal del país. Efraín Cepeda, senador del Partido Conservador y expresidente de la corporación, aseguró que la solución está en reducir los gastos y no es gravar a la población.

“El recorte debe ser en el gasto que ha crecido profundamente. Para qué quieren 16, si a noviembre 30 tienen $75 billones que no han sido ejecutados, de los cuales 34,4 son de inversión”, indicó el congresista, citado por el Senado.

Así las cosas, el Gobierno decretó la emergencia económica, con el fin de garantizar el recaudo de los $16,3 billones que asegura necesitar para 2026.