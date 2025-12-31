Colombia

Petro acusó a Donald Trump de bombardear fábrica en Maracaibo que pertenecería a la guerrilla del ELN: esto dijo

El presidente colombiano reveló que la guerrilla, que está infiltrándose en Venezuela a través del narcotráfico, fue atacada en una operación militar de Estados Unidos, pero la empresa que sufrió el incidente en el lugar mencionado por el mandatario explicó qué ocurrió

Guardar
A pesar de las especulaciones
A pesar de las especulaciones generadas por Donald Trump, el presidente Petro apuntó al gobierno norteamericano como responsable de un supuesto bombardeo en Maracaibo, contra el ELN - crédito Federico Rios/Reuters - Presidencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó en un mensaje su indignación ante el último ataque de las fuerzas estadounidenses en el Pacífico Oriental, que provocó la muerte de al menos dos personas en una operación del Comando Sur de Estados Unidos.

Petro no solo mostró su desacuerdo con las incursiones militares de Estados Unidos en aguas internacionales, sino que abordó un tema delicado y complejo: la relación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la producción de cocaína en Venezuela, además de los intereses de la guerrilla en el tráfico de drogas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En su publicación en X, Petro recordó que los recientes ataques de Estados Unidos no se limitan a las lanchas que transportan cocaína, como es comúnmente reportado, sino que se están atacando embarcaciones con otro tipo de sustancias; sin dejar a un lado la revelación de los supuestos ataques militares contra la guerrilla en territorio venezolano.

El presidente Gustavo Petro señaló
El presidente Gustavo Petro señaló tener información de unos supuestos ataques de Estados Unidos contra el ELN - crédito AFP

Petro abordó el rol de la guerrilla en el narcotráfico, especialmente en la región del Catatumbo, en el noreste de Colombia. En su mensaje, el presidente acusó al grupo armado ilegal de estar involucrado en la producción de cocaína y en el control de territorios clave para el narcotráfico, pero sugirió que el ELN estaba jugando un papel en la expansión del narcotráfico hacia Venezuela.

Según Petro, este grupo está permitiendo el tráfico de cocaína hacia el vecino país, lo que ha resultado en la creación de un “nodo” en la zona de Maracaibo: “Sabemos que Trump bombardeó una fábrica, en Maracaibo, tememos que mezclan allí la pasta de coca para hacerla cocaína y aprovechan la ubicación en el mar de Maracaibo. Es simplemente el ELN (sic).

“El ELN está permitiendo con su traqueteo y su dogma mental, invadir Venezuela”, escribió Petro, al revelar que supuestamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había ordenado un bombardeo contra la guerrilla en Venezuela.

Petro señaló que el ELN
Petro señaló que el ELN está consolidando su poder en territorio venezolano, donde controlan pistas clandestinas y cultivos de coca - crédito @petrogustavo/X

¿Qué tan cierta es la información que Petro dice tener?

Pese a que el mandatario colombiano no mencionó explícitamente a la fábrica involucrada en los rumores, su mensaje parecía estar dirigido, en parte, a la polémica que provocó un incendio ocurrido el 24 de diciembre en un almacén en la ciudad venezolana.

Al parecer, el presidente Petro se refirió a los comentarios que circulaban en redes sociales acerca de un bombardeo que habría ocurrido en Maracaibo, lo cual fue rápidamente desmentido por la empresa local Primazol, dedicada a la importación de materias primas. En varios comunicados emitidos desde ese día del incendio, la compañía negó las especulaciones, al explicar que el incidente fue una quema ocurrida a las 12: 00 a. m. en uno de sus almacenes debido a un problema eléctrico en el cableado.

“Rechazamos de manera categórica las versiones que circulan en redes sociales”, declaró uno de los comunicados de la empresa. Las especulaciones sobre un bombardeo comenzaron a circular luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionara que había ocurrido un bombardeo en Venezuela; sin embargo, el jefe de Estado posteriormente aclaró que el ataque tuvo lugar en un puerto venezolano, y no en la ciudad de Maracaibo.

La empresa Primazol aclaró que
La empresa Primazol aclaró que el incidente fue un incendio en sus instalaciones, provocado por un problema eléctrico - crédito @primazol/Instagram

Así, además de la situación en el Catatumbo, Petro se refirió a los ataques realizados por Estados Unidos a lanchas en el mar Caribe, acusadas de traficar con drogas. Según el presidente colombiano, en su extenso mensaje de X, las embarcaciones atacadas por misiles por el Comando Sur de Estados Unidos no transportaban cocaína, sino cannabis.

Petro insistió en que la cocaína que sale de las costas de Colombia y Venezuela no se transporta en lanchas, sino que se envía en submarinos o contenedores.

“La cocaína que sale por esas costas está pasando en submarino y contenedor. El cannabis es el atacado ilegítimamente”, escribió Petro en sus redes sociales. Este comentario parece ser una crítica directa a la política estadounidense en la región, que se centró en la interceptación de lanchas sospechosas sin distinción de la naturaleza de las sustancias transportadas.

Temas Relacionados

Gustavo PetroELNEjército de Liberación NacionalDonald TrumpMaracaiboVenezuelaBombardeosBombardeo en MaracaiboColombia-Noticias

Más Noticias

El precio del huevo tendría un fuerte aumento en 2026 tras salario mínimo decretado por el Gobierno Petro: esto se sabe

Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, explicó que los costos de producción dependen en buena medida del valor de las materias primas

El precio del huevo tendría

El cuarto tren del metro de Bogotá llegó a Colombia: el proyecto se acerca al 70% de ejecución

El proceso de evaluación técnica de los primeros trenes y la obtención de recursos por USD1.260 millones respaldan la continuidad de la megaobra, clave para la movilidad y la economía de la capital colombiana

El cuarto tren del metro

Mercado de jugadores - EN VIVO: altas, bajas y posibles fichajes de los clubes del fútbol colombiano hoy 30 de diciembre para el 2026

Deportivo Cali es el equipo que ha anunciado fichajes más sonoros con el portero de la selección de Perú Pedro Gallese y el volante Emmanuel Reynoso

Mercado de jugadores - EN

Protesta silenciosa en Santa Fe: se cae el plan de los cardenales con sus hinchas para la temporada 2026

Aunque el club espera un gran apoyo para la Copa Libertadores y la Liga BetPlay, hay un enorme problema que afecta tanto a aficionados como a la institución

Protesta silenciosa en Santa Fe:

Jessica Cediel reapareció en redes con sentido mensaje tras polémicas fotos en el velorio de su padre: “Que Dios nos llene de su misericordia”

La presentadora compartió una reflexión basada en su experiencia personal, aludiendo tanto al vacío que siente como a la necesidad de fortaleza para afrontar situaciones de duelo en esta época

Jessica Cediel reapareció en redes
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La ONU expresó su preocupación

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

Nuevo comandante de las Fuerzas Militares se refirió a los desafíos de la nueva cúpula militar del Gobierno Petro: “Es una prioridad”

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

ENTRETENIMIENTO

Jessica Cediel reapareció en redes

Jessica Cediel reapareció en redes con sentido mensaje tras polémicas fotos en el velorio de su padre: “Que Dios nos llene de su misericordia”

Alfonso Lizarazo celebró su cumpleaños número 85 y conquistó las redes con un video viral: así luce el creador de ‘Sábados Felices’

Las tendencias de cabello que arrasarán en 2026: cortes y colores de moda para mujeres

Ornella Sierra confesó los reveses que marcaron su 2025 y revela cómo planea reinventarse en el nuevo año: “Solo queda aprender”

Ranking Disney+ Colombia: Estas son las 10 mejores producciones para engancharse este fin de año

Deportes

Mercado de jugadores - EN

Mercado de jugadores - EN VIVO: altas, bajas y posibles fichajes de los clubes del fútbol colombiano hoy 30 de diciembre para el 2026

Protesta silenciosa en Santa Fe: se cae el plan de los cardenales con sus hinchas para la temporada 2026

Reestructuración total en América de Cali: estos son los doce jugadores descabezados por los escarlatas para 2026

Jhon Arias sigue inconforme con el Wolverhampton en la Premier League: “No hemos estado a la altura”

Racing de Santander se frota las manos por Gustavo Puerta: esta sería la millonada que pide para venderlo