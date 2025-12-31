Petro acusó a Donald Trump de bombardear fábrica en Maracaibo que pertenecería a la guerrilla del ELN: esto dijo

A pesar de las especulaciones generadas por Donald Trump, el presidente Petro apuntó al gobierno norteamericano como responsable de un supuesto bombardeo en Maracaibo, contra el ELN - crédito Federico Rios/Reuters - Presidencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó en un mensaje su indignación ante el último ataque de las fuerzas estadounidenses en el Pacífico Oriental, que provocó la muerte de al menos dos personas en una operación del Comando Sur de Estados Unidos.

Petro no solo mostró su desacuerdo con las incursiones militares de Estados Unidos en aguas internacionales, sino que abordó un tema delicado y complejo: la relación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la producción de cocaína en Venezuela, además de los intereses de la guerrilla en el tráfico de drogas.

En su publicación en X, Petro recordó que los recientes ataques de Estados Unidos no se limitan a las lanchas que transportan cocaína, como es comúnmente reportado, sino que se están atacando embarcaciones con otro tipo de sustancias; sin dejar a un lado la revelación de los supuestos ataques militares contra la guerrilla en territorio venezolano.

El presidente Gustavo Petro señaló tener información de unos supuestos ataques de Estados Unidos contra el ELN - crédito AFP

Petro abordó el rol de la guerrilla en el narcotráfico, especialmente en la región del Catatumbo, en el noreste de Colombia. En su mensaje, el presidente acusó al grupo armado ilegal de estar involucrado en la producción de cocaína y en el control de territorios clave para el narcotráfico, pero sugirió que el ELN estaba jugando un papel en la expansión del narcotráfico hacia Venezuela.

Según Petro, este grupo está permitiendo el tráfico de cocaína hacia el vecino país, lo que ha resultado en la creación de un “nodo” en la zona de Maracaibo: “Sabemos que Trump bombardeó una fábrica, en Maracaibo, tememos que mezclan allí la pasta de coca para hacerla cocaína y aprovechan la ubicación en el mar de Maracaibo. Es simplemente el ELN (sic).

“El ELN está permitiendo con su traqueteo y su dogma mental, invadir Venezuela”, escribió Petro, al revelar que supuestamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había ordenado un bombardeo contra la guerrilla en Venezuela.

Petro señaló que el ELN está consolidando su poder en territorio venezolano, donde controlan pistas clandestinas y cultivos de coca - crédito @petrogustavo/X

¿Qué tan cierta es la información que Petro dice tener?

Pese a que el mandatario colombiano no mencionó explícitamente a la fábrica involucrada en los rumores, su mensaje parecía estar dirigido, en parte, a la polémica que provocó un incendio ocurrido el 24 de diciembre en un almacén en la ciudad venezolana.

Al parecer, el presidente Petro se refirió a los comentarios que circulaban en redes sociales acerca de un bombardeo que habría ocurrido en Maracaibo, lo cual fue rápidamente desmentido por la empresa local Primazol, dedicada a la importación de materias primas. En varios comunicados emitidos desde ese día del incendio, la compañía negó las especulaciones, al explicar que el incidente fue una quema ocurrida a las 12: 00 a. m. en uno de sus almacenes debido a un problema eléctrico en el cableado.

“Rechazamos de manera categórica las versiones que circulan en redes sociales”, declaró uno de los comunicados de la empresa. Las especulaciones sobre un bombardeo comenzaron a circular luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionara que había ocurrido un bombardeo en Venezuela; sin embargo, el jefe de Estado posteriormente aclaró que el ataque tuvo lugar en un puerto venezolano, y no en la ciudad de Maracaibo.

La empresa Primazol aclaró que el incidente fue un incendio en sus instalaciones, provocado por un problema eléctrico - crédito @primazol/Instagram

Así, además de la situación en el Catatumbo, Petro se refirió a los ataques realizados por Estados Unidos a lanchas en el mar Caribe, acusadas de traficar con drogas. Según el presidente colombiano, en su extenso mensaje de X, las embarcaciones atacadas por misiles por el Comando Sur de Estados Unidos no transportaban cocaína, sino cannabis.

Petro insistió en que la cocaína que sale de las costas de Colombia y Venezuela no se transporta en lanchas, sino que se envía en submarinos o contenedores.

“La cocaína que sale por esas costas está pasando en submarino y contenedor. El cannabis es el atacado ilegítimamente”, escribió Petro en sus redes sociales. Este comentario parece ser una crítica directa a la política estadounidense en la región, que se centró en la interceptación de lanchas sospechosas sin distinción de la naturaleza de las sustancias transportadas.